Morley AFX-1: Analoges Multieffektpedal

Morley AFX-1 - analoger Multieffekt!

Wenn es eins gibt, dass Multieffektgeräte haben, dann ist es eine Menge an Optionen. Da ich viel über Musik und Equipment schreibe, finde ich mich in den FX-Dschungeln, Interfaces und Optionen zurecht. Doch jeder, der gerade einsteigt, ist meistens einfach erstmal überfordert. Und das kann sich manchmal jahrelang nicht ändern, bis man ein bisschen das „big picture“ umrissen bekommt.

Morley AFX-1 – Multieffektgerät analog statt digital

Jetzt haben Morley, die eigentlich vor allem in den letzten Jahren mit unzähligen Iterationen von Wah-Wah-Pedalen geglänzt haben, da was (für ihre Marke zumindest) „Neues“ gewagt: ein analoges Multi-FX Gerät mit analoger Bauweise. In einer von digitalen Effektgeräten gefluteten Welt dürfte das ein waschechter Hingucker sein – vor allem wenn das Design so sehr „handmade!“ und „analog!“ schreit wie hier.

Also nichts gegen die Mooer- und Nux-Bretter, die einfach trotz kleinen Preises bisweilen fantastisch klingen. Wer sich mal wirklich ein Bild von der Bandbreite machen möchte, dem empfehle ich unseren Vergleichstest zwischen Nux und Mooer:

Beide Geräte, glänzten sie mit guten Sounds, sind zwar anfängerfreundlich so gut es geht, aber eben doch einen Happen zuviel für alle, die es hassen, sich durch digitale Menüs zu wühlen und an Rädchen zu drehen. Zugegeben – analoge Multieffektgeräte gibt’s bereits einige, allen voran die Valeton-Geschichten, wo unser Mann Johannes Krayer zur Zeit am Test der aktuellsten Variante sitzt.

Jetzt also das AFX-1 – und ganz ehrlich? Ich hab mich sofort in das Ding verknallt. Klingt analog zwangsläufig besser? Wäre nett, wenn man sich die Diskussion an der Stelle sparen könnte, denn Tatsache ist: Vor allem wenn es um Modulation, Delay und Reverb geht lautet meines Erachtens die einfache Antwort inzwischen: Nein. Zerren sind ein anderes Thema. Was kann das Morley AFX-1?

Wah

Stereo Echo – ausgehend auf dem Emerald Echo der 1970er

– ausgehend auf dem Emerald Echo der 1970er Distortion – ausgehend vom Diamond Distortion der 1990er

– ausgehend vom Diamond Distortion der 1990er Stereo Chorus – ausgehend auf dem Chrystal Chorus der 1980er

– ausgehend auf dem Chrystal Chorus der 1980er FX Loop

Jetzt sind mir persönlich die angeführten Referenzen kein Begriff – hatte das Emerald Echo oder Diamond Distortion niemals unterm Fuss. Anscheinend lässt sich zwischen zwei Gain-Stufen hin und her schalten – sehr erfreulich. Auch dass ein FX-Loop am Start ist, hätte ich jetzt nicht unbedingt erwartet. Das Design wiederum gefällt mir eben, weil es so gegensätzlich zu den vielen, hochmodernen und eleganten Digital-Multieffektgeräten aussieht. Eben kein schlichtes, schwarzes Design mit perfekten Maßen, sondern ein robustes, angreifbares und schönes Ding. Gefällt mir persönlich gut!

