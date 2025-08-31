Moog One v1.8, Firmware-Update

Zahlreiche MIDI-Probleme behoben

Mit der Firmware Moog One v1.8 erhält der vormalige Flaggschiff-Synthesizer des Herstellers ein Update, obwohl er inzwischen nicht mehr produziert wird. Eigentlich zeugt das Update nach Produktionsende des Geräts von einer guten Produktpflege, aber andererseits hatte man die Besitzer des Moog One seit der Markteinführung 2019 mit den erst jetzt behobenen Problemen sitzen lassen.

Moog One v1.8 – zahlreiche MIDI-Fixes

Die Firmware v1.8.0 behebt 15 Probleme, die fast alle mit der MIDI-Steuerung bestimmter Funktionen in Zusammenhang stehen. Darunter die Notenausgabe bei laufendem Arpeggiator und die nicht vorhandene Möglichkeit, spezifische Parameter zu mappen, darunter Sync für die einzelnen Hüllkurvenphasen, LFO Rate und Glide.

Die Umschaltung der Ladder Filter Slope und dem SVF Filter Mode via MIDI wird nun korrekt auf dem Frontpanel angezeigt.

Weitere Fixes beheben ernsthafte Crash-Probleme, die u.a. bei dem Empfang großer Mengen an MIDI-Daten oder der Änderung von OSC Hardsync via MIDI-CC auftraten. Auch wurden mehrere Probleme mit der Loop-Funktion der Hüllkurven und der Latch-Funktion behoben.

Weitere Verbesserungen betreffen Semitone Transpose, Notenhänger bei Änderungen am MIDI-Eingang, die MIDI Panic-Funktion und die USB-Kompatibilität zu Windows. Außerdem wurde gerade das Unter-Update v1.8.1 nachgereicht, das Ladeprobleme bei Presets mit OSC Hardsync behob.

Das Firmware-Update Moog One v1.8 ist kostenlos und steht auf der Download-Seite von Moog zur Verfügung.

Unter diesem Link könnt ihr unseren Testbericht zum Moog One (mit Firmware 1.1.0) von 2019 nachlesen.