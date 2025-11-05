Flexibles Interface mit Thunderbolt & USB

Das MOTU 10Pre ist ein neues Audiointerface, das mit 26 Ein- und 28 Ausgängen aufwartet und dazu mit etlichen Verbindungsmöglichkeiten ausgestattet ist.

ANZEIGE

MOTU 10Pre

MOTU hat sein neues 10Pre-Audiointerface im 19-Zoll-Format gehalten und bietet auf einer Höheneinheit zahlreiche Anschlüsse und Verbindungsmöglichkeiten. Wie der Name bereits vermuten lässt, verfügt es über 10 Preamps. Diese können bis zu 74 dB Gain aufholen, sind mit 48 V Phantomspeisung, einem -20 dB Pad und Phasenumkehr ausgestattet. Eingang 1 und 2 verfügen zusätzlich über einen rückseitigen Insert (Send/Return).

Affiliate Links MOTU 10pre Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 1.999,00€

Auf analogem Weg raus geht es beim MOTU 10Pre über acht DC-coupled Ausgänge. Diese sind mit ESS Sabre DACs (32 Bit) ausgestattet und bieten laut MOTU einen Dynamikumfang von 125 dB. Dazu verfügt das Interface über zwei unabhängig regelbare Kopfhörerausgänge.

Die weiteren Anschlüsse des 10Pre umfassen zwei ADAT-Ports, Wordclock Ein- und Ausgang sowie zwei AVB-Ports. Das Interface verfügt über einen internen AVB-Switch, über den bis zu acht MOTU-Interfaces kombiniert werden können. Insgesamt lassen sich bis zu 128 Netzwerk-Kanäle senden und empfangen.

Das MOTU 10Pre lässt sich über Thunderbolt 4 oder USB 4 an einem Computer (Mac, PC) oder ein mobiles Endgerät mit iOS oder iPadOS anschließen und laut MOTU liegen die Latenzzeiten bei unter 2 ms (bei 96 kHz mit 32 Samples Buffer). Über einen zweiten Thunderbolt-Port lässt sich auf Wunsch weiteres Thunderbolt-Equipment anschließen.

ANZEIGE

Frontseitig verfügt das Audiointerface über ein großes 3,9 Zoll Farbdisplay, das nicht nur alle aktuell anliegenden Pegel anzeigt. Über das Display und die vielfältigen Bedienelemente des Interfaces lässt es sich hierüber auch einstellen und regeln.

Das Interface bietet einen 32 Bit Float DSP-Mixer, der bis zu 64 Kanäle, 26 Aux-Busse sowie Effekte wie Equalizer, Kompressor, Hall und Gate verarbeiten kann. Zur Steuerung stellt MOTU die kostenlose CueMix Pro App für Windows, macOS und iOS zur Verfügung.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Flexibel routen lassen sich die vielfältigen Signale des MOTU 10Pre über eine Routing-Matrix. Hierzu müssen einfach die virtuellen Patch-Kabel passend verbunden werden.

Das MOTU 10Pre ist voraussichtlich ab Mitte November zum Preis von 1.999,- Euro im Handel erhältlich.