Musikmesse News 2017: Magix Music Maker, Digital Audio Workstation

Der Magix Music Maker hat es bisher nicht auf AMAZONA.DE geschafft, weder als News noch als Testobjekt. Aber warum eigentlich? Immerhin hat der Hersteller Magix auch die bekannten Audioprogramme Samplitude und Sequioa im Programm. Und im Videobereich ist die zum Unternehmen gehörende Software Vegas auch kein unbeschriebenes Blatt. Da sollte doch einiges an Know How und Funktionen im Music Maker übernommen worden sein, auch wenn die ersten Versionen der Software als rein Loop-basiertes Programm zum Zusammenstellen vorgefertigter Loops bekannt wurden.

Schaut man sich die Features der Magix Music Maker Premium Edition an, scheinen diese den Einsteiger-Versionen von Cubase & Co in nichts nach zu stehen.

Unbegrenzte Audio-/MIDI-Spuren

12 Software Instrumente

30 Effekte

VST3-Unterstützung

Live Pad Modus

Mastering Paket

8.000 Sounds und Loops

So oder ähnlich lesen sich die Möglichkeiten anderer DAWs auch. Sowohl Audio- als auch MIDI-Spuren könne aufgenommen, arrangiert und bearbeitet werden. Interne Effekt Plug-ins sind vorhanden, eigene können über VST3 Standard ebenfalls eingebunden werden. Eigene Software Instrumente wie Concert Grand (Piano), die Synthesizer Lead Synth, Revolta, Pop Drums für den passenden Beat und sogar ein Vocoder ist mit an Bord. Natürlich sind auch diverse Loop Sammlungen an Bord, die man nach Lust und Laune per Drag & Drop zusammen stellen kann.

Rein optisch scheint der Magix Music Maker eine aufgeräumte Bedienoberfläche zu bieten. Preislich unterscheidet sich die Software auch nicht vom Rest der DAWs: Für 129,99 Euro gehört die Premium Edition Euch. Es gibt allerdings auch drei weitere Editione, darunter eine kostenlose, aber dann deutlich eingeschränktere Version.

Was haltet Ihr davon? Würde Euch ein Test zu Magix Music Maker interessieren? Das könnte doch vor allem für die Einsteiger unter unseren Lesern interessant sein. Wir sind gespannt auf Eure Kommentare und Meinungen.