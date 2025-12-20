Zu Gast am Set einer Produktionsfirma

Wie läuft ein professioneller Musikvideodreh ab und warum sollten Musiker vielleicht über den Gang zu einer professionellen Produktionsfirma nachdenken? Wir haben mal einen Blick hinter die Kulissen geworfen, um diesen Fragen nachzugehen.

ANZEIGE

Wir alle sehen sie ständig: Musikvideos. Früher begleiteten sie uns auf MTV und VIVA, heute sehen wir sie vor allem auf YouTube. Die Medien haben sich seit dem Sendestart von MTV im Jahr 1997 extrem verändert und nachdem VIVA bereits 2018 den Sendebetrieb einstellte, wird der Bildschirm Ende des Jahres 2025 auch auf dem Kanal von MTV dunkel. Doch nach wie vor spielen Musikvideos bei der Musiknutzung eine erhebliche Rolle.

Musikvideos im Wandel der Zeit

Im Jahr 2020 gab der Branchenverband Musikindustrie im Bericht „Musikindustrie in Zahlen“ an, dass YouTube im Ranking der On-Demand-Nutzungskanäle auf dem 2. Platz lag. Das verändert die Welt der Videos selbstverständlich radikal. Heute kann jeder mit einfachstem Equipment eigene Musikvideos erstellen und sie kostenlos auf YouTube hochladen. Es gibt keine Musiksender mehr, die darüber entscheiden, ob ein Video den Weg auf die Bildschirme findet – letztlich entscheidet also das Publikum, welches Video zum Klick-Millionär wird und welches nur von wenigen Liebhabern oder den eigenen Freunden geklickt wird.

Affiliate Links Zoom Q2n-4K Kundenbewertung: (170) 229,00€

Für viele stellt sich daher die Frage, ob es sich wirklich lohnt, eine professionelle Produktionsfirma aufzusuchen, um ein Musikvideo zu erstellen. Vor dieser Entscheidung stehen wir Musiker ja auch, wenn es darum geht, ob wir ein professionelles Tonstudio ansteuern oder unsere Songs im heimischen Kämmerlein aufnehmen wollen. Letztlich kann jeder Künstler und jede Künstlerin diese Frage nur ganz individuell für sich selbst beantworten.

Wir wollten aber einfach mal hinter die Kulissen eines professionellen Musikvideodrehs schauen und erfahren, warum es sich lohnen kann, das Geld für einen professionellen Musikvideodreh in die Hand zu nehmen.

Die Produktionsfirma SILKROCK ist eine Full-Service-Agentur in Berlin und das tolle Team rund um Kurt O. Ipekkaya, Arian Vaziri und Louis Pawlik hat uns für einen Tag mal Mäuschen spielen lassen.

Wenige Tage vor Drehbeginn erhalten wir bereits die sogenannte Dispo. Auf diesem Dokument sind alle wichtigen Daten zum Drehtag aufgelistet: sorgfältige Planung mit Zeitangaben, den beteiligten Akteuren, Telefonnummern und Funktionen der jeweiligen Personen. Alles ist genau getaktet.

Affiliate Links Blackmagic Design ATEM Mini Pro Kundenbewertung: (222) 289,00€

An einem feucht-kalten Herbsttag treffen wir am späten Vormittag an einer Veranstaltungshalle in Berlin-Schöneweide ein und werden gleich herzlich von Luzie Lawrenz, Producerin bei SILKROCK, in Empfang genommen. Sie hat Screenbased Media studiert und kam über ein Praktikum zu der Produktionsfirma.

ANZEIGE

Das Rundum-sorglos-Paket der Profis

Egal, ob die Kunden bereits ein Konzept im Kopf und ein ganzes Team im Rücken haben oder ob jemand mit einer vagen Idee kommt, die verwirklicht werden soll: Die Produktionsfirma verhilft jedem zu seinem Wunsch-Video. Bevor der Musikvideodreh heute starten konnte, wurde zunächst ein Konzept von der Regisseurin Paulina Hapka erstellt. Sie ist Mitgesellschafterin der Agentur, arbeitet aber hauptsächlich als Freelancerin. Dieses Konzept ging dann an die Producerinnen und Producer, die die Aufgabe haben, dieses Konzept umzusetzen. Dazu gehört, die passende Location zu finden und zu buchen, die Technik zu organisieren und den Cast zusammenzustellen.

