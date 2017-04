Musikmesse Frankfurt 2017

Ab heute sind wir wieder live dabei. In unregelmäßigen Abständen berichten unsere Reporter vor Ort von den Highlights der diesjährigen Musikmesse in Frankfurt, die nun vom 5.5. bis 8.4.2017 ihre Tore geöffnet hat.

Zu unseren news kommt ihr als Ticker, entweder über Facebook, oder hier auf AMAZONA.de über diesen Link:

Die News werden nicht nur in direkt von Messe gepostet, sondern bereits bestehende News auch durch Fotos und Videos ergänzt. Es lohnt sich also am Ball zu bleiben.