Music Man 30th Anniversary Axis, E-Gitarre

Limitierte Sonderedition in sechs verschiedenen Farben

Die Music Man 30th Anniversary Axis ehrt eine echte Ikone. Zum 30. Jubiläum lässt das neue Sondermodell die Ära des Jahres 1996 und die Zusammenarbeit mit Eddie Van Halen wieder aufleben und präsentiert sich in den sechs ursprünglichen Finishes.

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Die Music Man 30th Anniversary Axis

Die Axis beruht auf Eddie Van Halen’s Signature-Modell mit Music Man aus den frühen 90er Jahren. Nach dessen Weggang zu Peavey erschien das Modell 1996 unter dem Namen Axis. Mit der Music Man 30th Anniversary Axis geht man nun in einer limitierten Auflage zurück zu diesen Ursprüngen mit ihren ikonischen Translucent-Finishes.

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Die 30th Anniversary Axis besteht natürlich aus dem markanten asymmetrischen Body aus resonanter Linde und ist mit einem Premium-Quilt-Maple-Top bestückt. Dieses ist in den sechs verschiedenen Translucent-Farben Gold, Schwarz, Pink, Rot, Blau und Violett erhältlich.

Der Korpus und der 5-fach verschraubte Hals sind mit einem cremefarbenen Binding eingefasst. Der geölte und handpolierte Hals aus Figured Maple besitzt eine asymmetrische Hals-Shape, die den natürlichen Griff der Hand unterstützt. Das Griffbrett ist mit 22 Edelstahlbünden bestückt und kommt mit einem 10″-Radius.

In puncto Hardware kommt Van-Halen-typisch natürlich das aufgesetzte Music Man Double Locking Tremolo zum Einsatz. Die Schaller M6LA Mechaniken mit Perlmutt-Knöpfen sorgen für präzise Stimmung auf der farblich passenden Kopfplatte, die zudem das exklusive 30th Anniversary Logo trägt.

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Die Elektronik besteht aus zwei speziell für dieses Modell entwickelten DiMarzio Custom Humbuckern, die über einen 3-Wege-Toggle-Schalter und relativ puristisch über einen einzelnen Volume-Poti gesteuert werden.

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Preis und Verfügbarkeit

Die Music Man 30th Anniversary Axis ist streng limitiert. Weltweit gibt es nur 120 Modelle in Gold, und jeweils 100 in den anderen Farben. Die Gitarre ist ab sofort bei Thomann für 4.299,- Euro vorbestellbar.