Wie ein Stingray Special, nur noch special-er ?!

Mit dem Music Man Dark Ray tun sich die beiden Major Player Music Man und Darkglass zusammen, um gezielt eine neue Generation von vor allem Modern-Metal-Bassisten zu erreichen. Im Grunde ist der Dark Ray ein StingRay Special mit einer Elektronik von Darkglass. Ist der Dark Ray durch die beiden Onboard-Drive-Pedale noch spezieller oder handelt es sich doch eher um ein unnötiges Gimmick? Der Test wird es ans Licht bringen.

Kurz & knapp Was ist es? Der Music Man Dark Ray kombiniert den klassischen StingRay-Sound mit einer speziell entwickelten Darkglass-Elektronik inklusive Alpha- und Omega-Verzerrung direkt im Instrument. Sound: Typischer StingRay-Attack mit zusätzlicher Darkglass-Würze für moderne Rock- und Metal-Sounds.

Typischer StingRay-Attack mit zusätzlicher Darkglass-Würze für moderne Rock- und Metal-Sounds. Ausstattung: Hochwertige US-Fertigung, Roasted-Maple-Hals, Edelstahlbünde und edles Mono Case.

Hochwertige US-Fertigung, Roasted-Maple-Hals, Edelstahlbünde und edles Mono Case. Flexibilität: Von klassischen Clean-Sounds bis zu modernen High-Gain-Klängen direkt am Bass regelbar.

Von klassischen Clean-Sounds bis zu modernen High-Gain-Klängen direkt am Bass regelbar. Spielkomfort: Geringes Gewicht, ergonomische Bauweise und hervorragende Bespielbarkeit.

Geringes Gewicht, ergonomische Bauweise und hervorragende Bespielbarkeit. Fazit: Der DarkRay erweitert das StingRay-Konzept sinnvoll und dürfte besonders moderne Bassisten ansprechen.

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Music Man Dark Ray Gold Bar

Die Erwartungen waren hoch, schließlich ist der Music Man StingRay neben dem Fender Precision und dem Fender Jazz Bass einer der drei großen Klassiker des E-Basses aus dem großzügigen geistigen Nachlass des Übervaters Leo Fender. Das Modell erfreut sich ebenso großer Beliebtheit bei Rock- und Metal-Bassisten. Aber auch durch Joe Dart bei Vulfpeck im groovigen Old-School-Vintage-Basskontext und Tony Levin im experimentellen Art-Pop und Prog Rock bei King Crimson und Peter Gabriel verschaffen coole Artists der Marke immer wieder frischen Wind.

Der StingRay funktioniert ebenso gut für groovigen Disco-Pop, etwa bei Bernard Edwards von Chic in „Good Times“, wie bei John Deacon in „Another One Bites the Dust“ von Queen oder bei „Smooth Operator“ von Sade – mit einem der wenigen Bass-Soli auf einer Hit-Single überhaupt.

Im Modern Metal finden sich Bands wie Mudvayne, Bullet for My Valentine, Evanescence, Avenged Sevenfold, Dream Theater und der fantastische Tim Commerford von Rage Against the Machine, die 4- und 5-Saiter-Modelle des StingRay oder des verwandten Bongo spielen. John Myung und Tim Commerford haben sogar mehrere Signature-Modelle.

Das Erfolgsgeheimnis des StingRay ist sicher die Kombination aus dem einzelnen Humbucker-Tonabnehmer-Kraftpaket und der aktiven 2-Band-Klangregelung. Mit den einfachen Mitteln des Bass- und Treble-Boosts konnte man alles von nasalen, jazzigen Sounds bis hin zum perfekten Slap-Bass-Sound einstellen, wenn man einfach alle Regler auf Anschlag drehte. Eben jener moderne Scoop-Effekt aus extrem viel Bass und Höhen bei gleichzeitig deutlich reduzierten Mitten wurde später bei Flea und Rage Against the Machine populär und sorgte dafür, dass plötzlich jede Metal-Rap-Crossover-Band so klingen wollte.

Irgendwann entdeckten auch die Rocker den 1976 erstmals vorgestellten Music Man StingRay. Er war der erste in Großserie gefertigte Bass mit aktiver Elektronik. Der gefragte Session-Bassist Louis Johnson half bei der Entwicklung mit und slappte bereits Mitte der 70er-Jahre mit seinem Thunder Thumb wie ein Weltmeister. Der wohl populärste StingRay-Bassist dürfte aber mein Held Flea von den Red Hot Chili Peppers sein. Auch Tony Kanal von No Doubt steuerte fette Pop- und Ska-Basslines mit dem stacheligen Strahl von Music Man bei.

