Musikmesse News 2017: Warm Audio WA-14, Mikrofon

Der amerikanische Hersteller Warm Audio stellt ein weiteres Mikrofon vor, das Warm Audio WA-14. Der Hersteller ist bekannt für sehr gute und dazu oftmals sehr preisgünstige Nachbauten bekannter Klassiker, egal ob Dynamikprozessoren oder wie aktuell vermehrt auch Mikrofone.

Mit dem Warm Audio WA-14 wagt sich das Unternehmen wieder mal an einen großen Klassiker der Studio-Geschichte, das AKG C414. Und damit ist nicht die aktuelle Version gemeint, sondern das frühere Modelle C414 EB mit original CK12 Kapsel. Vor allem für recht große Dynamikumfänge, egal ob beispielsweise Gesang, Bläser oder Drums wurde und wird dieses Mikrofon herangezogen. Hergestellt wird das C414 EB nicht mehr und die Gebrauchtmarktpreise sind in den letzten Jahren deutlich angestiegen. Bei eBay findet sich gerade ein Angebot für knapp 3.000 US-Dollar.

Was liegt da näher, als ein günstigen Klon auf den Markt zu bringen und wer die Produkte von Warm Audio kennt, weiß dass der Hersteller es versteht, an den richtigen Ende Kosten einzusparen, um am Ende doch extrem nah an den Originalsound eines Produkts heranzukommen.

Das Warm Audio WA-14 ist ein Kondensator Großmembran-Mikrofon mit variablem PAD (0, -10 dB, -20 dB) und dreifach schaltbarer Richtcharakteristik (Niere, Acht, Kugel). Wie bei Warm Audio Produkten üblich, kommt auch beim WA-14 ein Übertrager von CineMag zum Einsatz. Der Frequenzbereich erstreckt sich laut Hersteller von 20 Hz bis 20 kHz.

Erhältlich ist das schwarze Warm Audio WA-14 ab Sommer 2017 für eine unverbindliche Preisempfehlung von 599,- Euro. Das ist eine Ansage, die Gebrauchtmarktpreise für das AKG Original liegen deutlich höher.