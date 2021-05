myVolts ReVolt, alternative Stromversorgung

USB-Power statt Wegwerf-Batterien

Mit myVolts ReVolt lassen sich Batterie-betriebene Geräte alternativ über USB mit Strom versorgen. Der Adapter richtet sich zwar nicht direkt an Musiker oder Besitzer von Synthesizern, doch natürlich gibt es auch in diesem Bereich genügend Anwendungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel die vielen Geräte der Korg Volca-Serie oder verschiedenen Pocket Operator von Teenage Engineering. Aber auch Gitarren-Pedale, Walkman oder Gameboys lassen sich mit ReVolt „umrüsten“.

myVolts ist für pfiffige Lösungen rund um Stromversorgungen, die auch für den Bereich Musikerequipment interessant sind, bekannt, wie es zum Beispiel Produkte wie das Ripcord oder die Stromversorgungsverkettung mehrere Geräte mit Crazy Chain bereits gezeigt haben.

Die Idee hinter dem neuen ReVolt ist recht simpel, dennoch brauchte es ein paar Jahre der Entwicklung und Vorbereitung, bis das Projekt nun endlich über eine Funding-Kampagne ins Rollen kommen kann. ReVolt ist ein Batterie-Dummy mit einer kleinen Elektronik zur Stabilisierung und einem Flachbandkabel das den Stromanschluss nach außen führt. Der so genannte Smart Dummy ist zunächst im kleinsten Batterie-Format AAA. Dieser besitzt zwei Kontaktflächen und kann wie eine normale Batterie in das betreffende Gerät eingesetzt werden. Für Geräte die mehrere Batterien benötigen, gibt es weitere Dummys ohne Anschlusskabel, die den Strom einfach nur weiterleiten.

Der AAA-Dummy kann mittels Steckhülsen auf die Formate AA, C und D vergrößert werden.

Das Anschlusskabel des Smart Dummys wird dann mit dem mitgelieferten Ripcord an einen USB-Port bzw. eine Powerbank angeschlossen.

Der Vorteil des Systems liegt auf der Hand, denn Batterien sind auf die Dauer eine echter Kostenfaktor und die Entsorgung ein ökologisches Problem. Beides entfällt durch die einmalige Anschaffung von ReVolt. Natürlich muss man bedenken, dass bei den zu betreibenden Geräten das Batteriefach offen bleibt, was nicht in jedem Fall gut für den Halt der Batterien ist, oder man in Eigenverantwortung (ggf. verfällt die Garantie) eine passende Öffnung dafür schaffen muss.

myVolts Revolt soll über eine Kickstarter-Kampagne finanziert werden, die noch knapp einen Monat läuft, aber bereits zu einem Drittel erfüllt ist. Das günstigste Early Bird-Angebot liegt bei 29,- Euro (später 39,- Euro). Ein 6 Batterie Kit liegt bei 49,- bzw. 59,- Euro und ein Kit mit 28 Batterien für mehrere Geräte liegt bei 99,- bzw. 119,- Euro. Die Auslieferung ist für Juli 2021 geplant.