Mittlerweile verfügen solche aktiven Bässe über zwei 9-Volt-Blöcke für zusätzliche Funktionen. Im Fall des heutigen Probanden ist dies eine Onboard-Verzerrung von Darkglass nebst 2-Band-Klangregelung. Genauer gesagt handelt es sich um einen Custom-Darkglass-2-Band-Aktivvorverstärker mit den beiden Verzerrungsschaltungen Alpha und Omega.

Damit richtet sich Music Man noch gezielter an eine neue Generation von Bassisten, die moderne High-Gain-Sounds zum ohnehin schon aggressiven StingRay-Attack hinzufügen möchten.

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Für viele hieß das: „Mein Lieblingsbass mit meinen Lieblings-Drive-Pedalen in einem Instrument – besser geht es doch gar nicht!“ Schauen wir mal, ob der Music Man Dark Ray special ist und eben auch special-er als der Music Man StingRay Special.

Unboxing und erste Übersicht

Als ich den Music Man Dark Ray auspacke, bin ich direkt total geflasht von dem Mono Case. Es ist irgendwie eine Hybride aus Koffer und Softcase und bietet optimalen Schutz für den schicken Passagier. Nach dem Öffnen des Deckels bin ich dann regelrecht schockverliebt in den goldig-sparkeligen DarkRay. Allerdings denke ich mir auch sofort: Wird man eine solch auffällige Lackierung nicht auch schnell leid?

Bei näherer Inspektion bin ich auf den zweiten Blick doch wieder mit ganzem Herzen dabei, denn die schwarze Hardware – und zwar wirklich alles davon: Elektronik, Bridge, Schlagbrett, Gurtknöpfe und Mechaniken – überzeugt ebenso wie die Rückseite mit Elektronikabdeckung, den beiden Batteriefächern und der angenehm modern anmutenden, fünffach verschraubten Halsplatte mit den ikonischen Logos von Music Man und Darkglass.

Offenbar handelt es sich dabei nicht um eine Standard-Halsplatte, sondern um eine gelaserte Custom Neck Plate. Das ist schon mächtig fancy von der US-amerikanischen Traditionsmarke in Kooperation mit den modernen finnischen Darkglass Electronics, die 2009 von Douglas Castro als Start-up gegründet wurden. Marketingtechnisch ist das eindeutig ein genialer Schachzug.

Direkt als ich das goldene Schätzchen respektvoll aus dem schicken Case nehme, merke ich, wie leicht der Bass ist. Seit 2018 gibt es den StingRay Special mit einem erheblich leichteren Korpus, einer neuen ergonomischen Kontur, Neodym-Pickup, geröstetem Ahornhals, 22 Edelstahlbünden, Leichtbau-Hardware und ergonomisch geformtem Halsübergang.

Das Rezept war ein voller Erfolg und im Grunde ist die Darkglass-Elektronik lediglich eine Erweiterung. Ich finde allerdings, dass die Mittenregelung der neueren StingRays eigentlich unnötig ist. Der Music Man Dark Ray kann auch mit den beiden aktiven Bass- und Höhenreglern alles, was man von einem StingRay erwartet.

Die wichtigsten Specs in Kürze

Made in USA

E-Bass aus US-amerikanischer Fertigung

Korpus aus selektiertem Hartholz

Geschraubter Hals aus geröstetem Ahorn

Griffbrett aus geröstetem Ahorn

22 Jumbo-Bünde aus Edelstahl

Griffbrettradius: 279 mm (11″)

Mensur: 864 mm (34″)

Sattelbreite: 42,9 mm (1,69″)

Neodym-Humbucker in Stegposition

Custom-Darkglass-2-Band-Aktiv-Elektronik mit zwei charakterstarken Distortion-Voicings (Alpha & Omega)

Bedienelemente: Volume, Gain, Blend, Treble und Bass

3-Wege-Schalter zur Auswahl von Preamp, Alpha- oder Omega-Verzerrung

Hochwertige schwarze Hardware

Werkseitig bespannt mit Ernie Ball Super Slinky Bass Saiten (.045–.100)

Finish in „Gold Bar“

Inklusive passendem Originalkoffer

Made in USA

Wie klingt der Music Man Dark Ray

In einem Wort: super!

