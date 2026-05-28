ANZEIGE
ANZEIGE

Music Man Majesty Premium Select, Signature Gitarre

John Petruccis neues Biest

28. Mai 2026
Music Man Majesty Premium Select

Music Man Majesty Premium Select

Mit der Music Man Majesty Premium Select spendiert Ernie Ball/Music Man dem Ausnahmegitarristen John Petrucci eine Neuauflage seines beliebten Signature-Modells mit sechs, sieben oder acht Saiten.

Die Music Man Majesty Premium Select

John Petrucci ist in der Gitarrenwelt ein absoluter Gigant. Der Gitarrist von Dream Theater ist gefühlt seit immer Music Man Endorser und die Majesty, sein Signature-Modell, ist neben der Luke vermutlich die beliebteste Music Man Gitarre überhaupt.

ANZEIGE

Die enge Zusammenarbeit, die das Modell hervorgebracht hat, reißt auch 2026 nicht ab, und so gibt es mal wieder ein Update für das Instrument, das in den Farben Carnelian Red, Ka’anapali Dream, Mystic Dream, Purple Nebula II und Strawberry Moon erhältlich ist.

Die Music Man Majesty Premium Select kommt mit einer durchgehenden Hals-Konstruktion aus honduranischem Mahagoni. Flankiert wird diese von Korpusflügeln aus Erle sowie einer dicken Ahorndecke. Auf dem Hals sitzt ein Ebenholzgriffbrett mit einem flachen 17″-Radius, 24 Medium-Jumbo-Edelstahlbünden und Atlante Majesty Inlays. Für die Orientierung auf dunklen Bühnen sorgen im Dunkeln leuchtende „Glow-in-the-dark“-Sidemarker.

Die verschiedenen Music Man Majesty Premium Select Modelle

Bei der Hardware setzen die 6- und 7-Saiter-Modelle auf ein frei schwebendes Custom John Petrucci Music Man Tremolo aus gehärtetem Stahl mit integrierten Fishman Powerbridge Piezo-Sätteln. Die 8-Saiter-Variante hingegen nutzt eine feste Hardtail-Brücke mit Chevron-Abdeckung. Schaller M6-IND Locking-Mechaniken garantieren präzise Stimmstabilität.

ANZEIGE

Bei den Tonabnehmern der Music Man Majesty Premium Select sorgen DiMarzio Rainmaker- Dreamcatcher-Humbucker für ein definiertes Klangbild, exakt nach dem Geschmack vom Meister persönlich. Ein aktiver Custom Music Man Preamp ermöglicht einen per Push/Push-Volume-Regler abrufbaren Gain-Boost von über 20 dB. Hinzu kommen eine Push/Push-Klangregelung für Custom-Pickup-Konfigurationen, ein 3-Wege-Wahlschalter für die Magnettonabnehmer sowie ein separater 3-Wege-Schalter für die Piezo/Magnet-Auswahl. Stereo- und Mono-Ausgänge runden das System ab.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Was kosten die neuen John Petrucci Signature Modelle?

So ein Ausnahmeinstrument hat natürlich auch seinen Preis. Dieser liegt bei den Music Man Majesty Premium Select Modellen zwischen 4.899,- und 5.799,- Euro. Als 6-saitige Axt ist sie bei Thomann bereits in Carnelian Red und Purple Nebula II erhältlich.

ANZEIGE
Affiliate Links
Music Man Majesty Premium Select PN II
Music Man Majesty Premium Select PN II Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
5.799,00€ Thomann
Music Man Majesty Premium Select CR
Music Man Majesty Premium Select CR Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
4.899,00€ Thomann

Links

ANZEIGE
Affiliate Links
Music Man Majesty Premium Select PN II
Music Man Majesty Premium Select PN II Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
5.799,00€ Thomann
Music Man Majesty Premium Select CR
Music Man Majesty Premium Select CR Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
4.899,00€ Thomann
Über den Autor
Profilbild

Matze Franz RED

Mit Lenny Kravitz und Coldplay aufgewachsen und dann zum Jazz gefunden. Bachelor und Master Studium Jazz Gitarre in Würzburg und Mannheim. Danach den Fokus wieder auf die Musik gelegt, mit der ich groß geworden bin und jetzt als Live- und Studio-Gitarrist mit allen möglichen deutschen Pop-Acts unterwegs. Ich habe mit ClockClock, LEA, Laith Al-Deen, Lotte, Marie Bothmer, Bengio, Tiemo Hauer und vielen weiteren Künstler*innen und Bands zusammengearbeitet. Große Momente in meiner Karriere ...

Profil ansehen
Weitere Artikel zu diesem Beitrag
Test: Music Man John Petrucci Majesty 6, E-Gitarre

Test: Music Man John Petrucci Majesty 6, E-Gitarre

02.09.2014 |0
Test: Sterling by Music Man Petrucci Majesty 6, E-Gitarre

Test: Sterling by Music Man Petrucci Majesty 6, E-Gitarre

31.10.2017 |3
Dream Theater – Gitarren, Bass & Synths: Sound von Petrucci, Myung & Rudess

Dream Theater – Gitarren, Bass & Synths: Sound von Petrucci, Myung & Rudess

01.06.2025 |4
Mesa/Boogie John Petrucci JP-2C Combo E-Gitarren Verstärker

Mesa/Boogie John Petrucci JP-2C Combo E-Gitarren Verstärker

03.07.2024 |1
Forum
LESER-STORY ERSTELLEN KOMMENTAR ERSTELLEN

Es sind momentan noch keine Kommentare für diesen Artikel vorhanden.

Kommentar erstellen
Leser-Story erstellen Kommentar erstellen

Die AMAZONA.de-Kommentarfunktion ist Ihr Forum, um sich persönlich zu den Inhalten der Artikel auszutauschen. Sich daraus ergebende Diskussionen sollten höflich und sachlich geführt werden. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung. Wir behalten uns die Löschung von Inhalten vor. Dies gilt insbesondere für Inhalte, die nach unserer Einschätzung gesetzliche Vorschriften oder Rechte Dritter verletzen oder Diffamierungen, Diskriminierungen, Beleidigungen, Hass, Bedrohungen, politische Inhalte oder Werbung enthalten.

Haben Sie eigene Erfahrungen mit einem Produkt gemacht, stellen Sie diese bitte über die Funktion Leser-Story erstellen ein. Für persönliche Nachrichten verwenden Sie bitte die Nachrichtenfunktion im Profil.

ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
X
ANZEIGE X
ANZEIGE X