Musikmesse 2019: AKAI bringt MPC 2.5 und Force Update 3.0.2. heraus

Neue Sounds für MPC und Force

Es nicht all zu lange her, dass AKAI das MPC Update 2.4 vorgestellt hat, heute wurde bereits das nächste vorgestellt. AKAI MPC 2.5 ist ab sofort erhältlich, auch das Music Production Studio Force erhält mit der Version 3.0.2 eine neue Funktion.

Ab sofort können MPC Live, MPC X und Force nahtlos in das System des Online-Anbieters von Samples Splice Sounds eingebunden werden. Sowohl MPC X, MPC Live als auch Force verfügen über die Möglichkeit sich per WLAN ins Internet zu verbinden und wer mitten in einer Produktion einen bestimmten Sound benötigt, muss sich mit Hilfe eines Splice Accounts ab sofort nicht mehr auf die eigenen Samples beschränken.

Ähnlich zu Native Instruments Sounds.com, das seit dem jüngsten Update nahtlos in die Komplete Kontrol- und Maschine-Software eingebunden ist, ist Splice Sounds u.a. ein Online-Anbieter von Samples und Loops. Es gibt eine kostenlose Probephase, danach kostet es eine monatliche Abo-Gebühr.

Die nun mögliche Einbindung in die MPCs und Force ist in dem Sinne gut gelöst, dass man die Samples im aktuellen Song-Tempo und nach Kategorien sortiert vorhören kann. Hier der Überblick zum AKAI MPC 2.5 Update:

Und hier das Update 3.0.2 für AKAI Force: