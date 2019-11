MOTU stellt USB-C-Audiointerfaces M2 und M4 vor

Kompakte USB-C-Interfaces fürs Studio

Der Hersteller MOTU bringt mit M2 und M4 zwei neue USB-C-Audiointerfaces auf den Markt. Mit unverbindlichen Preisempfehlunegn von 195,- Euro bzw. 259,- Euro sind die beiden eher im unteren Segment angeordnet, hier die Features der beiden Interfaces.

Ausstattung von MOTU M2 und M4

Für die beiden Interfaces wählt MOTU den Slogan „Beste in ihrer Klasse“ – man sollte also einiges erwarten dürfen, oder? Ausgestattet sind sie mit ESS-Sabre32-Konvertern, die man sonst eher in teureren Interfaces vermuten würde. Gewandelt wird mit maximal 192 kHz und 24 Bit.

Die Dynamik gibt MOTU mit 120 dB an, die Round-Trip-Latenz soll bei 2,5 ms liegen (32 Samples, 96 kHz). Technisch sind die beiden Interfaces identisch, sie unterscheiden sich aber hinsichtlich der Anzahl der Anschlüsse. Während das M2 zwei Ein- und zwei Ausgangskanäle bietet, kommt das größere M4 mit jeweils vier davon auf den Markt.

Beide besitzen jeweils zwei XLR-Kombi-Eingänge für Mikrofon/Line/Hi-Z-Instrumente, MIDI-Ein- /Ausgang, symmetrische, Gleichstrom-gekoppelte Klinkenausgänge sowie gespiegelte Cinch-Ausgänge. Das M4 scheint besonders auch für DJs interessant, weil es zusätzlich zum PA-Ausgang zwei weitere Ausgänge zum Vorhören über den Kopfhöreranschluss bietet.

Hinzu kommen 48V-Phantomspeisung, Hardware Monitoring per Tastendruck, ein ESS-gesteuerter Kopfhörerausgang mit individueller Lautstärkeregelung sowie USB-Bus-Stromversorgung samt Power On/Off.Auf Wunsch erlaubt eine Loopback-Funktion die Rückführung des Gesamtmixes in den Computer. Sicherlich ein Highlight in dieser Klasse: Beide Interfaces bieten ein Vollfarb-LCD, das als Pegelmeter dient.

Zum Lieferumfang des MOTU M2 und M4 gehören zwei Download-Lizenzen für die DAW Performer Lite. Diese kommt mit über 100 Instrumenten, zahlreichen Plugins und 6 GB an Loops und Samples daher. Auch Ableton Live Lite bekommt man zu den Interfaces dazu.

Beide Interfaces sind ab sofort erhältlich, die UVP-Preise belaufen sich wie erwähnt auf 195,- Euro für das M2 und 259,- Euro für das M4.

Die Features zum M2 und M4 im Überblick