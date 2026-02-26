Music Man StingRay 50th Anniversary, E-Bass

Bässe in Gold zum Geburtstag

Music Man vergibt zum Geburtstag die Goldmedaille für sein beliebtes E-Bass Modell! Mit dem Music Man StingRay 50th Anniversary kommt eine extravagante, vergoldete Version in zwei verschiedenen Varianten auf den Markt, die wohl niemand übersehen kann.

Der Music Man StingRay 50th Anniversary

Der StingRay Bass ist einer der einflussreichsten Bässe der Musikgeschichte. Seit fünf Jahrzehnten setzt dieses Modell den Standard für einen modernen, durchsetzungsstarken Tiefton-Sound. Zum runden Jubiläum präsentiert der Hersteller aus Kalifornien nun zwei streng limitierte Sondermodelle, die in Sachen Optik und Exklusivität kaum zu übertreffen sind.

Der Music Man StingRay 50th Anniversary ist dabei in zwei verschiedenen, luxuriös anmutenden Finishes verfügbar. Die Lackierung „Liquid Gold“ ist auf weltweit 50 handnummerierte Exemplare limitiert. Die Variante in „Molten Gold“ ist dagegen 300 Mal verfügbar.

Ansonsten setzen die Modelle auf bewährte StingRay Technik. Der Korpus besteht aus Pappel. Beim Hals setzt Music Man auf geröstetes Riegelahorn, versehen mit Gunstock-Oil-Finish und einer speziellen Wachsmischung. Das Griffbrett besteht aus edlem Ebenholz und ist mit 22 High-Profile Edelstahlbünden und goldenen Dot-Inlays bestückt. Ein 11-Zoll-Radius und der bewährte 5-Punkt-Halsanschluss mit skulpturiertem Übergang garantieren optimale Bespielbarkeit bis in die höchsten Lagen.

In Sachen Hardware kommen Custom-Leichtbau-Mechaniken und die charakteristische Music Man Bridge (hier mit 50th Anniversary-Prägung) mit goldenen Edelstahl-Saitenreitern zum Einsatz. Natürlich ist der einfache Zugang zum Trussrod, der ohne Saitenentfernung justiert werden kann, auch gegeben. Die „Liquid Gold“ Variante besitzt zudem ein goldenes Pickguard.

Die Elektronik basiert auf einem Music Man Humbucker, der durch Neodym-Magnete ein erweitertes Frequenzspektrum liefert. Der aktive 18V-Preamp ermöglicht die gewohnte präzise Klangregelung über Volume, Treble, Mid und Bass.

Jeder der Bässe ist mit einem Siebdruck zum 50-jährigen Jubiläum auf der Rückseite der Kopfplatte versehen und wird standesgemäß im Deluxe-Koffer mit Echtheitszertifikat ausgeliefert.

Preis und Verfügbarkeit

In Deutschland ist momentan wohl nur der Music Man StingRay 50th Anniversary in „Molten Gold“ verfügbar, welcher weltweit auf 300 Exemplare limitiert ist. Bei Thomann kann man sich eines der wenigen Instrumente für momentan 3.699,- Euro sichern. Die Lieferzeit beträgt aber wohl mehrere Monate.