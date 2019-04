MWM Phase Sensation für Turntable, Tonarm war gestern

Endlich ist die "Sensation" lieferbar - MWM Phase

Die Top-News zur NAMM 2018 hatte nur einen Haken: Das Ding war nie lieferbar. Damit ist nun Schluss. MWW-OHASE ist ab sofort erhältlich.

Hier nochmals die ganze pure Hammer-Wahrheit:

Die Revolution von Turntablism? DVS neu gedacht!

News zur NAMM Show im DJ-Bereich gab es schon einige, aber hier kommt mal eine echte Innovation.

Phase nennt sich das Ganze und weder der Name, noch der Hersteller werden bis dato irgend jemandem etwas sagen. Der Hersteller ist das französische Unternehmen MWM. Aus dieser Schmiede stammen zum Beispiel die Mixfader. Jetzt, wo der Groschen gefallen ist, kommt direkt die Enttäuschungs-Schelle: Nein, es gibt keinen neuen Mixfader. Aber viel geiler.

MWM Phase ist eine ziemlich interessante Idee, die Turntablism revolutionieren könnte. „DJing hast just taken a giang leap forward“ sagt der Hersteller selbst und ehrlich gesagt, so ganz untertrieben ist das nicht.

Mit Phase präsentiert das Unternehmen ein neues digitales Vinyl-System, aber so ganz doch irgendwie nicht. Wieso? Nun, zum einen, weil keine DJ-Software dabei ist, zum anderen, weil es vollkommen egal ist, welche Platte auf dem Plattenteller liegt. Noch herber: Das Tonabnehmer-System kannst du abbauen, dir damit beim Spielen den Nacken kratzen oder damit in der Nase bohren. Letzteres besser mit Banana-Systemen und vielleicht nicht vor der Öffentlichkeit.

MWM Phase für DJ-Plattenspieler und mehr

Zurück zum Thema. Was passiert hier? Die Antwort sind Funk gesteuerte Sender, die die Bewegungen der Platte auf der sie liegen zu einem Empfänger, dem so genannten Dock, senden. Der bisherige Weg, dass ein Audio-Signal auf einer Platte vom Tonabnehmer abgenommen wird, das Kabel in ein Interface durchläuft und dort gewandelt wird, das alles wird übergangen.

Das Dock empfängt kabellos die Daten zweier Sender und gibt diese Informationen per USB-Verbindung an den Rechner weiter. Hier erfreut sich eine DJ-Software der Daten, arbeitet damit und gibt ein Audio-Signal über das USB-Kabel zurück zum Dock, welches wie ein Interface die Signale wandelt und ausgibt über zwei Kanäle zu einem DJ-Mixer.

Beide Remotes finden übrigens für den Transport ihren Platz im Dock.

Soweit die Beschreibung und so würde das am Ende aussehen.

Interessant wird nun sein, mit welcher Software dies so einwandfrei funktioniert, denn neben der Erkennung der digitalen Daten vom Dock muss dieses ja ebenso als Interface von der DJ-Software akzeptiert werden und da wissen wir, dass Serato DJ, Traktor DJ und Rekordbox alles andere als „Open-Interface“-Anbieter sind. Es scheint aber so, als könnte man das Dock nicht nur direkt mit dem Rechner verbinden sondern auf Audio-Signal-Ebene auch mit einem Interface. Vielleicht wird Phase damit nur die Schnittstelle kabellos zwischen Vinyl und Audio-Interface. Fragen über Fragen, die noch mehr Lust auf einen Test machen.

Auf jeden Fall klingt diese Erfindung ein wenig revolutionär, denn zum einen soll sie nahezu latenzfrei sein, zum anderen übergeht sie verschiedene bekannte Fehlerquellen im digitalen Vinyl-Setup wie Tonabnehmer-Systeme, defekte Plattenspieler oder defekte Kabel.

Eine erste Demo gibt es bereits als Video, die leider von der technischen Seite nicht so viel zeigt, eher hinsichtlich der Performance.