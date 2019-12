Nachfolger des Moog Sub-Phatty geleakt

Heute morgen ist ein Foto eines möglichen Moog Subsequent 25 aufgetaucht, das aus einem Katalog eines polnischen Musik Shop stammt. Dort wird dieser als Neuheit präsentiert. Der Subsequent 25 soll auf dem Design des Subsequent 37 Tribute Edition basieren und eine kleinere Version des bereits bestehen Subsequent 37 sein.

Laut dem Skylark Music Store besitzt der Moog Subsequent 25 eine zwei Noten paraphone analoge Engine, die auch in einem dualen Modus spielbar ist. Zu den verbauten Oszillatoren und Filter gibt es zum aktuellen Zeitpunkt keine Informationen. Da dieser auf der gleichen analogen Architektur des großen Bruders basiert, ist zu erwarten, dass er auch 2 Oszillatoren, 1 Rauschgenerator als auch ein Moog Ladder Filter besitzt.

Im Katalog wird auch von zwei DAHDSR Hüllkurven, einem Arpeggiator sowie einem Step Sequencer geschrieben. Weiter soll es ein Preset Manager mit 256 Sounds geben und wie sein großer Bruder kann man den Subsequent 25 auch via Plugin Editor von jeder DAW aussteuern. Da die 25 Key Version auf dem Subsequent 37 Tribute Edition basiert, wird wohl diese verkleinerte Version auch diverse CV Anschlüsse an Board haben, mit dem externe Synthesizer ansteuern kann.

Eines ist jedoch komisch an diesem Leak. Das Foto des Katalogs besitzt ein Datum, wo über den Zeitraum 2.11.2018 bis 31.12.2018 gesprochen wird. Also wäre dieser Leak ein Jahr alt oder hat sich nur der Shop im Jahr vertan. Auch ein Preis gibt es schon. So soll er 4444 polnische Zloti kosten, was umgerechnet 1042,95 € wären. Der Link zum Produkt ist nicht aktiv, ist aber bei Google bereits zu finden.

Wenn dieser Leak war ist, dann wäre dies möglicherweise der offizielle Nachfolger des Sub-Phatty Synthesizer, der seit 2006 auf dem Markt ist. Aussehen tut er schon wie dieser. Wir werden diesen Artikel aktualisieren wenn es Neuigkeiten zum Subsequent 25 gibt.