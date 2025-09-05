ANZEIGE
MOTU 848, Audiointerface mit Thunderbolt 4, USB4, AVB

Vielseitiges Audiointerface von MOTU

5. September 2025
MOTU 848 audiointerface

MOTU 848, Audiointerface mit Thunderbolt 4, USB4, AVB

Nachdem MOTU im Frühjahr bereits eine aktualisierte Version seines 16A-Interfaces auf den Markt brachte, folgt mit dem MOTU 848 nun ein weiteres neues Audiointerface. Dieses bietet mit Thunderbolt 4, USB4 und AVB allerhand Anschlussmöglichkeiten.

MOTU 848 (2025)
MOTU 848 (2025) Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
1.999,00€

MOTU 848

Wie bereits viele andere MOTU-Interfaces ist das MOTU 848 mit ESS Sabre32 DACs ausgestattet, was auf hochwertige Wandlungen hoffen lässt. Mit bis zu 256 Audiokanälen (jeweils 128 Ein- und Ausgänge) deckt das Interface dazu ein großes Einsatzgebiet ab.

Insgesamt 28 Ein- und 32 Ausgänge bietet das MOTU 848 und ist mit vier Preamps ausgestattet, die einen maximalen Gain von 74 dB aufholen können und mit 48 V Phantomspeisung, -20 dB Pad-Schaltung, Phasenumkehr, Fernsteuerung und dedizierten Inserts (bei Mic 3–4) aufwarten.

Hinsichtlich der technischen Daten gibt MOTU u.a. die folgenden Daten an:

  • Auflösung: 24-Bit / 192 kHz
  • Dynamikbereich Line-Ausgänge: 125 dB
  • Dynamikbereich Line-Eingänge: 120 dB
  • Dynamikbereich Mic-Eingänge: 118 dB

MOTU 848

Der DSP-gesteuerte Mixer des 848 mit 64 Eingängen, 32 Bussen und DSP-Effekten (Hall, 4-Band-Equalizer, Gate, Kompressor und Hochpassfilter) ermöglicht es auch größere Routing-Setups zu erstellen, was vor allem im Standalone-Betrieb ein großer Vorteil ist.

Das Audiointerface ist mit einem übersichtlichen 3,9 Zoll Display ausgestattet, das u.a. die Pegel aller Ein- und Ausgänge anzeigen kann. Dank vielfältiger Bedienelemente lässt sich direkt am Gerät etliches einstellen, über die CueMix Pro App lässt sich das 848 aber auch bspw. über WLAN steuern.

MOTU 848

Das neue MOTU Interface bietet modernste Thunderbolt 4- und USB4-Anschlüsse für Mac, PC und iOS, die abwärtskompatibel sind und entsprechend auch an älteren Rechnern funktionieren.

Insgesamt vier Combo-Eingänge bietet das MOTU 848 auf der Rückseite. Hinzu gesellen sich acht Line-Eingänge (6,3 mm Klinke), zwei ADAT-Ports, Wordclock sowie zwei AVB-Ports, über die bis zu acht 848- oder 16A-Geräte kombiniert werden können. Zwölf symmetrische Klinkenausgänge, die DC-coupled sind, d.h. auch beispielsweise zum Steuern von Synthesizern dienen können, gesellen sich ebenfalls dazu.

Das MOTU 848 ist ab sofort zum Preis von 1.999,- Euro erhältlich.

Links

Ähnliche Artikel
