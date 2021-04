MOTU UltraLite Mk5 – neues USB-Audiointerface

Flexibles Interface mit Cue Mix 5 Software

Der US-amerikanische Hersteller MOTU schickt sein UltraLite Interface in die fünfte Runde, das UltraLite Mk5 wird schon bald im Handel erhältlich sein.

Das UltraLite Mk5 bietet mit 18 Ein- und 22 Ausgängen zunächst einmal vielfältige Möglichkeiten. Während die Vorderseite des Interfaces neben OLED-Display und einer Handvoll Bedienelemente zwei Combo-Eingangsbuchsen (XLR/TRS) sowie einen Kopfhörerausgang ziert, befinden sich auf der Rückseite die analogen Eingänge 3-8 (Klinke) sowie die analogen Ausgänge 1-10. Über koaxiale und optische Ein- und Ausgänge sowie ein MIDI-Pärchen summieren die Anschlüsse des neuen UltraLite Mk5 auf die o.g. Zahlen. Schön ist, dass MOTU wieder auf DC-gekoppelte Ausgänge setzt, so dass hierüber auch CV-Signale ausgegeben werden können.

Bei der Verbindung zum Computer setzt MOTU nun auf den mittlerweile weit verbreiteten USB-C-Anschluss. Für die passenden Wandlungen sorgt die ESS Sabre32 Technologie, für die MOTU einen Dynamikbereich von 125 dB und -114 dB THD+N angibt.

Das Interface wird mit dem Slogan „ultra low latency“ beworben, wobei MOTU in Verbindung mit der hauseigenen DAW Digital Performer eine Roundtrip-Latenz von 2,4 Millisekunden (bei 96 kHz, 32 Samples Buffer) angibt. Ob dieser Wert auch in der Praxis erreicht werden kann, werden wir hoffentlich bald in einem Test klären können.

Mit zum Lieferumfang gehört die Software CueMix 5, die neben der Erstellung von komplexen Routings und Monitor-Mixen auch den Einsatz von Effekten ermöglicht.

Ebenfalls zum UltraLite MK5 Paket gehört die Performer Lite DAW, über 100 Software-Instrumente sowie 6 GB an frei nutzbaren Loops und Samples.

Hier alle Features des neuen UltraLite Mk5 in der Übersicht

mit USB-C-Anschluss

ESS Sabre32 Ultra DAC-Technologie

24 Bit / 44,1 – 192 kHz

präzise Pegelanzeigen für alle analogen Ein-/Ausgänge mit hochauflösendem OLED-Display

2 Mikrofon-/Line-/Hi-Z-Eingänge über XLR/Klinke-Kombibuchse

Gain-Regler und 48 V Phantomspeisung für beide Mikrofoneingänge

10 DC-gekoppelte Line-Ausgänge über 6,3 mm Stereoklinke

6 Line-Eingänge über 6,3 mm Stereoklinke

digitale Ein-/Ausgänge über ADAT (8 Kanäle) oder Optical-S/PDIF (2-Kanal)

MIDI-Ein- und Ausgang

Stereokopfhörerausgang über 6,3 mm Klinke mit unabhängiger Lautstärkeregelung

DSP-gesteuerter 22 x 6 Monitor-Mixer inkl. Reverb, parametrischer 4-Band-Equalizer und Dynamikeffekte

Treiber-Loopback zur Mischung von Computer Audio, Live-Streaming und Podcasting

iOS-kompatibel (USB-Class-Compliant)

Systemvoraussetzung: ab Windows 7, USB-Class-Compliant für Plug-and-Play-Betrieb auf dem Mac

inkl. MOTU Performer Lite 10

Bereits in der nächsten Woche sollen die ersten Interfaces ausgeliefert und können entsprechend bereits vorbestellt werden. Der Preis für das MOTU UltraLite MK5 liegt bei 748,- Euro.