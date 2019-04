Musikmesse 2019: Soundforce SFC-1 Controller für U-HE Repro

Plugin-Fernsteuerung

Soundforce SFC-1 ist ein MIDI-Controller für das Plugin Repro-1 von U-HE. Doch aufgrund der weit verbreiteten, grundlegenden Struktur des Vorbildes, dem Sequential Pro-1, lässt sich SFC-1 auch für viele andere Plugins mit typischer Analogsynth-Austattung (zwei Oszillatoren, Filter, Mixer, zwei Hüllkurven, LFO, VCA) problemlos einsetzen.

Soundforce SFC-1 hat ein solides Metallgehäuse mit genügend großen Abmessungen (380 mm x 173 mm x 55 mm), um eine bequeme Bedienung zu gewährleisten. Der Controller verfügt über 51 Regler, 41 Schalter und sechs Taster, mit denen sich alle Funktionen eines Plugins steuern lassen, auf die MIDI-Controller gemappt werden können. So lässt sich das Plugin nahezu wie analoge Hardware bedienen.

Mit dem SFC-1 können nicht nur Oszillatoren, Filter, Hüllkurven usw. angesprochen werden, sondern auch die umfangreiche Effektsektion des U-HE Repro. Ab Werk sind die CC-Nummern des Plugins eingestellt, doch können diese über die von Soundforce angebotene Control Panel App via Google Chrome bei Bedarf geändert werden.

Mit der Shift-Funktion kann für jeden Regler ein alternativer Kanal aufgerufen werden, so dass potentiell 51 weitere Parameter zur Verfügung stehen. Darüber hinaus hält der Controller ein extra Set mit User-zuweisbaren Reglern und Schalter bereit, um noch mehr Parameter bzw. Funktionen in einem Plugin ansprechen zu können, zum Beispiel falls Repro einmal mit einem Update erweitert werden sollte.

SFC-1 unterstützt Mac- und Windows-Anwendungen (andere OS wurden nicht getestet). MIDI und Stromversorgung erfolg über einen USB-Anschluss, das Gerät ist Class compliant. Er wurde mit folgenden DAWs getestet: Pro Tools 10/11/12, Logic 9/X, Cubase 7/8/9, Abelton 9/10, Reaper, Bitwig.

Soundforce stellt nach der Musikmesse (Halle 8 / B10) auch auf der Superbooth 19 (Stand 0501) aus, wo auch die anderen derzeit angebotenen Controller SFC-Mini (für Minimoog-Plugins), SFC-60 (für das TAL Juno 60 Plugin) und SFC-5 (für P5 Plugins) gezeigt werden.

Soundforce SFC-1 wird in kleinen Chargen in den Niederlanden produziert. Die erste Fertigung wird 100 Stück betragen und 329,- Euro (inkl. VAT) kosten.