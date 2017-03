Musikmesse News 2017: Korg G1 Air, Digitalpiano

Korg G1 Air heißt das neue Digitalpiano, das der Hersteller anlässlich der Musikmesse 2017 in Frankfurt vorstellt. War Korg im Digitalpiano Bereich bisher nur mäßig vertreten, scheint sich dies nun zu ändern.

Liest sich man sich die Informationen zum Korg G1 Air auf der deutschen Webseite des Herstellers durch, muss das G1 Air ein wahrer Knaller sein, denn Korg verspricht eine neue Dimension des Digitalpianos. Ausgestattet mit einer 88 Tasten umfassenden RH3-Klaviatur bietet das Korg G1 Air insgesamt 32 Sounds bei einer maximalen Polyphonie von 120 Stimmen.

Die Tastatur lässt sich in fünf Anschlagsstärken einstellen, mit an Bord ist auch eine kleine Effektsektion mit Brilliance, Reverb und Chorus. Klanglich bietet das Korg G1 Air laut Hersteller „drei weltklasse Flügel“, unterteilt in ein deutsches, österreichisches und ein japanisches Piano. Es werden sowohl Dämpfer- und Saitenresonanz als auch eine Key-Off Simulation geboten. Die ersten Sounddemos finden sich auf der Korg Webseite.

Neu entwickelt wurde das Lautsprechersystem, was eine Gesamtleistung von 2x 2 Watt über insgesamt vier Lautsprecher ans Ohr des Spielers bringt. Neben den klassischen Split-/Layer-Funktionen bietet das Korg G1 Air auch eine Bluetooth Schnittstelle zur Verbindung mit einem Smartphone oder Tablet.

Erhältlich ist das Korg G1 Air in den Farben Schwarz, Weiß und Braun ab Juni 2017 für eine UVP von 1.399,- Euro.