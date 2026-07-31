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MXR Textures, Granular-Delay-Pedal

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Granular-Synthese im Stompbox-Format

31. Juli 2026
MXR Textures

MXR Textures

Das MXR Textures ist ein Granular-Delay-Pedal, das mithilfe von Granularsynthese einzigartige Klangflächen, glitchige Rhythmen und schimmernde Ambient-Reverbs erzeugt.

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MXR Textures Granular Synth Engine
MXR Textures Granular Synth Engine Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
299,00€ Thomann

Das MXR Textures

Klar, Ambient-Pedale gibt es wie Sand am Meer. Anstatt das Signal einfach nur zu verzögern, greift das MXR Textures Granular Synth Engine das Prinzip der Granular-Synthese auf: Es zeichnet das Gespielte auf und zerteilt es in winzige Fragmente, sogenannte „Grains“. Diese Schnipsel lassen sich dann mit einer Vielzahl an Parametern formen.

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MXR Textures Vollansicht

Das Pedal bietet drei Hauptmodi: Im Delay-Mode werden die Noten kontinuierlich in Grains gehäckselt, was von sauberen Wiederholungen bis hin zu gepitchten Echos reicht. Der Auto-Freeze Mode fängt das Gespielte ein und verwandelt es in dichte, atmosphärische Ambient-Teppiche. Der Layers Mode kommt aus dem MXR Layers Pedal. Er sampelt bis zu vier Noten oder Akkorde in separate Puffer, perfekt um vielschichtige Harmonien oder polyphone Klangwolken aufzubauen.

MXR Textures Seitenansicht links

Gesteuert wird das Ganze über Regler für Size und Overlap (Länge und Anzahl der Grains), Pitch, Reverse, Delay, Regen und Mix. Jeder Regler verhält sich je nach gewähltem Modus anders.

Zusätzlich versteckt sich unter der Haube eine zweite Parameterebene. Hält man den Reverse- oder Mode-Taster gedrückt, lassen sich Randomization, die internen Reverb-, Filter- und Vibrato-Effekte sowie Tap Tempo einstellen.

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MXR Textures Seitenansicht rechts

Wer direkt loslegen will, freut sich über acht direkt abrufbare Presets. Komplettiert wird das Pedal durch Optionen für Stereo I/O, Expression-Pedal-Anschluss und Kompatibilität mit dem MXR Split + Tap Switch.

 

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Über den Autor
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Matze Franz RED

Mit Lenny Kravitz und Coldplay aufgewachsen und dann zum Jazz gefunden. Bachelor und Master Studium Jazz Gitarre in Würzburg und Mannheim. Danach den Fokus wieder auf die Musik gelegt, mit der ich groß geworden bin und jetzt als Live- und Studio-Gitarrist mit allen möglichen deutschen Pop-Acts unterwegs. Ich habe mit ClockClock, LEA, Laith Al-Deen, Lotte, Marie Bothmer, Bengio, Tiemo Hauer und vielen weiteren Künstler*innen und Bands zusammengearbeitet. Große Momente in meiner Karriere ...

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