Musikproduzent Legende: Trevor Horn (Frankie goes to Hollywood, Seal)

Der Mann, der die 80er erfand

„Video killed the radio star“ wurde vor knapp 40 Jahren veröffentlicht, aber meine Kinder (so um die 20) kennen es. Ich schätze, jeder … hm … fünfte (?) Musikinteressierte würde reflexartig hinzufügen, das dazugehörige Video sei das Allererste, was es damals auf dem heute verkommenen MTV zu sehen/hören gab. Es ist wiederum schwierig, Menschen zu finden, die entweder die Zeile „relax don’t do-it when you want to go do it“ oder den schlichten Riff von „Owner of a lonely heart“ nicht mitsingen bzw. -summen könnten, wenn einer von beiden Evergreens im 80er Hitradio zum zigsten Mal gedudelt wird.

Bei der Frage nach dem Namen von Trevor Horn lichtet sich jedoch die Menge derer, die mit „ja“ antworten, obwohl der Brite in hohem Maße an der Entstehung jener Klassiker beteiligt war. Und weil sein Beitrag in der Entwicklung zeitgenössischer Popmusik weit über die Produktion einer handvoll Hits hinaus reicht, haben wir in der AMAZONA.de-Redaktion beschlossen, dem Werk des Trevor Horn einen Zweiteiler zu widmen – im 2. Teil könnt ihr, liebe Leser, euch auf ausführliche Antworten zum Wie und mit welchem Equipment der Brite seinen Job in den verschiedenen Stadien seiner Laufbahn verrichtete, freuen. Aber lasst uns zunächst die eine oder andere Bildungslücke schließen, hier in unserer Reihe Legendary Music Producer.

Und gleich vorab: Heute um 12 Uhr erscheint zudem ein Special, das sich nur den Synthesizern widmet, die Trevor Horn in den 80ern eingesetzt hat.

Trevor Horn – Bio

Als Trevor Charles Horn auf dem zuständigen Standesamt eingetragen, wurde unsere heutige Hauptperson am 15. Juli 1949 im nordenglischen Durham geboren. Im zarten Alter von 8 Jahren machte er unter der Aufsicht von seinem Kontrabass-spielenden Vater die ersten Schritte in Sachen Tieftöne, bevor er dann zum E-Bass umsattelte und sich das Spielen vom Blatt selbst beibrachte.

Seine Jugend verbrachte Horn zwischen glücklosen Jobs und dem Musizieren bei lokalen Bands, bis er mit 21 nach London zog. Dort konnte er schnell als Studiomusiker Fuß fassen und sogar seine ersten Engagements als Produzent von Jingles ergattern. Zwar wuchs sein Interesse an der Produktionsarbeit weiter, 1979 sicherte er sich jedoch einen Deal bei Island Records für sein Projekt The Buggles, ein Duo, das aus ihm und Keyboarder Geoff Downes bestand. Das entsprechende Album geriet beinahe zu einer Randnotiz angesichts des fulminanten Erfolgs der Leadsingle „Video Killed the Radio Star“, die in Großbritannien und 15 weiteren Ländern auf Platz 1 landete.

Anstatt es sich in der neu gewonnenen Mainstream-Nische bequem zu machen, nahmen Horn und Downes kurzfristig die Herausforderung an, als Ersatz für die ausgeschiedenen Jon Anderson und Rick Wakeman bei Yes einzusteigen – alles auf einen Vorschlag ihres Managers, der zu der Zeit auch die Geschäfte der Proggiganten betreute. Die Dienstzeit Trevor Horns als Sänger bei Yes endete ein knappes Jahr später mit der vorläufigen Auflösung der Band und so ergriff der umtriebige Brite die Gelegenheit, Produzent in Vollzeit zu werden – davon versprach er sich größere Erfolgschancen. Da Jill Sinclair, die Frau an seiner Seite, diese Einstellung teilte und unterstützte (O-Ton Jill: „Als Künstler wirst du immer 2. Liga sein. Aber als Produzent wirst du der Beste der Welt werden!“), übernahm sie prompt sein Management und wurde bis zu ihrem Lebensende eine unentbehrliche Figur in der Erfolgskarriere des Trevor H.

