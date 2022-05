Morphor AP-1, Analogue String Synthesis Eurorack-Modul

KSS-Modul bei Kickstarter

Ein Entwicklerteam aus Belgien stellt mit Morphor AP-1 ein Eurorack-Modul vor, dass auf Basis der Karplus-Strong-Synthese (KSS) Klänge von gezupften (plucked) Saiteninstrumenten wie Bässen und Gitarren, aber auch Percussion erzeugt.

Das 10 TE breite Modul wird mit normalen Gate-Signalen getriggert. Dabei hat die Länge des Gate-Impulses auch Einfluss auf den Klang. Mit Tune lässt sich die Tonhöhe einstellen und üner einen 1V/Oct-Eingang steuern. Der Frequenzumfang reicht vom Subaudio-Bereich bis ungefähr 400 Hz.

Mit Colour kann der Klang mit einem internen Filter gedämpft werden, was ebenfalls spannungsteuerbar ist. Alternativ lässt sich das interne Filter abschalten und ein externes Filter in den Signalweg einschleifen. Diese Option eröffnet natürlich auch die Möglichkeit, hier mit anderen Modulen zu experimentieren. Der Feedback-Regler steuert das Decay, also die Abklingzeit des KSS-Klanges.

Das gezeigte Modul ist ein Prototyp, dessen Panel nach dem Feedback von Interessenten noch ein paar Verbesserungen erhalten soll.

Für Morphor AP-1 wurde eine Kickstarter-Kampagne eingerichtet, die inzwischen gut unterwegs ist und fast die Hälfte des Finanzierungsziels schon erreicht hat. Sofern die Kampagne erfolgreich abgeschlossen wurde, soll das Modul ab Juni produziert werden. Die ersten Module sollen ab Juli ausgeliefert werden, die nächste Charge soll voraussichtlich im September erfolgen.

Während der Kickstarter-Kampagne gibt es mehrere Angebote für Morphor AP-1. Das Early Bird-Special ist bereits vergriffen, aber es gibt noch andere günstige Angebote für 139,- Euro oder 149,- Euro. Der reguläre Preis wird später 199,- Euro betragen.