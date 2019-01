Nachruf: Alan Robert Pearlman (1925 – 2019)

Der NASA-Synthesizer-Ingenieur

Alan Robert Pearlman, der Gründer von ARP Instruments (zuerst Tonus Inc.) verstarb am 6. Januar 2019 im Alter von 93 Jahren.

Obwohl Pearlman zu den Pionieren der amerikanischen Synthesizerszene gehörte, ist er als Person, vor allem nach dem Ende seiner Firma, weit weniger bekannt, als seine Mitbewerber aus dieser Zeit wie Robert Moog, Tom Oberheim oder Dave Smith.

Alan Robert Pearlman gründete 1969 zusammen mit David Friend ARP Instruments. Seine Initialen gaben ihm schon seit seiner Jugend den Spitznamen, den er für die Firma kurzerhand übernahm.

Ähnlich wie Dave Rossum von E-mu begann auch ARP mit einem ambitionierten Modularprojekt, bevor die Firma sich wirtschaftlich relevanteren Produkten zuwendete. Das erste „Versuchsobjekt“ war der ARP 2002 aus dem nachfolgend das ARP 2500 Modularsystem wurde. Die Besonderheit dieses Systems war die Schieberegler-Matrix, die anstelle von Patchkabeln das Verbinden der Module übernahm, da Pearlman Patchkabel angeblich „verabscheute“. Doch bei den folgenden Produkten wurden Patch-Verbindungen dann eingesetzt.

Seinen berühmtesten Einsatz hatte der ARP 2500 in Steven Spielbergs Film „Unheimliche Begegnung der dritten Art“ wo der Synthesizer zur Kommunikation mit Außerirdischen eingesetzt wurde. Dieser Auftritt dürfte Pearlman sicherlich gefreut haben, denn er hatte früher für die NASA-Programme Gemini und Apollo spezielle Verstärker entwickelt.

Die bekanntesten Synthesizer von ARP dürften der Koffersynth ARP 2600 und das Keyboard Odyssey. Beides sind nach wie vor sehr begehrte Geräte. Den Odyssey ließ Korg, in Zusammenarbeit mit David Friend, im Jahr 2015 wiederauferstehen. Und auch Behringer hat einen Odyssey-Clone angekündigt. An einen Nachbau des ARP 2600 hat sich noch kein Hersteller gewagt. Lediglich DIY-Projekte wie TTSH und STP bieten einen möglichen, wenn auch recht steinigen Weg zu einem 2600. Der Macbeth M5 /M5N hatte zwar gewisse Ähnlichkeit mit dem 2600, war jedoch schaltungstechnisch recht anders realisiert.

Der Erfolg des ARP 2600 und des Odyssey bescherten der Firma einen Aufschwung und es folgten eine Reihe weiterer Analogsynthesizer, von denen jedoch keiner an den Erfolg wirklich anknüpfen konnte. Dazu gehörten unter anderem Pro Solist, Little Brother, Axxe, Omni, String Ensemble, Quadra.

Ein ambitioniertes Projekt war der Gitarrensynthesizer Avatar, dessen Entwicklung sehr viel Geld verschlang. Wie bei den anderen Synthesizern blieben die Verkaufszahlen auch hier weit hinter den Erwartungen zurück. Dazu am es zu Differenzen in der Firmenleitung, was schließlich zum Niedergang führte. 1981, also noch vor dem „Digitalschock“, ging ARP Instruments in Konkurs.

Alan Robert Pearlman verließ die MI-Branche, war aber weiter als Ingenieur und Entwickler u. a. für Computer Graphic Software tätig. Erst viel später kam er wieder mit Synthesizern in Kontakt, als er für das Plugin TimewARP 2600 von Way Out Ware als Berater tätig war. Das war das einzige Plugin, das von Pearlman unterstützt wurde.