Unternehmerisch war das Ehepaar voller Tatendrang – der Etablierung des eigenen Musikverlags Perfect Songs folgte die Übernahme der Londoner Basing-Street-Studios. Da war die Gründung eines Plattenlabels nur konsequent. ZTT, so der Name, wurde in wenigen Jahren zu einem Zuhause für innovative Pop-Acts, unter ihnen drei von Trevors Lieblingen: Frankie Goes to Hollywood, Art of Noise (wo er selbst Mitglied war) und die Düsseldorfer Combo Propaganda.

Im künstlerischen Bereich stellte sich der Erfolg quasi auf Anhieb ein: „Lexicon of love“, das Debütalbum der davor fast unbekannten ABC und gleichzeitig eines der ersten Projekte des Ehepaars Horn/Sinclair, schoss zuhause (UK) auf die 1 und wurde auch international enthusiastisch aufgenommen.

Die Behauptung mancher Beobachter des Musikgeschehens, Trevor Horn „gehören“ die 80er bzw. er habe sie „erfunden“, wird in Anbetracht der Reihe an erfolgreichen Produktionen, an denen er allein in jenem Jahrzehnt beteiligt war, quasi bestätigt: „90125“ (Yes), „Welcome to the Pleasuredome“ (Frankie Goes to Hollywood), „Slave to the Rhythm“ (Grace Jones), „Introspective“ (Pet Shop Boys), „Street Fighting Years“ (Simple Minds), „Flowers in the Dirt“ (Paul McCartney) usw.

1990 und bereits im kalifornischen Bel Air angesiedelt, begann für Horn eine künstlerisch und kommerziell fruchtbare Kooperation mit seinem Landsmann Seal.

Den bereits erwähnten Kunden haben sich seitdem weitere illustre Kollegen dazu gesellt: von Tina Turner über Mike Oldfield bis hin zu Eros Ramazzotti und Billy Idol. Und erfolgreich bleibt Horns Arbeit, wenn auch weniger revolutionär bzw. weniger im Rampenlicht des stark veränderten Musikgeschäfts.

Apropos „Veränderungen“, sollte sich jemand die Frage nach der Notwendigkeit eines Produzenten stellen, in Zeiten von DIY und vom Tonstudio-im-Smartphone, dann hat der alte Meister eine schlüssige Antwort parat: „Man wird immer Produzenten brauchen. Als junger Künstler lernt man, wie man in einem Live-Kontext unterhält, aber (…) ein Tonstudio ist sowohl technisch als auch psychologisch ein seltsamer Ort und ohne die richtige Hilfe kann es schlimm enden. (…) Manchmal ist das, was die Leute von einem Musikproduzent brauchen, eine Stimme, die ihnen sagt: Es ist großartig, das Ding ist fertig!‘“

Trevor Horn – Großtaten

Drei BRIT Awards, ein Grammy, der königliche CBE-Orden, ein Ehrendoktortitel der Musik (Universität Southampton) und der (in UK) begehrten Ivor Novello Award – die vier Jahrzehnte umspannende Karriere von Trevor Horn ist mit einigen der wichtigsten Auszeichnungen belegt, die das Musikgeschäft und das internationale Kulturestablishment zu bieten haben. Wodurch hat er so viel Anerkennung verdient? Zum Beispiel dadurch:

ABC: The Lexicon of Love, 1982

Martin Fry, seines Zeichens Frontmann der Neulinge ABC, hatte die Vision, die Attitüde von Punk und Disco in eine neue Form zu verschmelzen, die auf moderne Art und Weise in ihrer Feinheit wiederum an Songwriter-Größen wie Cole Porter erinnern sollte – puh! Mit Trevor Horn versuchten sie sich in den RAK Studios zunächst an ihr Stück „Poison arrow“. Dem Wunsch der Band, es so gut wie nur möglich klingen zu lassen, setzte Horn eine einzige, radikale Lösung entgegen: noch einmal von Null anzufangen.

