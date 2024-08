Signature Distortion auf den Punkt gebracht

Das MXR Randy Rhoads Distortion Pedal bringt neben dem kultigen Design seiner Gitarre auch den charakteristischen Sound des Gitarristen von Ozzy Osbourne aufs Pedalboard.

Nuno Bettencourt, Buckethead, Dimebag Darrell, Paul Gilbert, Yngwie Malmsteen und Zakk Wylde, sie alle und noch viele mehr zählen Randy Rhoads zu einem ihrer größten Einflüsse. Sein von neoklassischen Licks durchzogenes, virtuoses, dabei aber nie ins belanglose Genudel abdriftende Spiel hat Geschichte geschrieben. Randy Rhoads starb tragischerweise 1982, nur drei Jahre nach seinem Einstieg in der Band von Ozzy Osbourne, bei einem Flugzeugabsturz.

Das MXR Randy Rhoads Distortion Pedal

Mit Randy Rhoads verbindet man zunächst mal, neben seinen Signature-Modellen von Jackson, seine schwarze Flying-V Gitarre mit den weißen Punkten. So liegt es also nahe, ein limitiertes Sondermodell des MXR Randy Rhoads Distortion Pedals in ebendieses Design zu verpacken. Ein MXR Distortionpedal, das MXR Distortion+, gehörte tatsächlich zu Randys Equipment und so freuen wir uns über ein gelungenes Design und historische Korrektheit.

Das MXR Randy Rhoads Distortion Pedal birgt technisch keine Überraschungen, zwei Buchsen, ein Fußschalter und zwei Regler für Gain und viel Laut, fertig ist das Ding. An der Entwicklung allerdings war niemand Geringeres beteiligt als Randys Schwester Kathy. So viel Aufwand wird belohnt, wer sich eins der limitierten Modelle sichert, bekommt ein Echtheitszertifikat und ein umfangreiches Booklet mitgeliefert.

Der Sound wird als „röhrenähnlich“ beschrieben, eben genau so, wie Randys Distortion+ damals geklungen haben soll. Es ist immer schwierig, solche Werbeversprechen zu überprüfen, allerdings diente DAS originale MXR-Pedal als Vorlage und so wird man wohl auch tatsächlich versucht haben, den Sound so originalgetreu wie möglich zu imitieren.

Im Video hört man den ungeschliffenen, rauen Sound des MXR Randy Rhoads Distortion Pedals, damit scheint man wirklich nicht viel falsch zu machen, wenn man auf diesen klassischen Brecher-Sound steht. Ein adäquater Amp dahinter schadet natürlich nicht, über einen Roland Jazz Chorus gespielt wird man den Sound wohl eher als störend empfinden.

Für 229 € kann man das MXR Randy Rhoads Distortion Pedal erwerben, lieferbar ist es etwa ab Ende September. Wer also ein wenig Geschichte in der Vitrine konservieren möchte, kann sich gern bedienen, aber irgendwie will ein solches Pedal doch aufs Board und so richtig geschrubbt werden, oder?