Elina Gröne, die heute als Artistic Director vor Ort ist, zeigt uns das Skript des heutigen Tages. Wie ein kleines Drehbuch ist dort jede Szene mit Handlungsanweisungen für die Darstellerinnen und Darsteller aufgelistet. Divenhaftes Verhalten der Artists müsste die Crew aber glücklicherweise nur extrem selten ertragen. Mag das Image einiger der Rapper und Rapperinnen, mit denen SILKROCK bereits zusammengearbeitet hat, noch so rüpelhaft sein, am Set herrsche immer eine gute Stimmung. Und so ist es auch heute. Vermutlich auch, weil einfach alle wissen, was zu tun ist.

Luzie erzählt uns aber auch, dass SILKROCK feste Richtlinien hat und es durchaus Leute in der Musikbranche gibt, mit denen die Agentur nicht zusammenarbeiten möchte, weil sie ein Image vertreten, mit dem SILKROCK sich nicht identifiziert oder in Verbindung gebracht werden möchte.

Und sicher, ein professioneller Musikvideodreh ist nicht für jeden die perfekte Lösung, denn ganz günstig ist es nicht: Ein Videodreh wie der, den wir heute begleiten, kostet durchaus zwischen 8.000,- und 20.000,- Euro.

Es ist ein Drehtag von 10.00 bis 21.50 Uhr angesetzt. Dann geht das Material in die Post-Production und nur vier Tage später ist das Video bereit für die Veröffentlichung. In Anbetracht der anwesenden Crew (in der Regel 10–15 Personen), der Technik vor Ort und dem, was andere Personen des Teams dann im Büro noch an Arbeit investieren, scheint der Preis für das Video für mich absolut nachvollziehbar. Hier wird nicht getrödelt und jeder weiß genau, was er oder sie zu tun hat.

Die Profis der Produktionsfirma checken jeden Schritt genau, damit am Ende das Ergebnis stimmt. Dies ist letztlich auch einer der großen Vorteile einer Agentur. Wir Musikerinnen und Musiker kennen uns mit Musik aus, aber sich in Kameratechnik, filmische Skills und Videoschnitt einzuarbeiten, ist noch einmal etwas ganz anderes. Dazu kommt, dass gerade bei den ersten eigenen Videos in Eigenregie vieles schiefgehen kann. Es fehlen die notwendigen Kontakte, das Know-how und die Erfahrung. Keine Frage, all das kann man sich aneignen, aber dafür braucht man dann schon die entsprechende Motivation, das Durchhaltevermögen und vor allem Zeit.

Videos erzählen eine Geschichte

Wir treffen am Set auch Lucas Choque. Er ist Producer und Regisseur, kam als Quereinsteiger zu SILKROCK. Nach dem BWL-Studium sammelte er in unterschiedlichsten Bereichen Erfahrungen und spezialisierte sich letztlich auf Videobearbeitung. Auch er kam über ein Praktikum und blieb. Wir erkennen hier also ein klares Muster: Wer in dieser Branche Fuß fassen möchte, scheint über Praktika gute Einstiegschancen zu haben. Wer sich beweist, kann bleiben.

Ebenso wie Luzie brennt auch Lucas für seinen Job. Er erklärt uns, dass es bei den Videos in erster Linie darum geht, eine Geschichte zu erzählen, visuelle Welten zur Musik zu erschaffen und die Zuschauer mit auf eine Reise in die Welt des Artists zu nehmen.

Die Artists oder ihr Management kommen aber auch zu der Produktionsfirma, um mit professionellen Videos vorzeigbare Referenzen zu generieren. Musikvideos sind nach wie vor ein wichtiges Marketing-Instrument und insbesondere dann, wenn tatsächlich plötzlich ein Musikpreis zum Thema wird, möchte kaum jemand mit einem mäßig guten TikTok-Handy-Video auf einer Preisverleihung angekündigt werden, so Lucas.

Pluspunkt: Connections, Skills und Erfahrungen

Einen enormen Vorteil, den eine Produktionsfirma wie SILKROCK den Künstlerinnen und Künstlern, beziehungsweise den Labels oder dem Management, bietet, ist das extrem gute Netzwerk. Dadurch lassen sich nahezu alle visuellen Ideen der Musikerinnen und Musiker umsetzen. Wenn jemand beispielsweise einen Affen in seinem Video haben möchte, dann wissen Lucas und seine Kollegen, wie man einen Affen aus dem Hut zaubern kann. Gleiches gilt für einen pinkfarbenen Lamborghini oder ein Taxi im Diskokugel-Look.