Die Musiker waren von der Idee begeistert und machten sich mit ihrem Produzenten an die Umsetzung eines Plans, der vorsah, dass die bereits ausgearbeiteten Arrangements Ton für Ton programmiert und aufgenommen werden sollten; mit diesen Aufnahmen als Unterlage würden dann die Performances der Band erfolgen. Die Strategie zahlte sich letztendlich aus: „The lexicon of love“ landete direkt auf Nummer 1 der englischen Charts und etablierte sich als instant classic – ein Status, der bis heute von keinem Pop-Revisionismus angezweifelt wurde.

Mit der Beteiligung von Anne Dudley (für die Orchester-Arrangements zuständig), J. J. Jeczalik (als Fairlight Programierer) und Toningenieur Gary Langan markierte „The Lexicon of love“ außerdem die erste Teamarbeit der kreativen Zelle, die bereits ein Jahr später unter dem Namen Art of Noise als Avantgardisten unter den Synth-Pop-Bands von sich reden machen würden.

YES: 90125, 1983

Hatte Trevor Horn 1981 nach der „Drama“-Tour als Sänger von Yes die Flucht ergriffen, so war er zwei Jahre später für die Studiobetreuung einer neuen Besetzung der Band verantwortlich. Dem legendär barocken Sound der britischen Rockinstitution ein Update zu verpassen, ohne dass seine Essenz auf der Strecke blieb, war sicherlich kein leichtes Unterfangen. Horn konnte dabei auf den neuen Gitarristen Trevor Rabin zählen, der nicht nur einen moderneren Ansatz als sein Vorgänger Steve Howe hatte, sondern eine wachsend bestimmende Rolle in der Komposition übernahm.

Wenn „Owner of a lonely heart“ im Radio gespielt wird, mag mittlerweile kaum jemand noch richtig zuhören. Und dennoch steht der Song als Sinnbild für die Verwandlung, die Trevor Horn mithilfe seiner Pop-Sensibilität bei Yes herbeiführte: Indem er die Musiker dazu brachte, die etwas plumpe Originalfassung mit New-Wave-Elementen (unmöglich, dabei nicht an den Beat und die Gitarrenarpeggien von The Police zu denken) und den Klangminiaturen auszustatten, die die damals aufgehende Sampling-Technik ermöglichte, besorgte er den gestandenen Progrockern den Schlüssel für die Welt der Vier-Minuten-Hits. Drei weitere Singles wurden aus „90125“ ausgekoppelt. Ausverkauf? Mitnichten! Die elaborierten Stücke waren noch da, nur in konziseren, ja zeitgenössischeren Gewändern präsentiert.

Auftrag „Verjüngungskur“: erfüllt!

FRANKIE GOES TO HOLLYWOOD: Welcome to the Pleasuredome, 1984

Durch deren Auftritt in der legendären Fernsehsendung „The Tube“ wurde Trevor Horn 1983 auf die Liverpooler Lack-und-Leder-Truppe von Frankie Goes To Hollywood aufmerksam und nahm sie sofort bei ZTT unter Vertrag. In der Urfassung ihres Songs „Relax“ erkannte er offensichtlich das Potenzial dessen, was mittels adäquater „Studiobehandlung“ zu einem mächtigen Popsong werden sollte.

Hatte Horns eigenwilliger Ansatz bei der ABC-Produktion noch die Performance der Band miteinbezogen, war die Leistung der FGTH-Mitglieder für den Perfektionisten weit entfernt von gut genug und so ließ er sie zuhause in Liverpool hocken bis der Track von kompetenten Studioprofis eingespielt wurde und die Gesangparts – diesmal wohl von Holly Johnson und Paul Rutherford beigetragen – hinzugefügt werden konnten. In einem weiteren Fall von „der Erfolg gab ihm Recht“ fand der Song (mit Anfangsschwierigkeiten, aber auch unfreiwilliger Hilfe durch eine BBC-Verbannung) den Weg nach ganz oben in der Publikumsgunst und bleibt bis heute eine der zehn meistverkauften britischen Singles.

