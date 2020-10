myVolts Crazy Chain – Stromversorgungskabel für Korg Volca, Pedale u.a.

Mit einer DC-Quelle ein ganzes Setup versorgen

Der englische Anbieter myVolts, der seinen Webshop auch explizit für Deutschland und Frankreich eingerichtet hat, stellt mit Crazy Chain ein Kabelset vor, mit dem sich die Stromversorgung für mehrere DC-Geräte kombinieren lässt.

Wer mehrere Desktop-Geräte wie zum Beispiel die Korg Volca-Serie besitzt, kennt dass Problem mit den dazu gehörenden Netzteilen. Es sind irgendwann einfach zu viele und noch eine Netzleiste will man sich nicht auch noch auf den Tisch packen.

Crazy Chain ist ein Sortiment aus passenden Kabeln, mit dem mehrere Geräte in einer verlängerbaren Kette von einer einzelnen Quelle aus, beispielsweise einer Powerbank, mit Strom versorgt werden können. Voraussetzung ist natürlich, dass die Gerät die gleiche Spannung benötigen. Das ist in den meisten Fällen 9 Volt. Am Stecker des zu versorgenden Gerätes kann dann einfach das Kabel zum nächsten Gerät angeschlossen werden.

Für die unterschiedliche Polarität der Anschlüsse (Plus außen oder innen) gibt es hier auch Kabel, die entsprechend angepasst sind und so in die Kette mit eingebunden werden können.

Außerdem werden auch Kabel mit unterschiedlichen Durchmessern der Stecker (innen: 1,7 mm, 2,1 mm, 2,5 mm / außen 4,7 mm, 5,5 mm) angeboten. Damit lassen sich die gängigsten Geräte sowie auch FX/Guitar-Pedale in die Stromversorgungskette mit einbinden. An Längen wie 10 cm, 26 cm und 42 cm angeboten.

myVolts bietet unter anderem ein Multipack für ein Volca-Setup für 13,99 Euro an. Einzelne Kabel für eine individuelle Zusammenstellung kosten 3,49 Euro.