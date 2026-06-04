Touch-Fader und abnehmbare Stagebox

M&W Pro Audio ist eine noch recht junge Marke für Digitalmischpulte, hinter der aber zwei bekannte Namen aus der Pro-Audio-Welt stehen: Greg Mackie und Peter Watts. Nun stellten sie mit dem D24 und dem D32 zwei digitale Mischpulte für kleinere bis mittlere Beschallungsaufgaben vor. Was sofort auffällt: Beide Modelle setzen auf große Touch-Oberflächen und eine Bedienung, die sich bewusst von klassischen Digitalmischpulten abhebt. Im Mittelpunkt sollen ein schneller Zugriff und eine gute Übersicht stehen.

M&W Pro Audio setzt beim D24 und D32 auf Touch-Fader

Das auffälligste Merkmal der beiden neuen Mischpulte ist die Oberfläche, denn statt motorisierter Fader kommen hier elektronische Touch-Fader auf einem großen Display zum Einsatz. Die Kanalzüge sollen wichtige Informationen wie Pegel, Dynamik und Equalizer direkt sichtbar machen, damit man sich im Idealfall seltener durch Menüs klicken muss.

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Hinzu kommen frei anpassbare Bedienseiten, farblich markierbare Kanäle und ein vereinfachter 10-Kanal-Modus für Anwender mit weniger Erfahrung. Das dürfte vor allem für Schulen, Konferenzräume, Kirchen oder festen Installationen interessant sein, wenn mehrere Personen mit unterschiedlichem Vorwissen am selben Pult arbeiten sollen.

D24 Digitalmixer mit 24 Lyric-Preamps

Das M&W Pro Audio D24 ist das kompaktere der beiden neuen Modelle und bietet 24 Lyric-Mikrofonvorverstärker mit Multipin-Eingängen und 13 elektronische Touch-Fader mit 70 mm Länge. Damit kommt es vor allem für kleinere Bands, Sprachbeschallung, mobile Anwendungen und Räume infrage, in denen zwar viele Eingangskanäle gebraucht werden, aber kein großes Mischpult stehen soll.

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Zur Ausstattung gehören parametrische Equalizer, Dynamikbearbeitung, Effekte, zwei Stereo- und vier Mono-Aux-Ausgänge, Subgruppen, Mute-Gruppen, DCAs, ein 31-Band-Grafik-Equalizer mit RTA und ein integrierter Subwoofer-Crossover. Über USB lassen sich bis zu 24 Spuren an eine DAW übertragen. Die Fernsteuerung per Tablet läuft browserbasiert und benötigt deshalb keine eigene App.

D32 Mischpult mit 32 Preamps und abnehmbarer Stagebox

Das größere Modell M&W Pro Audio D32 richtet sich hingegen an Anwender, die mehr Eingänge benötigen: Er bietet 32 Lyric-Preamps, 17 elektronische Touch-Fader mit 100 mm Länge und eine abnehmbare Stagebox. Sie lässt sich auf der Rückseite des Mischpults trennen und über ein CAT6-Kabel verbinden.

Auch das große Modell bietet eine USB-Schnittstelle für Mehrspuraufnahme und eine DAW-Anbindung. Hinzu kommen Main-Ausgänge, Subwoofer-Out und zwei Stereo- und vier Mono-Aux-Ausgänge. Der Hersteller M&W Pro Audio nennt eine Samplingrate von 48 kHz, 112 dB Dynamikumfang und eine Latenz von 1 ms vom Mikrofoneingang bis zum Main-Ausgang. Informationen zu den Preisen und der Verfügbarkeit gibt es bisher nicht. Mehr Informationen zu beiden Mischpult-Modellen gibt es auf der Website des Herstellers.