Modifications needed

Der Moog Prodigy war der erste monophone Analogsynthesizer, den ich mir um 2003 gekauft hatte. Gleichzeitig hatte er auch die Sammlerleidenschaft in mir geweckt und ist bis heute Teil meiner Sammlung geblieben. Mein Moog Prodigy steht auch regelmäßig auf den Bühnen dieses Landes und war sogar eine kurze Zeit bei der Ersten Allgemeinen Verunsicherung im Einsatz. Unter seiner Haube stecken außerdem ein paar interessante Veränderungen. So, nun Vorhang auf für den Moog Prodigy!

Kurz & knapp Moog Prodigy Monophonic Analogsynthesizer Hersteller: Moog Music Baujahr: 1980-1984 Oszillatoren: 2, Saw, Triangel, Pulse (Square) Filter: Moog Ladder Filter 24 dB/Okt. Low-Pass, Selbstoszillation LFO: 1 Triangel, Square, reicht nicht in den Hörbereich Besonderheiten: Oszillator Sync Fazit: Kleiner, leichter Moog. Optisch sehr ansprechend. Kann allerdings mit aktuellen Moogs wie dem Moog Messenger von den Funktionen her nicht mithalten.

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Moog Prodigy

Der Unternehmensgründer Robert Moog, ein studierter Physiker, gilt als Pionier der elektronischen Musikinstrumente. Richtig ausgesprochen lautet sein Name übrigens „Moog“, das nur am Rande. Ich bevorzuge allerdings das gute alte „Muugh“. Der Moog Prodigy wurde von 1980 bis 1984 hergestellt und zählte zu den erfolgreichsten Produkten des Unternehmens. Mehr als 11.000 Exemplare des kleinen Monophonen wurden verkauft – genügend also, um noch heute den einen oder anderen Prodigy am Gebrauchtmarkt anzutreffen. 2017 wurde hier schon ein Vintage-Bericht zum Moog Prodigy veröffentlicht, den ich gerne verlinke. Er enthält auch sämtliche technischen Details. In diesem hier wird es mehr um die Praxistauglichkeit des kleinen Moog gehen.

Der Prodigy wird oder wurde ja gerne als günstigere Alternative zum Minimoog gesehen, was er eigentlich nicht ist. Zu viele Unterschiede trennen die beiden. Der Mini hat einen fetteren Grundsound, drei statt zwei Oszillatoren, doppelt so viele Schwingungsformen, White & Pink Noise, mehr Modulationsmöglichkeiten durch den dritten Oszillator, mehr Fußlagen bei den Oszillatoren und so weiter.

Wenn für mich ein Minimoog infrage käme, würde ich eindeutig zu einem der aktuellen Klone greifen.

Nein, der Bericht ist an dieser Stelle nicht zu Ende. Er beginnt erst.

Die Stärken des Prodigy

Der Moog Prodigy hat Oszillator-Synchronisation. Diese klingt schön dreckig und lässt sich wunderbar einsetzen. Einen Wermutstropfen gibt es: Man kann die Intensität nur mit dem Pitchbend steuern. Die Steuerung des Effekts durch eine Hüllkurve ist nicht vorgesehen. Wer also Sync-Sounds spielt, muss auf Bendings verzichten, da bei eingeschaltetem Oszillator-Sync das Pitch-Rad nur auf den synchronisierten VCO und nicht auf die Tonhöhe des gesamten Synthesizers wirkt.

Ein weiterer Pluspunkt für den Prodigy ist sein Grundsound. Er klingt wie ein Moog klingen soll. Knackige Bässe, cremige Leads. Außerdem ist er supereinfach zu editieren. Wer keine Effektsounds möchte, hat nach ein paar Sekunden ein Ergebnis, das zu 99 % brauchbar klingt. Die Potis und Schalter haben die richtige Größe, man muss nicht herumfummeln wie bei manchen anderen kleinen, aktuellen Analogsynthesizern. Das Gerät kommt ohne Menü und ohne Doppelfunktionen der Schalter aus.

Für mich ist der Moog Prodigy ähnlich einfach zu bedienen wie der Roland Juno-60. Zwar kann der nicht wirklich viel, klingt aber immer ausgezeichnet und fast alles, das man darauf einstellt, ist brauchbar.

Ich schätze auch seine kompakte Größe und das geringe Gewicht von „nur“ 7 kg. Trotzdem macht er auf der Bühne eine gute Figur und schaut nicht mickrig aus – das Auge hört schließlich mit.

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Moog Prodigy vs. Moog Messenger

Gleich vorweg – ich besitze keinen Moog Messenger. Vergleiche ich allerdings die Möglichkeiten beider Geräte, dann hat der Prodigy keine Chance. Was die Langlebigkeit und die Bedienbarkeit betrifft, wird sicher der Prodigy die besseren Karten haben. Ein Feature, das mir bei Analogen bzw. auch bei Monophonen selten fehlt, ist die Anschlagsdynamik. Schaue man sich nur an, wie viele Hits mit den Moog-Bässen und Leads gespielt wurden – und das alles ohne anschlagsdynamische Tastatur. Aus meinen Augen lässt sich darauf am ehesten verzichten.

Ob nun der Grundsound des einen oder des anderen besser ist, kann ich nicht beurteilen. Um schnell einen Bass oder einen Solosound zu machen, brauche ich beispielsweise keine zwei LFOs oder einen Suboszillator, wie sie der Moog Messenger hat.

