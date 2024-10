Musiker werden lohnenswert: Lohnt sich der Traum vom Musikbusiness noch?

Ruhm allein zahlt keine Miete

Ist Musiker werden lohnenswert in 2024? Von Streaming-Cents bis Livegagen, die Musikbranche hat sich in den letzten Jahren radikal verändert. In diesem ausführlichen Guide erfährst du, welche Chancen der Musikerberuf heute bietet und wie du als Berufsmusiker erfolgreich deinen Weg gehen kannst.

Was bedeutet der Begriff „lohnen“ überhaupt in diesem Zusammenhang? Geht es denn wirklich nur darum, den schnöden Mammon zu scheffeln? Wir sind doch schließlich Künstler, unser Brot ist der Applaus. Wer was anderes behauptet, ist doof. So!

Nein, so einfach ist das nicht. „Lohnen“ ist ein Begriff, der ebenso den finanziellen Aspekt, wie auch den ideellen Wert umfasst. Wir sind einerseits natürlich darauf angewiesen, dass wir regelmäßig Miete zahlen können, bei Bedarf unsere Familie, aber mindestens uns selbst ernähren können und nebenbei auch noch am gesellschaftlichen Leben teilnehmen dürfen. Die Konzerte der anderen kosten nun mal Eintritt. Kino, Theater, Weihnachtsmärkte … alle wollen sie nur das Eine: unser Geld.

Musikergagen 2024: Was können Live-Musiker heute wirklich verdienen?

Die Frage „Lohnt es sich heute noch, Musiker zu werden?“ muss also unter verschiedenen Aspekten beleuchtet und beantwortet werden. In der Vorbereitung auf diesen Artikel sind mir noch viele weitere Fragen durch den Kopf geschossen, die nicht unbedingt etwas mit Geld oder dem Spaß an der Sache zu tun haben.

Zunächst müssen wir uns der Frage unterwerfen, ob wir unter allen Umständen mit den eigenen Werken berühmt und somit auch reich werden wollen oder ob wir bereit sind, uns stilistisch breiter aufzustellen, um auch Jobs zu ergattern, die beim Überleben helfen. Nicht wenige mir persönlich bekannte Profis stehen jedes Wochenende auf einer der zahllosen Partybühnen in überfüllten Kirmeszelten und zupfen Evergreens von den Spastelruther Katzen und sichern sich so das Überleben und finanzieren gleichzeitig ihre eigenen Projekte.

Eine andere Möglichkeit, sich über Wasser zu halten, ist Unterricht. Nicht jeder hat die Gabe, sein Wissen und Können erfolgreich weiterzugeben, manch einer hat auch schlicht keine Lust dazu. Dann sollte man so ehrlich sein und es lassen, denn unmotivierter Unterricht verdirbt dem Nachwuchs definitiv den Spaß. Mein erster Gitarrenlehrer, der übrigens gleichzeitig mein Musiklehrer an der Mittelstufe war, brannte für sein Instrument. Diese Leidenschaft hat mich angesteckt.

Ist Musiker werden lohnenswert? Live-Gagen!

Der Traum eines jeden Musikers ist es, auf der Bühne zu stehen oder von einem renommierten Studio gebucht zu werden und davon auch noch leben zu können. Aber dabei müssen wir natürlich aufpassen, nicht übervorteilt zu werden. Alles in allem ist die Zahl der professionellen Musiker, die die wirklich großen Jobs bekommen und auch fette Gagen kassieren, recht übersichtlich. Aber wo liegt die Grenze des Erträglichen für Otto Normalmusiker?

Kleiner Tipp: Mindestens 50,- Euro pro Stunde solltet ihr euch Wert sein. Ihr werdet nicht nur dafür bezahlt, eurem Instrument zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Töne zu entlocken, sondern ihr müsst auch die Anfahrt, die Vorbereitung und euer Equipment in die Rechnung einbeziehen. Saiten müssen regelmäßig erneuert werden, Kabel gehen kaputt, Sprit oder Strom für das Auto kommen nicht umsonst aus Zapfsäule oder Steckdose und das Lernen neuer Songs kostet Zeit und manchmal Noten.

Steht ihr also auf einer dieser eben schon erwähnten Partybühnen, kommen schnell mal sechs Stunden reine Spielzeit zusammen. Einen solchen Abend dürft ihr dem Chef schon mal mit mindestens 300,- Euro in Rechnung stellen. Wichtig ist, dass die Höhe der Gage im Vorfeld klar kommuniziert wurde. Macht man solche Gigs jedes Wochenende zweimal, hat man schnell knapp 2.500,- Euro zusammen. Das ist doch OK, oder?

