MP MIDI Controller – 32 Encoder für VST3/AU-Plugins

Hardware Steuerung für Plugins

Plugins sind oftmals Fluch und Segen zugleich. Sie bieten enorme Vorteile, sind heutzutage klanglich weit fortgeschritten und in vielen Fällen entsprechend kaum noch von Hardware zu unterscheiden. Oftmals stellt sich aber das Problem der passenden Steuerung. In der Regel greift man zu Computermaus und Tastatur, doch so richtig glücklich wird man hiermit nicht. DAW- und Plugin-Controller gibt es zuhauf, aber die vielzähligen DAWs, Kommandos und Parameter machen es den Hersteller nahezu unmöglich adäquate Lösungen zu entwickeln. Softube geht mit den Console 1 Produkten (Console 1 Mk2, Console 1 Fader) einen eigenen Weg, alle Nicht-Softube-User (oder UAD) schauen aber dabei in die Röhre.

Mit dem MP MIDI Controller könnte nun aber eine passende Lösung gefunden werden. Der Controller arbeitet mit allen VST3- und AU-Plugins zusammen und scheint eine sehr intuitive Steuerung zu ermöglichen.

Rund um einen 21,5 Zoll messenden IPS-Screen hat das Unternehmen 32 Endlos-Encoder platziert. Dabei sieht es so aus, als würden die Encoder direkt auf dem Display sitzen und Teil des Plugins sein. Die Auflösung ist mit 1920 x 1080 Pixel relativ groß.

Kombiniert wird der Screen mit eine Host-Software, die VST3- und AU-Plugins laden und ihrerseits wieder im VST3/AU-Format in der DAW eingesetzt werden kann. Die Software ist dabei in zwei Versionen erhältlich: Einmal für Effekte, einmal für Software Instrumente. Die Software scannt euren Plugin-Ordner und erlaubt danach den Einsatz in der hauseigenen Host-Software.

Nach dem Laden eines Plugins wird das GUI auf dem Display angezeigt, die zugewiesenen Parameter in Textform angezeigt und es darf nach Herzenslust gedreht und gesteuert werden. Parameter-intensive Plugins lassen sich dabei auf bis zu vier Plugin-Seiten verteilen.

Derzeit befindet sich das Projekt am Ende einer dreimonatigen Beta-Phase. Danach soll der MP MIDI Controller in Produktion gehen. Ein Preis ist noch nicht bekannt.