Egal, wie ausgefallen der Wunsch oder die erforderlichen Skills sind: SILKROCK hat Leute für alles. Ein Video unter Wasser? Kein Problem. Natürlich sind nicht alle fest angestellt, aber wenn sie gebraucht werden, dann sind sie da. Auch hinsichtlich der Technik setzt man auf Netzwerke: Kameras, Lichttechnik und Sound-Anlagen werden in der Regel von Firmen wie See You Rent gemietet. Dadurch wird die Agentur extrem flexibel, zuverlässig und kann die Kosten im Rahmen halten.

Affiliate Links Aputure MC Pro Kundenbewertung: (9) 215,00€

Selbstverständlich brauchen die Kundinnen und Kunden keine eigenen Statisten zum Dreh mitbringen. Heute warten drei bezaubernde junge Damen in knappen Outfits frierend auf ihren Einsatz. Bei 6 °C und eisigem Wind ist so ein Engagement dann auch durchaus eine Herausforderung.

Professioneller Musikvideodreh: ja oder nein?

Eine Full-Service-Agentur für Videoproduktion bietet einen gigantischen Pool an Erfahrung und Möglichkeiten. Sie ermöglicht, Visionen umzusetzen, die man im Alleingang niemals realisieren könnte. Bisweilen liefern sie Ideen, auf die man selbst nie gekommen wäre. Das Team hat immer die entsprechenden Kontakte, um jedes Problem zu lösen, erzählt uns Lucas.

Das professionelle Team hilft den Kunden dabei, sich zu fokussieren, strukturiert und effizient zu arbeiten; sie haben die nötige Erfahrung in der Musiklandschaft, um zu wissen, welche Konzepte funktionieren und welche nicht.

In Lucas’ Augen schafft TikTok zudem einfach noch nicht die Wirkung, die Videos auf YouTube erzielen können. Hier ein gutes Video zu platzieren, kann ein entscheidender Faktor sein.

Egal, ob All-in-One Studio-Tools, Videostreaming Interfaces, gute Kameras oder professionelle Software für Schnitt, Farbkorrektur, Audio-Postproduktion und mit visuellen Effekten – für denjenigen, der selbst Hand anlegen möchte, gibt der Markt einiges her.

Affiliate Links Blackmagic Design DaVinci Resolve Studio Dongle Kundenbewertung: (46) 275,00€

Insbesondere, wenn es aber um ganze Album-Kampagnen geht, wie die komplette Kampagne von Apsilon, von der Luzie uns mit strahlenden Augen berichtet, könne eine professionelle Agentur punkten, denn hier kommen alle Vorteile der Produktionsfirma so richtig zum Tragen.

Als Künstlerin oder Künstler, beziehungsweise als Management, ist man immer in den Prozess eingebunden, so Lucas. Es gibt zahlreiche Feedback-Schleifen nach dem Musikvideodreh, so dass alle am Ende mit dem fertigen Video zufrieden sind. Die Post-Produktion dauert in der Regel dann zwischen einer und drei Wochen.

Gerade an Tagen wie heute merken wir allerdings, dass der Job in einer professionellen Produktionsfirma auch fordernd sein kann. Es ist kalt, der Tag mit Arbeitszeiten von 10.00 bis fast 22.00 Uhr lang und in seltenen Fällen laufen sogar zwei Drehs parallel, die dem Team dann viel abverlangen. Trotzdem scheinen alle vor Ort ihren Job mit viel Leidenschaft zu machen und sind in meinen Augen der beste Motivator für Leute, die Lust haben, hinter den Kulissen tätig zu werden.

Affiliate Links Blackmagic Design Video Assist 7" 3G Kundenbewertung: (9) 545,00€

Wir haben auf alle Fälle viel gelernt, und unser Fazit lautet, dass wir uns als Künstlerin oder Künstler extrem gut aufgehoben gefühlt hätten. Die Vorteile einer professionellen Produktionsfirma liegen auf der Hand und letztlich liegt es immer im eigenen Ermessen, was und wen man mit seinen Videos erreichen möchte. Wir denken tatsächlich, dass es für den einen oder anderen Artist durchaus sinnvoll sein kann, ein wenig zu sparen, um mit einem professionellen Video den eigenen Song zu einer ganzen Geschichte zu machen.

Vielen Dank an das tolle Team von SILKROCK für diesen spannenden Einblick hinter die Kulissen eines professionellen Musikvideodrehs.