Nun, da ist der Staat anderer Meinung. Unser Solidarsystem sieht vor, dass ihr euch sozial versichern müsst und Steuern dürft ihr auch noch blechen, sonst werden die Straßen zum Erfolg immer holpriger. Die Sozialversicherung für uns Künstler ist die KSK, die grundsätzlich recht faire Bedingungen bietet und euch den Arbeitgeberanteil der Abgaben erspart. Der Kollege Axel Ritt, beruflich bis 2023 als Gitarrist von Gravedigger und aktuell Jäst unterwegs, hat da einen lohnenden Artikel drüber geschrieben, bitte unbedingt lesen.

Ist man mit seinem eigenen Projekt unterwegs, macht das die Sache nicht entspannter. Ganz im Gegenteil, hier seid ihr darauf angewiesen, dass die Menschen eure Konzerte hören wollen, denn ihr seid ja, im Gegensatz zu Kirmes oder Schützenfest, der Grund für das Erscheinen der Gäste und nicht nur ein nebensächlicher Unterhaltungspunkt neben Freundschaften und Alkoholexzessen.

Also können wir hier schon mal zusammenfassen, dass das regelmäßige Spielen von Gigs zwar ein nettes, aber recht unzuverlässiges Zubrot darstellt. Gerade in den Wintermonaten werden die Gigs weniger, die Bude kälter und dicke Socken teurer. Es sei denn, ihr seid Sideman oder -woman von Topacts oder gar Mitglied von Metallica. Aber diese Jobs sind, wie gesagt, eher rar und oft schon in festen Händen. Das bringt uns aber direkt zum nächsten Thema, den Beziehungen im Business.

Netzwerken im Musikbusiness: So findest du lukrative Auftrittsmöglichkeiten

Beziehungen sind alles. Das gilt in quasi in jeder Branche, sogar bei Autoren von Online-Magazinen. Wer jemanden kennt, der schon fest in der Branche verwurzelt ist, hat natürlich bessere Chancen, in diesem Bereich Jobs zu ergattern. Wo Menschen arbeiten, können Menschen auch krank werden oder sich zu viel zumuten. Wenn dann ein Hilferuf kommt, gilt es, nicht lange zu überlegen, sondern zuzusagen.

Mein Wiedereinstieg ins professionelle Musikgeschäft nach 20 Jahren als Krankenpfleger erfolgte genau so. Ein Aufruf bei Facebook, eine Suche nach einer schnellen, erfahrenen Aushilfe für einen Gitarristen einer Partyband, der am Vormittag einen Autounfall hatte und im Krankenhaus lag. Ein lieber Kollege hat mich im Post verlinkt und ich habe mich gemeldet. Zusage 13:00 Uhr, Gig um 20:00 Uhr. Kemper gepackt, Gitarren neu besaitet, Sheets aufs iPad geladen und ab. Ich hab mich wohl ganz gut geschlagen, jedenfalls gab es reichlich Folgeaufträge.

Genau so kann es laufen, auch auf anderer Ebene. Bei den großen Acts gibt es in der Regel Subs, also Musiker, die die Show kennen und auch in aufwändigen Produktionen schnell einspringen können. An diese Jobs kommt man gern über Connections. Natürlich sind handwerkliches Können und Flexibilität Voraussetzung. Ersteres ist selbstverständlich, Letzteres ist von Vorteil.

Mobil & flexibel als Berufsmusiker: Diese Skills brauchst du zum Überleben

Flexibilität ist das A und O eines jeden professionellen Musikers. Will man von seinem Job leben, ist es unerlässlich, die Augen über den eigenen Tellerrand zu erheben. Klar ist es bitter, wenn man als talentierter Metalhead sein Geld mit der Egerländer Vogelwiese verdienen muss. Aber macht nicht jeder Arbeitnehmer irgendwo Abstriche? Als Krankenpfleger auf einer Intensivstation habe ich auch am liebsten einen oder zwei Patienten in Ruhe versorgt, statt gefühlte Ewigkeiten meine Versorgung zu dokumentieren. Unsere Jobs bestehen eben aus „Gerns“ und „Ungerns“.

