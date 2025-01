MXR Rockman X100 Pedal Gitarren Effektgerät

Jim Dunlop bringt den Rockman zurück!

Jim Dunlop nimmt sich des Kultgerätes der 80er-Jahre an und veröffentlicht das MXR Rockman X100 Pedal.

Wow, das Jahr startet mit einem ersten Highlight und das dürfte, was den Kultfaktor angeht, vom Rest des Jahres schwer zu toppen sein. Jim Dunlop bringt unter dem Brand MXR den legendären Tom Scholz Rockman Sound zurück, und zwar in Pedalform. Das Original ist halt auch schwer auf einem Board unterzubringen.

MXR Rockman X100 – Tom Scholz is back!

Dieser legendäre, breite Chorus und dann der fette Rhythmus-Sound von Boston… Wer die 80er liebt, kommt am Rockman-Sound nicht vorbei. Die Firma Jim Dunlop hat auf ihrem Instagram-Kanal nun die Rückkehr des Rockman angekündigt. Noch verschwommen, aber bereits mit dem klassischen Chorus-Sound.

Auch in der Pedalboard 101 Gruppe auf Facebook ist das MXR Rockman X100 Pedal mit seiner absolut einzigartigen Optik schon zu finden, gefolgt von zahlreichen, geradezu in freudiger Erwartung sabbernden Kommentaren. Ich gestehe, ich gehöre auch zu denen, die ein solches Pedal sofort aufs Board schrauben. Wenn ich die Zeichen richtig deute, kommt das kleine Retro-Kästchen sogar in Stereo, was dem Chorus epische Breite verleihen dürfte.

Wer den originalen Sound des X100 nicht kennt, dem seien ein paar YouTube-Videos ans Herz gelegt. Der Erfinder dieses Sounds, Tom Scholz, seinerzeit Mastermind der Gruppe Boston und begnadeter Tüftler, hatte irgendwann die Idee, „seinen“ Sound in diese Kiste zu packen, sodass man ihn überall mit hin nehmen und mit Kopfhörer spielen konnte.

Das MXR Rockman X100 Pedal soll nun all diese grandiosen Sounds aufs Pedalboard bringen und das, was bislang im Netz kursiert, macht Hoffnung auf eine 1:1 Umsetzung des Originals, jedenfalls was den Sound angeht. Aber sogar die kultigen Schieberegler sind drauf.

Eins kann ich jetzt schon mal versprechen: Das Ding wird ein Top Seller, denn vor allem der „Clean 2“ betitelte Sound findet auch heute noch immer wieder den Weg in diverse Produktionen. Ich hoffe jetzt nur, dass man dem MXR Rockman X100 das krasse Rauschen im Distortion Mode abgewöhnen konnte. Aber wenn nicht, who cares? Das gehört ja auch irgendwie dazu.

Laut der Jim Dunlop Insta-Seite kommt das MXR Rockman X100 Pedal am 23. Januar, ein Preis ist noch nicht bekannt. Schauen wir derweil Darren zu, wie er aus der Dusche kommt…