Granular-Synthese im Stompbox-Format

Das MXR Textures ist ein Granular-Delay-Pedal, das mithilfe von Granularsynthese einzigartige Klangflächen, glitchige Rhythmen und schimmernde Ambient-Reverbs erzeugt.

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Das MXR Textures

Klar, Ambient-Pedale gibt es wie Sand am Meer. Anstatt das Signal einfach nur zu verzögern, greift das MXR Textures Granular Synth Engine das Prinzip der Granular-Synthese auf: Es zeichnet das Gespielte auf und zerteilt es in winzige Fragmente, sogenannte „Grains“. Diese Schnipsel lassen sich dann mit einer Vielzahl an Parametern formen.

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Das Pedal bietet drei Hauptmodi: Im Delay-Mode werden die Noten kontinuierlich in Grains gehäckselt, was von sauberen Wiederholungen bis hin zu gepitchten Echos reicht. Der Auto-Freeze Mode fängt das Gespielte ein und verwandelt es in dichte, atmosphärische Ambient-Teppiche. Der Layers Mode kommt aus dem MXR Layers Pedal. Er sampelt bis zu vier Noten oder Akkorde in separate Puffer, perfekt um vielschichtige Harmonien oder polyphone Klangwolken aufzubauen.

Gesteuert wird das Ganze über Regler für Size und Overlap (Länge und Anzahl der Grains), Pitch, Reverse, Delay, Regen und Mix. Jeder Regler verhält sich je nach gewähltem Modus anders.

Zusätzlich versteckt sich unter der Haube eine zweite Parameterebene. Hält man den Reverse- oder Mode-Taster gedrückt, lassen sich Randomization, die internen Reverb-, Filter- und Vibrato-Effekte sowie Tap Tempo einstellen.

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Wer direkt loslegen will, freut sich über acht direkt abrufbare Presets. Komplettiert wird das Pedal durch Optionen für Stereo I/O, Expression-Pedal-Anschluss und Kompatibilität mit dem MXR Split + Tap Switch.

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Preis und Verfügbarkeit