Mos-Lab E-mu Modular, Modularsystem

Dave Rossums System als Nachbau

Mit dem Mos-Lab E-mu Modular meldet sich der französische Hersteller mit einer originalgetreuen Nachbildung des Modularsystems von Dave Rossum zurück. Schaltungen, Formfaktor (kein Eurorack) und Design wurden authentisch umgesetzt.

Mos-Lab E-mu Modular System

Nachbauten der Modularsysteme von Moog, ARP und Roland gibt es in vielerlei Gestalt. Auch Mos-Lab hatte in der Vergangenheit entsprechende Systeme im Programm. Aber das Modularsystem von E-mu blieb bislang außen vor, vielleicht weil es auch zu seiner Zeit eine eher geringe Verbreitung hatte.

ANZEIGE

Mos-Lab bietet zwei Rahmen mit zwei bzw. vier Zeilen für das System an, die man sich nach eigenen Vorstellungen mit Modulen bestücken kann. Die beiden Rahmen lassen sich übereinander aufstellen. Es werden auch zwei vorkonfigurierte Beispielsysteme auf der Webseite präsentiert.

ANZEIGE

Bislang werden 20 unterschiedliche Module aufgelistet, die den Vorbildern nachempfunden sind. Dazu kommt ein MIDI/CV-Interface, das über den Systembus die entsprechenden Module ansteuern kann.

Zur Modulauswahl gehören zwei VCO-Varianten, drei Filter, zwei VCAs, Dual-Hüllkurvengenerator, VC-LFO, Digital Noise, Lag Processor, Ring Modulator, Mixer, Sequential Switch u.a.

Die Preise für die einzelnen Module bewegen sich zwischen 130,- und 490,- Euro. Das zweizeilige Kabinett kostet 390,- Euro, das vierzeilige Kabinett 490,- Euro. Alle Preise sind netto und bei Bestellung wird eine Anzahlung von 50 % fällig. Auf Anfrage kann man sich sein Mos-Lab E-mu Modular System beim Hersteller zusammensetzen lassen.