Ausgewogen all over, alle Saiten und Töne sind gleichlaut. Der Stingray ist ein aktiver Bass. Mit Ausnahme von wenigen passiven Modellen wie die Signature Modelle von Tim Commerford und Joe Dart ist er immer aktiv – wenn die Batterien leer werden, hat man ein Problem. Aber das wäre so, als würde man einen Tesla dafür kritisieren, dass er kein Benzin tanken kann.

Wenn man die Bässe und Höhen komplett gegen null regelt, bekommt man einen Eindruck davon, wie ein Stingray ohne aktive Elektronik klingt und das ist … naja, irgendwie enttäuschend.

Sobald man aber die Bässe und Höhen auch nur ein bisschen aufdreht, ist das vergessen und man wird sofort belohnt mit inspirierenden Sounds. Der Bass kann alles von warm und rund bis aggressiv, wenn man sich ein bisschen mit den möglichen Kombinationen des aktiven Bass und des Treble-Boosts auseinandersetzt.

Im Vergleich zu meinem geliebtem 78er Music Man Stingray kommt mir der DarkRay vielseitiger vor. Er ist die optimale Weapon für Pop und Rock, super Coverband-tauglich. Aber auch auf den großen Bühnen bei erfolgreichen Bands mit eigener Musik oder Künstlerbegleitung ist der DarkRay eine Profi-Maschine.

Als ich ihn zu einem Soundcheck mit meiner Red Hot Chili Peppers Tribute-Band Funky Monks mitnahm, waren meine Bandkollegen von dem DarkRay sehr angetan. Allerdings gewann –zumindest für die Musik der Chili Peppers – dann doch mein alter, eingespielter 78er Music Man. Das ist einfach Charakter, den muss man sich erarbeiten mit Schweiß und jahrelangem Einschwingen.

Ich bin aber überzeugt, dass der DarkRay auch super funktioniert hätte und nach einer Weile eben an diesem Charakter zugewinnt. Das Spielgefühl auf dem Roasted Maple Neck fühlt sich auf jeden Fall direkt so an, als wären meine Finger und der DarkRay bereits Jahre zusammen auf Tour gewesen.

Ob das sehr angenehme Gewicht von knapp 4 kg aus dem Chambering der Luke Gitarren übertragen wurde oder ob die Leichtigkeit wie Music Man offiziell verkündet aus selektierten Harthölzern rührt: Egal, es tut jedenfalls gut ohne Verspannungen auf der Bühne und auch im Proberaum zu stehen und gewährleistet auch mehr Bewegungsfreiheit beim ab-rocken.

Wie klingen die Alpha und Omega Zerren onboard?

Der 3-Wege-Schalter arbeitet von rechts nach links: nur Preamp, Preamp + Alpha Distortion (rote LED) und Preamp + Omega Distortion (blaue LED). Die Regler darunter sind Volume, Gain, Blend, Treble und Bass. Mit Gain wird der Verzerrungsgrad eingestellt, mit Blend das Verhältnis zwischen verzerrtem und cleanem Signal. Damit lassen sich sowohl klassische Rock-Sounds mit leichtem Gain als auch moderne Djent-, Metalcore- und andere High-Gain-Basssounds realisieren.

Ich finde den Music Man DarkRay echt cool. Die Zeiten, in denen man zig analoge Pedale gesammelt hat, sind gezählt. Heutzutage hat man einfach einen Bass, der das alleine kann, oder man gräbt sich tief ins Rabbit Hole einer digitalen Komplettlösung wie dem Darkglass Anagram oder dem Quad Cortex Mini ein. Wenn man jung ist, ist das alles viel einfacher. Man holt sich direkt ein Paar der mittlerweile günstigen In-Ear-Hörer und hat seine Amp- und Cab-Sims per IR jederzeit parat, ohne schwere Amps und Boxen schleppen zu müssen.

Wenn nicht – weil man eben so aufgewachsen ist –, tut man sich damit manchmal schwer, da man alte Gewohnheiten nur ungern ablegt. Es gibt aber immer noch die Option einer Best of Both Worlds-Lösung, bei der man den DarkRay einfach in seinen Lieblings-Röhrenverstärker – beispielsweise einen Ampeg SVT – oder in einen modernen, leichteren Eich-Amp mit digitaler Endstufe und leichter Box einstöpselt und dabei kaum Signalverluste in Kauf nehmen muss.