ANZEIGE
ANZEIGE

Music Man 30th Anniversary Axis, E-Gitarre

Limitierte Sonderedition in sechs verschiedenen Farben

10. April 2026
Music Man 30th Anniversary Axis

Music Man 30th Anniversary Axis

Die Music Man 30th Anniversary Axis ehrt eine echte Ikone. Zum 30. Jubiläum lässt das neue Sondermodell die Ära des Jahres 1996 und die Zusammenarbeit mit Eddie Van Halen wieder aufleben und präsentiert sich in den sechs ursprünglichen Finishes.

Affiliate Links
Music Man 30th Ann. Axis Quilt TRP
Music Man 30th Ann. Axis Quilt TRP Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
4.299,00€ Thomann

Die Music Man 30th Anniversary Axis

Die Axis beruht auf Eddie Van Halen’s Signature-Modell mit Music Man aus den frühen 90er Jahren. Nach dessen Weggang zu Peavey erschien das Modell 1996 unter dem Namen Axis. Mit der Music Man 30th Anniversary Axis geht man nun in einer limitierten Auflage zurück zu diesen Ursprüngen mit ihren ikonischen Translucent-Finishes.

ANZEIGE

Music Man 30th Anniversary Axis - Korpus

Die 30th Anniversary Axis besteht natürlich aus dem markanten asymmetrischen Body aus resonanter Linde und ist mit einem Premium-Quilt-Maple-Top bestückt. Dieses ist in den sechs verschiedenen Translucent-Farben Gold, Schwarz, Pink, Rot, Blau und Violett erhältlich.

Der Korpus und der 5-fach verschraubte Hals sind mit einem cremefarbenen Binding eingefasst. Der geölte und handpolierte Hals aus Figured Maple besitzt eine asymmetrische Hals-Shape, die den natürlichen Griff der Hand unterstützt. Das Griffbrett ist mit 22 Edelstahlbünden bestückt und kommt mit einem 10″-Radius.

Music Man 30th Anniversary Axis Vollansicht

In puncto Hardware kommt Van-Halen-typisch natürlich das aufgesetzte Music Man Double Locking Tremolo zum Einsatz. Die Schaller M6LA Mechaniken mit Perlmutt-Knöpfen sorgen für präzise Stimmung auf der farblich passenden Kopfplatte, die zudem das exklusive 30th Anniversary Logo trägt.

ANZEIGE

Die Elektronik besteht aus zwei speziell für dieses Modell entwickelten DiMarzio Custom Humbuckern, die über einen 3-Wege-Toggle-Schalter und relativ puristisch über einen einzelnen Volume-Poti gesteuert werden.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Preis und Verfügbarkeit

Die Music Man 30th Anniversary Axis ist streng limitiert. Weltweit gibt es nur 120 Modelle in Gold, und jeweils 100 in den anderen Farben. Die Gitarre ist ab sofort bei Thomann für 4.299,- Euro vorbestellbar.

 

ANZEIGE
Affiliate Links
Music Man 30th Ann. Axis Quilt TRP
Music Man 30th Ann. Axis Quilt TRP Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
4.299,00€ Thomann

Links

ANZEIGE
Affiliate Links
Music Man 30th Ann. Axis Quilt TRP
Music Man 30th Ann. Axis Quilt TRP Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
4.299,00€ Thomann
Über den Autor
Profilbild

Matze Franz RED

Mit Lenny Kravitz und Coldplay aufgewachsen und dann zum Jazz gefunden. Bachelor und Master Studium Jazz Gitarre in Würzburg und Mannheim. Danach den Fokus wieder auf die Musik gelegt, mit der ich groß geworden bin und jetzt als Live- und Studio-Gitarrist mit allen möglichen deutschen Pop-Acts unterwegs. Ich habe mit ClockClock, LEA, Laith Al-Deen, Lotte, Marie Bothmer, Bengio, Tiemo Hauer und vielen weiteren Künstler*innen und Bands zusammengearbeitet. Große Momente in meiner Karriere ...

Profil ansehen
Weitere Artikel zu diesem Beitrag
Test: Music Man, Axis Super Sport, E-Gitarre

Test: Music Man, Axis Super Sport, E-Gitarre

03.06.2008 |4
Test: Music Man Luke IV SSS Redburst, E-Gitarre

Test: Music Man Luke IV SSS Redburst, E-Gitarre

12.10.2025 |3
Test: Music Man Cory Wong Signature Guitar

Test: Music Man Cory Wong Signature Guitar

27.07.2025 |2
Forum
LESER-STORY ERSTELLEN KOMMENTAR ERSTELLEN

Es sind momentan noch keine Kommentare für diesen Artikel vorhanden.

Kommentar erstellen
Leser-Story erstellen Kommentar erstellen

Die AMAZONA.de-Kommentarfunktion ist Ihr Forum, um sich persönlich zu den Inhalten der Artikel auszutauschen. Sich daraus ergebende Diskussionen sollten höflich und sachlich geführt werden. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung. Wir behalten uns die Löschung von Inhalten vor. Dies gilt insbesondere für Inhalte, die nach unserer Einschätzung gesetzliche Vorschriften oder Rechte Dritter verletzen oder Diffamierungen, Diskriminierungen, Beleidigungen, Hass, Bedrohungen, politische Inhalte oder Werbung enthalten.

Haben Sie eigene Erfahrungen mit einem Produkt gemacht, stellen Sie diese bitte über die Funktion Leser-Story erstellen ein. Für persönliche Nachrichten verwenden Sie bitte die Nachrichtenfunktion im Profil.

ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
X
ANZEIGE X
ANZEIGE X