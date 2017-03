Musikmesse News 2017: Soyuz SU-013, Mikrofon

Der russische Mikrofon-Hersteller Soyuz präsentiert sein neuestes Kleinmembran-Kondensatormikrofon Soyuz SU-013. Auch wenn der Hersteller erst seit 2013 besteht, setzen bereits viele namhafte Künstler wie Coldplay, Radiohead oder Shawn Mendes auf die Soyuz Mikrofone. Allen voran wird dabei das Röhrenmikrofon SU-017 für Gesangsaufnahmen genutzt.

Das Soyuz SU-013 ist ein Kleinmembran-Kondensatormikrofon mit FET-Technologie, was zu 100% in der firmeneigenen Manufaktur von Hand gefertigt wird. Die Kapseln aller Soyuz Mikrofone werden selbst hergestellt, was laut Hersteller zwar immens aufwendig ist, aber nur so kann das Qualitätsziel des russischen Herstellers erreicht werden. Hier ein kurzes Video dazu:

Das Soyuz SU-013 ist als Kleinmembraner von sich aus bereits für viele Einsatzgebiete denkbar. Zusätzlich lässt sich aber auch die Kapsel tauschen, optional erhältlich sind Kugel- und Hyperniere-Kapseln. Von der Aufnahme akustischer Gitarren über den Einsatz als Schlagzeug-Overhead bis hin zu Aufnahmen von Vocals bei der das Mikrofon von der goldbeschichteten 25-mm-Kapsel profitieren soll ist viele denkbar.

Ziel der Entwicklung des SU-013 war es ein modernes hochwertiges Mikrofon mit den beliebten Eigenschaften klassischer Mikrofone zu entwickeln. Als Beispiel nennt Soyuz das Neumann KM-84, das wie das Soyuz SU-013 über einen internen Transformator verfügt, der natürlich ebenfalls selbst entwickelt wurde. Erhältlich ist das Soyuz SU-013 in den Farben schwarz und creme.

Ab sofort ist das Soyuz SU-013 (mit Nieren Kapsel) zum Einführungspreis von 595,- Euro erhältlich. Ein gematchtes Stereopaar (Niere) ist zum Preis von 1.142,- Euro erhältlich. Der Einführungspreis gilt bis zum Sommer 2017. Erhältlich über den deutschen Vertrieb Audiowerk.