Aber „Welcome …“ mit seiner breit gefächerten Produktion hatte mehr Chartfutter parat: „Relax“, „Two tribes“ und „Power of love“ wurden satte Nummer 1 und für ein Edit des Titeltracks reichte die Luft am Ende nur für … Nummer 2.

Im Jahr 2000, im Gespräch mit mit dem Spiegel-Magazin reflektierte Trevor Horn über „Welcome …“: „Frankie Goes To Hollywood habe ich mir nach langer Zeit wieder angehört: Manches ist wirklich klasse, vor allem aber klingt es immer noch zeitgemäß.“ Und altert weiterhin in Würde, sei an dieser Stelle bemerkt.

BELLE & SEBASTIAN: Dear Catastrophe Waitress, 2003

Wie passen eine Band, die vier Alben lang eine eher schlichte Form des Indiepop praktiziert hat und ein Produzent zusammen, der für groß angelegte Ornamente bekannt ist und, wenn nach seinem Ermessen nötig, in die Bandstruktur tief eingreift? „Gar nicht!“, würde man sagen. Und dennoch: Pop war als Schnittmenge groß genug, um die Zusammenarbeit möglich zu machen.

Trevor Horn selbst beurteilt jenen Auftrag mit etwas Understatement: „Belle & Sebastian sind eine der wenigen Bands, bei denen ich das Gefühl hatte, zusammen in einem Studio sein zu können und es zu genießen. Aber ich hatte eigentlich nicht so viel Input in ihrer Musik; meine Rolle bestand tatsächlich daraus, den Aufnahmeprozess am Laufen zu halten, um zu sichern, dieser führe zu einem Ergebnis. Ein fertiges Album eher früher als später.“

Das Resultat bedeutete eine Wende für den leichtfüßigen Sound der schottischen Combo hin zu mehr Raffinesse und komplexeren Arrangements – begünstigt nicht so sehr von Studiohexerei, sondern von großer Liebe zum Detail. Ohne ein riesiger kommerzieller Knaller zu werden (obwohl sehr erfolgreich für die Verhältnisse der Band), entpuppte sich die auf dem Papier ungewöhnliche Kollaboration als ein Kritiker- und Fanliebling, der zudem mit Preisnominierungen für Produktion und Songwriting dekoriert wurde.

Trevor Horn – Die 80er neu gedacht

Mit „Trevor Horn Reimagines the Eighties“ erschien in den ersten Wochen dieses Jahres ein Album unter dem Namen des Produzenten. Das Konzept dahinter ist denkbar einfach: Ein Dutzend Hits aus – nun, ja – den Achtzigerjahren (manche von ihnen von Horn selbst ursprünglich produziert), denen singende Hochkaliber wie Robbie Williams, Tony Hadley oder Steve Hogarth ihre Stimme leihen. Die dichten Orchesterarrangements von Trevor Horn bilden den musikalischen Rahmen des ganzen Projekts und lassen einen staunen – was nicht zwangsläufig etwas Gutes ist.

Zum Passieren von Pop- und Rocksongs durch das Sieb eines klassischen Orchesters kann man so oder so stehen, aber „Reimagines …“ hat unüberhörbare Reminiszenzen an die „Night of the proms“, die jährliche Erfolgsveranstaltung, die sich mithilfe großer Namen die Verschmelzung von E- und U-Musik auf die Fahne geschrieben hat – nicht selten zum Leidwesen der Seele mancher Popsongs. Wegen Letzterem sind die Zweifel an dem Mehrwert dieser orchestralen Lesart berechtigt, auch wenn die Qualitäten Horns als Arrangeur außer Diskussion stehen und ihm aufgrund seiner atemberaubenden Laufbahn das Recht zusteht, zu tun und zu lassen, was er will.