Jason Richardson Signature im limited run

Die Ernie Ball Music Man Jason Richardson Artist Series Cutlass Guitar ist ab sofort in Kokiri Forest oder in der limitierten Edition in Venetian Red erhältlich.

Music Man Jason Richardson Cutlass Limited Edition

ANZEIGE

Mit einem Korpus aus Erle, einer Decke aus Buckeye Burl und einem gerösteten, gemaserten Ahornhals oder wahlweise einem Hals aus hellem Ahorn mit Ebenholzgriffbrett sind diese neuen Modelle ein echter Hingucker und bieten neben einer edlen Optik auch die entsprechenden Sounds für moderne Gitarristen.

Die maßgefertigten Jason Richardson HT-Humbucker wurden speziell für die Jason Richardson 2024 Cutlass-Modelle entwickelt und liefern hohe Leistung bei offenem, glockigem Klang, der auf moderne Gitarrensounds zugeschnitten ist. Alle Jason Richardson Artist Series Cutlass Gitarren verfügen über 24 Edelstahlbünde, ein speziell angefertigtes Music Man Tremolo und innovative Elektronik, einschließlich eines Push/Push-Volume-Reglers für einen 20+ dB Gain-Boost und Coilsplit über den Push/Push-Tone-Regler.

Jason Richardson, bekannt als Gitarrist von Born of Osiris und Chelsea Grin, hat auch schon mit Polyphia gespielt und hat die Cutlass als Basis seines Signature Modells gewählt, das bereits seit Längerem in vier unterschiedlichen Finishes erhältlich ist.

Die Jason Richardson Artist Series Cutlass HT in Venetian Red ist exklusiv nur im Ernie Ball Music Man Shop erhältlich und auf je 25 Exemplare der 6-saitigen und der 7-saitigen Version limitiert. Die Kokiri Forest Farbvariante ist dagegen auch im regulären Music Man Shop des Vertrauens zu bekommen und gefällt mir persönlich sogar deutlich besser.

ANZEIGE

Wer solch ein exklusives Instrument haben möchte, muss natürlich überaus tief in die Tasche greifen. Das 6-saitige Modell in Kokiri Forest liegt bei 4.699 €, die 7-saitige Variante schlägt eine 5.099 € tiefe Kerbe in den Geldspeicher. Die Variante in Venetian Red, die ja nur über die Website direkt zu bestellen ist, liegt bei 3.600 bzw. 3.800 $, allerdings vor Zoll und Versandgebühren. Da kommt dann erfahrungsgemäß noch eine ordentliche Schippe Kleingeld drauf, dafür hat man dann aber auch ein Modell einer auf 25 Stück limitierten Sonderserie in der Hand.

Das wird dann wohl, wie immer, eine der typischen Zahnarztgitarren, die im Hinblick auf Wertsteigerung und Prestige in den Vitrinen verstauben. Wer dem etwas Wirkungsvolles entgegensetzen möchte, möge bitte einfach mal die Website besuchen, die Gitarre bestellen und dann die Bühnen der Welt rocken. Wir sind für Fotodokumentationen immer dankbar ;) Lieferbar sind die Instrumente in etwa 3 bis 4 Monaten, es könnte also knapp werden, wenn eins dieser Schönhölzer unter dem Weihnachtsbaum liegen soll.