Modifikationen

In meinem Moog Prodigy sind einige Mods verbaut. Sie bringen den Prodigy deutlich näher an den Messenger heran. Ich hatte das Glück, dass – bis auf den externen Eingang – alle schon beim Kauf verbaut waren. Leider hat der Vorbesitzer meines Gerätes viel gepfuscht und ich musste noch zusätzlich Geld in die Hand nehmen, um das Gerät wieder rund zum Laufen zu bringen.

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Eine wirklich wichtige Modifikation oder sogar ein Muss ist ein Oktavschalter, der den ganzen Prodigy um eine Oktave nach unten schalten kann. Die Tastatur des Minimoog hat ja nach unten eine Oktave mehr, diese fehlt dem Prodigy, um im Bassbereich ordentlich Dampf zu machen. Wenn ich live Bass spiele, dann brauche ich einfach oft das tiefe E, D oder C. Normalerweise wäre beim F Schluss – aber nicht mit dieser Modifikation.

Zur Frage, wie aufwändig diese Modifikation nachzurüsten ist, habe ich den Keyboard-Experten Gert Prix vom Eboard-Museum in Klagenfurt kontaktiert. Er hat mir versichert, dass dies jeder Fachbetrieb problemlos und ohne großen technischen Aufwand erledigen kann. Leider konnte er keine Auskunft zu den Kosten geben.

PWM

Mein Prodigy hat für jeden Oszillator eine einstellbare Pulsbreite. So kann man z. B. Leadsounds à la Steve Winwood produzieren. Der Minimoog hat ja von Haus aus verschiedene Pulsbreiten zur Auswahl, der Prodigy jedoch nicht. Oszillator 2 hat bei meinem Synth auch eine regelbare Pulsbreitenmodulation. Damit sind schön schwebende Sounds möglich.

Filter FM

Filter FM ist bei mir auch nachgerüstet. Damit sind metallische oder kreischende Sounds möglich. Wenn ich die Resonanz in den Bereich der Selbstoszillation bringe, kann ich über die Lautstärken der beiden Oszillatoren oder über das Filter die abartigsten Klänge einstellen. Das Ganze ist natürlich ausschließlich für den Effekt gedacht und nicht wirklich musikalisch nutzbar. Das ist übrigens auch die Funktion, die ich am seltensten bis gar nicht nutze, da ich den Prodigy nicht als Effektmaschine einsetze.

Jetzt werden manche sagen: Mit diesen ganzen Mods ist der Prodigy ja nicht mehr einfach zu bedienen! Doch, ist er.

Der Prodigy live

In meinen Anfängen bei der EAV habe ich für Leadsounds immer einen monophonen Analogsynthesizer mitgenommen, zu Beginn den Moog Prodigy und dann den Korg MS20. Ich musste rasch feststellen, dass ich beide Synths in diesem Live-Kontext nicht handeln konnte. Der Leadsound musste immer zu einhundert Prozent gleich sein und das war mit diesen Analogen einfach nicht möglich. Einen Millimeter zu weit nach rechts oder links gedreht und schon klang der Sound anders. Auch muss ich meinen Prodigy jede Stunde mindestens einmal nachstimmen, das war mir bald einmal zu blöd. Somit habe ich mein Analogzeitalter auf der großen Bühne (wir haben auch vor 40.000 Leuten gespielt) relativ schnell wieder beendet.

Aktuell verwende ich den Prodigy live als Bass-Synthesizer, wenn ich mit der Oliver Mally Group spiele. Wir treten meistens in Clubs auf, ich spiele ihn immer über die verschiedensten Bass-Amps. Ohne Octave-Down-Schalter würde das nicht gehen. VCO 1 steht bei 32’ und VCO2 bei 16’. Der Hauptdruck kommt also vom 32’ VCO, während der höhere leiser eingestellt ist und einfach nur zur Klangfarbe beiträgt.

Spielt man über einen Bass-Amp, würde sogar ein Oszillator reichen.

Je nach Verstärker vor Ort (ich besitze keinen eigenen) muss ich den Sound des Moog Prodigy ändern und das geht in Sekundenschnelle, oft auch während des Spielens. Damit ich schnell die Lautstärke ändern kann, habe ich ein Volume-Pedal zwischen dem Prodigy und dem Amp geschaltet.

Ich spiele ja auch oft Hammond und mit dieser auch Bass. Sie hat zwar keine Velocity, aber dafür eben ein Volume-Pedal (Schweller).

Den Bass am Moog Prodigy stelle ich so ein, dass er ähnlich wie ein Kontrabass oder wie ein alter Fender Precision Bass klingt. Er knackt dann schön, klingt aber nicht nach Synthesizer, sondern nach einem richtig fetten Bass. Falls ich doch mal zu laut bin, ändere ich das blitzschnell mit dem Volume-Pedal.

Kaufgrund

Wie schon ausgeführt: Gegen die Funktionen eines Moog Messengers hat der Prodigy keine Chance. Optisch und auch haptisch ist der Messenger für mich jedoch eine Niederlage. Der Prodigy macht auf der Bühne viel her. Für Pragmatiker mag das bedeutungslos sein, nicht aber für mich.

Preislich ist der Messenger im Vergleich zum Prodigy klar im Vorteil. Einen Prodigy wird man aktuell nicht unter 1.000,- Euro bekommen – und da ist noch kein Oktavschalter dabei. Außerdem sind die Angebote selten geworden in letzter Zeit. Vielleicht spielt doch bei mehreren Musikern und Musikerinnen das Auge eine größere Rolle, als man glaubt.