Nachruf: Gabriel „Gabi“ Delgado-López, 1958 – 2020

Gabi Delgado - ein Nachruf auf einen Musiker, der immer nach vorne schaute

Gestern Abend erreichte mich die Nachricht, dass Gabriel Delgado-López, besser bekannt als Gabi Delgado und einer der beiden Köpfe von DAF in Spanien im Alter von 61 Jahren gestorben ist.

Das erste Mal habe ich Gabriel Delgado-López in einer Münchner Discothek im Winter 80/81 gesehen. Ich hatte von einem Bekannten gehört, dass da eine geile Band spielen würde, die ich aber nicht kennen würde.

Gabi Delgado und Robert Görl gaben einen Promotion-Auftritt für das Album „Alles ist gut“ – nur dummerweise spielte am selben Abend irgendeine Pop-Berühmtheit à la Prince oder Rolling Stones in der Stadt. Da wollte sich kein Musikjournalist eine Band ansehen, die nicht zu wissen schien, ob sie Punk oder Disko sein wollten – zumindest aus der Sicht der damaligen Presse. Also spielten DAF eine geschlagene Stunde für die Barfrau, den DJ, den Geschäftsführer, den Türsteher und meinen Kumpel und mich. Sie taten das mit einer Wucht, mit einer Energie und einer Nähe, die mich schier erschlug. Diese beiden machten Musik „als wär’s das letzte Mal“. Die Befehlsform, die in vielen Texten Delgados vorkommt, schien mir nicht Stilmittel. Das richtete sich wirklich an mich, denn es richtete mich auf. Ich trudelte damals noch mit wirren Träumen vom Musikertum durchs Leben und erst einige Zeit später wurde mir klar, dass diese beiden Musiker bei all dem an diesem Abend vergossenen „ehrlichen Musikerschweiß“ eine unglaubliche Professionalität an den Tag legten. Für sie war es egal, ob sie für zwei Gäste und die Thekenmannschaft spielen oder für ein ausverkauftes Stadion.

Ich unterhielt mich nach dem Konzert mit den beiden. Während Robert Görl gerne auch über die Technik redete, war Delgado sehr schnell bei grundsätzlichen Aussagen. Warum macht man Musik, was bewirkt Musik in den Menschen und warum wirkt der Imperativ in seiner Musik einfach klanglich besser als andere Ausdrucksformen. In einem Interview erläuterte er später, dass er als Spanier einfach eine andere Wahrnehmung vom Deutschen hatte. Deutsch als Sprache durfte bei ihm auch immer einfach Klang und Rhythmus sein.

Mich überforderte das damals ein bisschen. So hatte ich – nur wenige Monate jünger als er – bisher nicht über Musik nachgedacht. Aber auch seine physische Präsenz machte mich unsicher, zumal er sein Gegenüber in ein Wechselbad von sexuellen Anspielungen und geradezu philosophischem Tiefgang schickte. Nach diesem Abend sah ich ihn persönlich nie wieder.

DAF verschwanden dann nach London, wurden aber mit dem Album, das ich an diesem Abend live gehört hatte, über Nacht berühmt. Für einige Jahre waren sie nicht aus meinem Plattenrepertoir wegzudenken, aber irgendwann hieß es, „ja, ’s gibt ne neue DAF, die ist aber nich‘ sooo…“. Im Radio lief die Musik nicht, also hörte ich keine Sachen von Delgado mehr (man hätte sie ja damals bewusst im Laden anhören müssen). Und so verpasste ich auch seine Solo-Alben.

Vor vier Jahren sah ich dann durch Zufall auf YouTube ein Interview mit ihm. Ich hörte mir zunächst mal die alten DAF Sachen an, begann mich dann aber, mit seinen Solo-Tracks zu beschäftigen. Delgado hat seine Soloplatten komplett selbst produziert und dabei Beachtliches hervorgebracht. Das Handwerk dazu hatte er bei Conny Plank gelernt. Offensichtlich hat er nach den ersten DAF-Aufnahmen ein halbes Jahr in Planks Studio als Tape-Operator und Assistent gearbeitet und dabei das Arbeiten mit der Studiotechnik bei einem der ganz Großen gelernt.

In einem Interview von 2014 sagte er: „Ich steh nicht auf Büromusik“, und machte eine Mausbewegung, „ich brauche das Fühlen und die Bewegung. Anders kann ich Musik nicht machen.“ Er sah sich als Hardware-Freak. Beim Album „2“ aus dem folgenden Jahr allerdings findet man in den Linernotes dann doch jede Menge Software. Auf jeden Fall war Gabriel Delgado ein Musiker, der sich nie auf dem Sessel alter Erfolge den Hintern breitsaß, sondern immer weitermachte und nicht zurückschaute. Musik musste modern sein. Nirgends kommt das besser als im Text von „Alles Gute zum Geburtstag“ zum Ausdruck:

zum geburtstag

schenk ich Dir

diesen kleinen

synthesizer

kein klavier

mit alten tönen

die man nicht

verstimmen darf

Kurt Dahlke, auch als Pyrolator bekannt, spielte in der ersten DAF-Formation mit. Er berichtete mir heute in einer E-Mail: „Ohne Gabi Delgado hätte ich nie so schnell Einblick in viele Musik, wie coole Reggae-7″ oder Punk-Platten bekommen. Er war ein Angeber und Großmaul, aber er hatte eben auch ein weiches Herz – und hat uns gezeigt man Churros macht (Ich weiss nicht, warum mir dieses Detail gerade einfällt). Und er hat durch seine provokativen Texte viele Menschen erreicht und aufgerüttelt.“ Danke dafür, Gabriel Delgado-Lopez! Alles wird gut.