John Petruccis neues Biest

Mit der Music Man Majesty Premium Select spendiert Ernie Ball/Music Man dem Ausnahmegitarristen John Petrucci eine Neuauflage seines beliebten Signature-Modells mit sechs, sieben oder acht Saiten.

Die Music Man Majesty Premium Select

John Petrucci ist in der Gitarrenwelt ein absoluter Gigant. Der Gitarrist von Dream Theater ist gefühlt seit immer Music Man Endorser und die Majesty, sein Signature-Modell, ist neben der Luke vermutlich die beliebteste Music Man Gitarre überhaupt.

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Die enge Zusammenarbeit, die das Modell hervorgebracht hat, reißt auch 2026 nicht ab, und so gibt es mal wieder ein Update für das Instrument, das in den Farben Carnelian Red, Ka’anapali Dream, Mystic Dream, Purple Nebula II und Strawberry Moon erhältlich ist.

Die Music Man Majesty Premium Select kommt mit einer durchgehenden Hals-Konstruktion aus honduranischem Mahagoni. Flankiert wird diese von Korpusflügeln aus Erle sowie einer dicken Ahorndecke. Auf dem Hals sitzt ein Ebenholzgriffbrett mit einem flachen 17″-Radius, 24 Medium-Jumbo-Edelstahlbünden und Atlante Majesty Inlays. Für die Orientierung auf dunklen Bühnen sorgen im Dunkeln leuchtende „Glow-in-the-dark“-Sidemarker.

Bei der Hardware setzen die 6- und 7-Saiter-Modelle auf ein frei schwebendes Custom John Petrucci Music Man Tremolo aus gehärtetem Stahl mit integrierten Fishman Powerbridge Piezo-Sätteln. Die 8-Saiter-Variante hingegen nutzt eine feste Hardtail-Brücke mit Chevron-Abdeckung. Schaller M6-IND Locking-Mechaniken garantieren präzise Stimmstabilität.

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Bei den Tonabnehmern der Music Man Majesty Premium Select sorgen DiMarzio Rainmaker- Dreamcatcher-Humbucker für ein definiertes Klangbild, exakt nach dem Geschmack vom Meister persönlich. Ein aktiver Custom Music Man Preamp ermöglicht einen per Push/Push-Volume-Regler abrufbaren Gain-Boost von über 20 dB. Hinzu kommen eine Push/Push-Klangregelung für Custom-Pickup-Konfigurationen, ein 3-Wege-Wahlschalter für die Magnettonabnehmer sowie ein separater 3-Wege-Schalter für die Piezo/Magnet-Auswahl. Stereo- und Mono-Ausgänge runden das System ab.

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Was kosten die neuen John Petrucci Signature Modelle?

So ein Ausnahmeinstrument hat natürlich auch seinen Preis. Dieser liegt bei den Music Man Majesty Premium Select Modellen zwischen 4.899,- und 5.799,- Euro. Als 6-saitige Axt ist sie bei Thomann bereits in Carnelian Red und Purple Nebula II erhältlich.