Wichtig und unerlässlich ist es natürlich auch, sich mobil zu präsentieren. Eine Anreise mit der Deutschen Bahn zu einem Gig ist ein Wagnis, das man nur eingehen sollte, wenn man genügend Zeitpuffer eingeplant hat. Außerdem sollte in so einem Falle das Ticket, das leider oftmals deutlich teurer ist als der Sprit für die gleiche Strecke, in die Gage mit einfließen. Ein paar Euros drauflegen sollte man echt nur im Einzelfall, wenn zum Beispiel ein Job als „Investition“ angesehen werden kann und Folgeaufträge nach sich zieht.

Hutkonzerte vs. faire Bezahlung: Warum kostenlose Auftritte der Branche schaden

Immer wieder lese ich von Hutkonzerten und jedes Mal rege ich mich auf. Niemand, aber wirklich niemand, sollte sich dazu herablassen, Konzerte „auf Hut“ zu spielen. Es kann und darf nicht sein, dass Veranstalter von Konzerten das Risiko des Abends komplett auf den Künstler abwälzen, sich selbst aber an Getränken und Snacks eine goldene Nase verdienen. Und das gilt auch für das oft gehörte Argument: „Aber so können auch wir Hobbymusiker endlich mal live spielen“.

NEIN! Ihr leistet eine Arbeit und die MUSS vergütet werden. Das Risiko, dass hinterher kaum was im Hut ist, ist groß. Auch hier höre ich wieder Verfechter der Hutkonzerte sagen: „Ja, aber ich habe auch schon mehr im Hut gehabt, als eine vereinbarte Gage Wert gewesen wäre.“ Da sage ich: „Glück gehabt, aber das ändert nichts am Problem.“ Hutkonzerte gehen lediglich dann klar, wenn man mit dem Veranstalter eine Mindestgage vereinbart, die mindestens die Kosten deckt. Der Hut kann dann trotzdem noch rumgehen. Lasst euch auf nichts anderes ein!

Hier herrscht auch ein gewisses Konkurrenzdenken zwischen Hobbymusikern und Profis. Profis, die auf die Gage angewiesen sind, verlieren durch Bands oder Künstler, die auf Hut spielen, Jobs. Das ist so, als würde man einen Kumpel bitten, einem das neue Klo einzubauen, um den Installateur zu sparen. Kann man machen, aber wenn’s schiefgeht, ist es eben Scheiße. Im literarischen Sinne auch.

Streaming-Einnahmen für Musiker: Spotify, Apple Music & Co im Vergleich

Kommen wir zum eigentlichen Kerngeschäft von uns Musikern, dem Verkauf unserer Produkte. Streaming-Portale erlauben es, die eigene Kunst jedem zugänglich zu machen und damit Geld zu verdienen. So weit, so gut. Aber wir alle wissen, dass sich das nur für die wirklich Großen der Branche lohnt. Die Abrechnungsmodelle von Spotify und Co. sind ein Hohn und ein Schlag ins Gesicht eines jeden Künstlers.

Klar, man kann vom Streaming sicherlich leben, wenn man ausreichend Content liefert und genug Gehör findet. Aber die Millionen von Klicks, die man erzeugen muss, sind harte Arbeit. Ein bisschen weißes Rauschen unter eine Keyboardfläche versehen mit dem Titel „Dein Baby schläft garantiert“ oder „Entspannung nach einem stressigen Tag“ erzeugt tausendfach mehr Klicks als eure eigene Musik. Und Taylor Swift verdient immer mit. Und Daniel Ek sowieso.

Daniel Ek, der CEO von Spotify, dürfte der wohl meistgehasste Mensch unter Musikern sein. Zum einen ist sein Vergütungsmodell unterirdisch, zum anderen fällt er immer wieder durch abschätzende Äußerungen auf, zuletzt mit der Aussage hatte er vor einer knappen Woche einen Post auf X abgesetzt, in dem er behauptete, dass “die Kosten für die Musikproduktion heutzutage praktisch gegen null gehen”, deshalb “können die Menschen eine unglaubliche Menge an Content teilen.”

Mit dieser Aussage löste er jedoch zum Glück eine Kontroverse aus und mittlerweile ist er auch mehr oder weniger unbeholfen zurückgerudert. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass Spotify beschlossen hat, Titel mit weniger als 1.000 Streams komplett zu demonetarisieren. Auch wenn 1.000 Streams auf Spotify lediglich irgendwo um die 30 Cent an Vergütung bringen, die nach Abzug aller Bankgebühren im Sande verlaufen, geht es hier ums Prinzip. Kunst ist in den Augen vieler Konsumenten und mancher CEOs offenbar nichts Wert.

