Flexibler Digital-Digital-Wandler

Der Mutec MC1.2+ kommt zurück! Seit 2018 gibt es das USB-Audiointerface bzw. den Digitalwandler schon nicht mehr, doch der Hersteller hat laut eigenen Informationen regelmäßig Anfragen dafür bekommen und sich letztlich dazu entschieden, den Wandler in Form des MC1.2+ neu aufzulegen.

Mutec MC1.2+, Audiointerface/Wandler

Der MC1.2+ wandelt PCM-Audiostreams über seine USB-, AES/EBU-, AES3/EBUid- und S/PDIF-Schnittstellen problemlos um. Dieser Vorgang kann gleichzeitig – auch über USB – in beide Richtungen durchgeführt werden: In und Out. Dadurch ergibt sich eine große Flexibilität, was den Mutec MC1.2+ für professionelle Aufnahmestudios, Rundfunkstudios oder als Teil eines Beschallungssystems prädestiniert, bei dem unterschiedlichste Signale, beispielsweise zwischen Audiointerfaces, digitalen Mischpulten und Effektgeräten, in Echtzeit transferiert werden müssen.

Laut Hersteller soll der Digital-Digital-Wandler mit seinen rauscharmen Audio-Clock-Oszillatoren den USB-Audiostrom verbessern, indem er das Signal regeneriert und das USB-Netzteil isoliert. Das Rauschen, das zuvor von der Stromversorgung über die USB-Schnittstelle hinzugefügt wurde, kann die digitale Signalverarbeitung entsprechend nicht mehr beeinträchtigen. Dies soll zu einer deutlichen Reduzierung des digitalen Phasenrauschens und Jitters führen. Dass man bei Mutec mitdenkt, zeigen u. a. auch die drei Stromversorgungsoptionen (intern, extern, busgespeist).

Die Features des Mutec MC1.2+ im Überblick (laut Herstellerseite):

bidirektionale Signalübertragung und -konvertierung in Echtzeit zwischen Computern und/oder digitaler Audio-Hardware

mehrere Schnittstellenanschlüsse: USB, AES/EBU, AES/EBUid, S/PDIF

speziell entwickelte asynchrone USB-Schnittstelle mit sehr geringer Latenzzeit

verbessert die Klangqualität des USB-Audiostroms durch Isolierung der USB-Stromversorgung und anschließende Regeneration des Signals

rauscharme Audio-Taktoszillatoren sorgen für audiophile Klangqualität

flexible Stromversorgung: intern, extern, über den USB-Bus

USB Audio Class 2.0 Treiber für Windows unterstützt ASIO, MME, DirectSound, WASAPI, Kernel Streaming, PCM 16 Bit/24 Bit zwischen 44,1 kHz und 192 kHz

funktioniert mit MacOS, Windows, Linux

abschirmendes Stahlblechgehäuse auf vibrationsdämpfenden Füßen

entwickelt und hergestellt in Deutschland

Der Mutec MC1.2+ ist wahlweise mit schwarzer oder silberner Frontplatte erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 749,- Euro. Ab dem dritten Quartal 2024 sollen die ersten Geräte ausgeliefert werden.