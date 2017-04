MUSIKMESSE NEWS 2017: Tracktion Waveform, DAW

Abseits der allseits bekannten DAWs Cubase, Logic, Pro Tools, Ableton, Bitwig etc. hält sich die Software Tracktion bereits über viele Jahre am Markt. Dass Tracktion viele Freunde hat, hat uns u.a. unser Test von Tracktion 6 gezeigt. Die Leserzahlen zu diesem Test waren bzw. sind immer noch sehr hoch. Bereits auf der NAMM Show hat der Hersteller eine neue Version vorgestellt und dabei wurde nicht nur der Name geändert, sondern auch viele Funktionen erweitert bzw. bei einem großen Kritikpunkt der letzten Versionen nachgelegt. Jetzt wurden die ersten Videos zu Tracktion Waveform veröffentlicht.

Ganz offiziell ist Waveform der Nachfolger von Tracktion 7. Auf der Website des Herstellers findet sich auch gleich eine große Vergleichsliste mit allen wichtigen Änderungen zu den letzten Versionen. Vieles ist gleich geblieben, aber Waveform bietet in dieser Liste rund 10 Einträge mehr auf als T7, darunter u.a. der lang vermisste und aufgrund dessen auch kritisierte Mixer. Den gab es nämlich bis dato nicht.

Ebenfalls neu bzw. erweitert wurden die MIDI-Funktionen. Der Hersteller listet hier einen detaillierten MIDI-Editor, MIDI-Pattern Generatoren oder einen in Echtzeit spielbaren MIDI-Chord Player auf.

Ein „Essential Pack“ von Melodyne ist in Waveform ebenso mit an Bord wie ein neuer Sample/Synthesizer namens Collective, der mit über 600 Preset-Sounds eine große Auswahl bietet. Ab sofort wird auch Rasperry PI unterstützt und ein „crash plug-in assistant“ ist mit dabei.

Kompatibel ist Tracktion Waveform weiterhin zu OSX (ab 10.9), Windows (7, 8, 10) und Linux (Ubuntu 14.04.). Plug-ins werden im Format VST, AU und Linux VST unterstützt.

Preislich hat sich in Waveform ebenfalls etwas geändert. Die Grundversion namens Waveform Basic kostet 99,- US-Dollar. Das Waveform+ Paket inklusive DAW Essentials kostet 150,- US-Dollar, die Komplettversion Waveform Ultimate Pack inklusive DAW Essentials und BioTek kostet 200,- US-Dollar. Die Upgrade-Preise starten bei 50,- US-Dollar (von Tracktion 5 aufwärts), gehen über 99,- US-Dollar für das Waveform+ Paket bis hin zu 150,- US-Dollar für das „Ultimate Pack“.