“Es ist verrückt, dass Leute heutzutage drei bis fünf Dollar für einen Kaffee ausgeben, aber nicht bereit sind, den gleichen Betrag für ein Album zu bezahlen, das sie öfter hören, weil Streaming einen beschissenen Standard gesetzt hat, den die meisten akzeptiert haben” – so äußert sich die Garage-Punk-Band The Bobby Lees, die ihre Aktivitäten in Streaming-Diensten mittlerweile eingestellt haben. Die 80er-Jahre Ikone Michelle Shocked ist ebenfalls auf keiner der Plattformen zu finden und hat als Aktivistin gegen die Musikindustrie einige Erfolge erzielt.

Social-Media-Marketing für Musiker: Zwischen Fanaufbau und Hatewell

Vernetzt euch! Wenn ihr eure Musik oder euer Talent zu Geld machen wollt, dann müsst ihr euch vernetzen. YouTube ist quasi Pflicht, TikTok ist das WKW der Generation Z und Instagram ist das Studi-VZ für Langschläfer. Facebook ist mittlerweile, ähnlich wie X, auf dem absteigenden Ast, beide können sich aber als nützlich erweisen, wenn man sich dort professionell präsentiert.

Ist man als Musiker erfolgreich und auf Social-Media vertreten, hat man natürlich auch Fans. Man hat aber auch, und da scheint es eine geheime, mathematische Formel zu geben, in einem gewissen Verhältnis Neider und Hater. Das ist leider eine der Nebenwirkungen der Vernetzung und da müssen wir jetzt durch. Postet man etwas innerhalb seiner eigenen Filterblase, ist sicherlich alles OK. Betritt man die größere Bühne in Form von Sponsored-Links und anderer Werbung, wird man nicht lange warten müssen, bis irgendwem auffällt, dass man das Fis in Takt 13 doch etwas verzogen hat und dass die Frisur so gar nicht zum Song passt.

Merke: Der Neid sitzt tief und das Internet ist so wunderbar anonym. Hier darf jeder, meist leider völlig ohne Konsequenzen, seine „Meinung“ herausposaunen. Beleidigung und berechtigte Kritik gehen hier oft gemeinsam auf schmalem Brett auf Wanderschaft und wer in seiner Persönlichkeit nicht ausreichend gefestigt ist, kann hier schnell psychische Gewalt erleiden. Leider überschätzen sich aber auch oftmals die Protagonisten irgendwelcher Clips und geben sich der Lächerlichkeit preis. Fremdscham ist ein passender Begriff dafür. Fluch und Segen der neuen Medien.

KI in der Musikproduktion: Chance oder Ende des Künstlerberufs?

Greifen wir das Zitat von Daniel Ek noch mal auf und schauen uns an, was die Künstliche Intelligenz für uns tun kann. Und jetzt wird’s richtig übel. Natürlich kann KI Songs schreiben, komplett vom Text, über die Musik, bis zur fertigen Produktion. Aber können wir uns als Nutzer einer KI noch selbst als Künstler bezeichnen? Und woher bezieht die KI denn eigentlich ihre Intelligenz? Fangen wir mal ganz klein an …

Viele von uns nutzen Samples und Loops, die uns die DAWs kosten- und rechtefrei zur Verfügung stellen. Das sind fantastische Tools, wenn man zum Beispiel mal schnell eine Idee skizzieren möchte. Aber woher kommen die Samples und Loops? Da haben echte Musiker echte Files eingespielt. Also bedienen sich hier alle an den Früchten der Arbeit anderer. Das ist in diesem Fall okay und so gewollt.

Aber alles, was eine KI (derzeit) kann, ist aus der Vergangenheit lernen. Sie nutzt also fremde Federn, um sich zu schmücken. Wenn jetzt also weniger begabte Musiker ihre Songs per KI generieren lassen („generieren“ ist hier noch freundlich ausgedrückt!), dann nutzt die KI die Informationen, die echte Musiker vorher geschaffen haben. Das ist von Kreativität so weit entfernt, wie Markus Söder von der veganen Weißwurst. Genau genommen sind das unvereinbare Gegensätze, diametrale Zustände.

Der liebe Kollege Ossy Pfeiffer hat dazu ein Video veröffenlicht, das es ziemlich genau auf den Punkt bringt. Ich wünsche mir, dass wir alle ein klein wenig mehr nachdenken, respektvoll miteinander umgehen und, um es mit Ossys Worten zu sagen: Es ist ganz leicht, kein Arschloch zu sein“ <3