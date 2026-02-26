ANZEIGE
ANZEIGE

Music Man StingRay 50th Anniversary, E-Bass

Bässe in Gold zum Geburtstag

26. Februar 2026
Music Man StingRay 50th Anniversary

Music Man StingRay 50th Anniversary

Music Man vergibt zum Geburtstag die Goldmedaille für sein beliebtes E-Bass Modell! Mit dem Music Man StingRay 50th Anniversary kommt eine extravagante, vergoldete Version in zwei verschiedenen Varianten auf den Markt, die wohl niemand übersehen kann.

Affiliate Links
Music Man 50th Anniversary Stingray 4H
Music Man 50th Anniversary Stingray 4H Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
3.699,00€ Thomann

Der Music Man StingRay 50th Anniversary

Der StingRay Bass ist einer der einflussreichsten Bässe der Musikgeschichte. Seit fünf Jahrzehnten setzt dieses Modell den Standard für einen modernen, durchsetzungsstarken Tiefton-Sound. Zum runden Jubiläum präsentiert der Hersteller aus Kalifornien nun zwei streng limitierte Sondermodelle, die in Sachen Optik und Exklusivität kaum zu übertreffen sind.

ANZEIGE
Music Man StingRay 50th Anniversary in Liquid Gold (oben) und Molten Gold (unten)

Liquid Gold (oben) und Molten Gold (unten)

Der Music Man StingRay 50th Anniversary ist dabei in zwei verschiedenen, luxuriös anmutenden Finishes verfügbar. Die Lackierung „Liquid Gold“ ist auf weltweit 50 handnummerierte Exemplare limitiert. Die Variante in „Molten Gold“ ist dagegen 300 Mal verfügbar.

Ansonsten setzen die Modelle auf bewährte StingRay Technik. Der Korpus besteht aus Pappel. Beim Hals setzt Music Man auf geröstetes Riegelahorn, versehen mit Gunstock-Oil-Finish und einer speziellen Wachsmischung. Das Griffbrett besteht aus edlem Ebenholz und ist mit 22 High-Profile Edelstahlbünden und goldenen Dot-Inlays bestückt. Ein 11-Zoll-Radius und der bewährte 5-Punkt-Halsanschluss mit skulpturiertem Übergang garantieren optimale Bespielbarkeit bis in die höchsten Lagen.

Music Man StingRay 50th Anniversary Rückseite

Rückseite

In Sachen Hardware kommen Custom-Leichtbau-Mechaniken und die charakteristische Music Man Bridge (hier mit 50th Anniversary-Prägung) mit goldenen Edelstahl-Saitenreitern zum Einsatz. Natürlich ist der einfache Zugang zum Trussrod, der ohne Saitenentfernung justiert werden kann, auch gegeben. Die „Liquid Gold“ Variante besitzt zudem ein goldenes Pickguard.

Music Man StingRay 50th Anniversary Kopfplatte

Die Kopfplatte

Die Elektronik basiert auf einem Music Man Humbucker, der durch Neodym-Magnete ein erweitertes Frequenzspektrum liefert. Der aktive 18V-Preamp ermöglicht die gewohnte präzise Klangregelung über Volume, Treble, Mid und Bass.

ANZEIGE

Jeder der Bässe ist mit einem Siebdruck zum 50-jährigen Jubiläum auf der Rückseite der Kopfplatte versehen und wird standesgemäß im Deluxe-Koffer mit Echtheitszertifikat ausgeliefert.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Preis und Verfügbarkeit

In Deutschland ist momentan wohl nur der Music Man StingRay 50th Anniversary in „Molten Gold“ verfügbar, welcher weltweit auf 300 Exemplare limitiert ist. Bei Thomann kann man sich eines der wenigen Instrumente für momentan 3.699,- Euro sichern. Die Lieferzeit beträgt aber wohl mehrere Monate.

ANZEIGE
Affiliate Links
Music Man 50th Anniversary Stingray 4H
Music Man 50th Anniversary Stingray 4H Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
3.699,00€ Thomann

Links

ANZEIGE
Affiliate Links
Music Man 50th Anniversary Stingray 4H
Music Man 50th Anniversary Stingray 4H Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
3.699,00€ Thomann
Über den Autor
Profilbild

Matze Franz RED

Mit Lenny Kravitz und Coldplay aufgewachsen und dann zum Jazz gefunden. Bachelor und Master Studium Jazz Gitarre in Würzburg und Mannheim. Danach den Fokus wieder auf die Musik gelegt, mit der ich groß geworden bin und jetzt als Live- und Studio-Gitarrist mit allen möglichen deutschen Pop-Acts unterwegs. Ich habe mit ClockClock, LEA, Laith Al-Deen, Lotte, Marie Bothmer, Bengio, Tiemo Hauer und vielen weiteren Künstler*innen und Bands zusammengearbeitet. Große Momente in meiner Karriere ...

Profil ansehen
Weitere Artikel zu diesem Beitrag
NAMM 2025: Music Man Stingray II Cory Wong Signature

NAMM 2025: Music Man Stingray II Cory Wong Signature

23.01.2025 |0
Top News: Music Man Stingray 5 30th Anniversary, E-Bass

Top News: Music Man Stingray 5 30th Anniversary, E-Bass

01.03.2017 |0
Test: Music Man, Classic Stingray V, E-Bass

Test: Music Man, Classic Stingray V, E-Bass

06.11.2012 |0
Test: MusicMan Stingray 5 HS, E-Bass

Test: MusicMan Stingray 5 HS, E-Bass

09.08.2007 |7
Forum
LESER-STORY ERSTELLEN KOMMENTAR ERSTELLEN

Es sind momentan noch keine Kommentare für diesen Artikel vorhanden.

Kommentar erstellen
Leser-Story erstellen Kommentar erstellen

Die AMAZONA.de-Kommentarfunktion ist Ihr Forum, um sich persönlich zu den Inhalten der Artikel auszutauschen. Sich daraus ergebende Diskussionen sollten höflich und sachlich geführt werden. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung. Wir behalten uns die Löschung von Inhalten vor. Dies gilt insbesondere für Inhalte, die nach unserer Einschätzung gesetzliche Vorschriften oder Rechte Dritter verletzen oder Diffamierungen, Diskriminierungen, Beleidigungen, Hass, Bedrohungen, politische Inhalte oder Werbung enthalten.

Haben Sie eigene Erfahrungen mit einem Produkt gemacht, stellen Sie diese bitte über die Funktion Leser-Story erstellen ein. Für persönliche Nachrichten verwenden Sie bitte die Nachrichtenfunktion im Profil.

ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
X
ANZEIGE X
ANZEIGE X