Musikmesse News 2017: KSdigital KSD-C5, KSD-C8, KSD-C88 Studiomonitor

In ein paar Tagen startet in Frankfurt die alljährliche Musikmesse und traditionell sickern einige Produktneuheiten bereits kurz vor Öffnung der Tore durch. Heute erreichte uns eine besonders interessante Nachricht, KSdigital erneuert seine äußerst beliebte C-Serie, KSdigital KSD-C5-Reference, C8-Reference und C88.

Bereits im November 2010 haben wir den ersten Studiomonitor aus der KSdigital C-Serie getestet, die C5 in Koax-Bauweise. Rund zwei Jahre später hatten wir dann den 3-Wege-Monitor C55 bei uns zum Test. Völlig verdient erhielten beide Monitore die Wertung „sehr gut“, die C5 schaffte es damals sogar an die Chartsposition 1 und erhielt entsprechend das „best buy“-Siegel.

Jetzt folgen also dei Nachfolger, ganz genau KSdigital KSD-C5 Reference, C8 Reference und C88 genannt. Eine der Hauptgründe für den Erfolg der kleinen kompakten Speaker ist sicherlich die Koax-Bauweise. Mehrere Jahre wurde nun an einem neuen Chassis entwickelt, der dem alten in Sachen Abstrahlverhalten, Klirr etc. überlegen sein soll. Zusätzlich verfügen die KSdigital KSD-C5 und die beiden größeren Brüder nun über das Firtec-DSP-Processing, eine Technik die von den größeren KSdigital A200 übernommen wurde. Diese Studiomonitore befinden sich bei uns gerade im Test, das Ergebnis folgt so schnell wie möglich. Laut KSdigital soll dieses DSP-Processing eine tonale Neutralität und eine zeitrichtige Wiedergabe ermöglichen. Vocals, Drums und alle anderen Instrumente sollen sich so präziser im Mix positionieren lassen.

Die KSdigital KSD-C5 ist mit einem 6 Zoll Tiefmitteltöner und einem 1 Zoll Hochtöner ausgestattet. Der Frequenzbereich erstreckt sich von 48 Hz bis 22 kHz. Sechs User-Filter erlauben eine zielgenaue Anpassung an den eigenen Raum. Der zum Lieferumfang gehörende „Table-Stand“ entkoppelt die KSdigital KSD-C5 von der Aufstellfläche und erlaubt dazu die genaue Winkeleinstellung zum Ausrichten auf die Abhörposition.

Zu den C8-Reference und den C88 liegen uns leider noch keine Informationen zu, diese liefern wir schnellstmöglich nach.

Optional erhältlich ist eine Remote Kontrolleinheit KSD-RC, die den Zugriff auf User-Equalizer und Delay ermöglicht als auch als Monitorcontroller zur Regelung der Lautstärke genutzt werden kann. Hierdurch würden auch weitere Wandlerstufen in herkömmlichen Monitorcontrollern entfallen.

Wie es sich für einen Studiomonitor aus dem Hause KSdigital gehört, wurde die KSdigital KSD-C5-Refence, C8-Reference und C88 vollkommen „Made in Germany“ im eigenen Haus entwickelt. Auch die Produktion und die Endkontrolle findet in Deutschland statt. Verfügbar ist die KSdigital KSD-C5 ab April 2017 zum voraussichtlichen Preis von 595,- Euro. Zunächst wird es die Farbvariante Kirsch geben, später folgt noch eine schwarze Variante.

Hier die technischen Daten zur KSdigital KSD-C5-Reference: