kostenpflichtiges Plug-In geschenkt!

nakst Altitude jetzt kostenlos

Nakst Altitude ist eine moderne Hybrid-Synthesizer-Workstation, die subtraktive Synthese, Sample-Playback und FM-Synthese unter einer Haube vereint. Da auch Sequenzer und Effekte geboten werden, kann sich das Plug-In mit Fug und Recht „Workstation“ nennen. Die Software war zuvor kostenpflichtig, nun ist das Plugin als kostenlose Demo sowie als Vollversion ohne Kopierschutz für Windows, macOS und Linux erhältlich und unterstützt das neue CLAP-Plugin-Format, VST wird nicht unterstützt, was den Einsatz unter einigen DAWs unmöglich macht.

Auf der Website des Herstellers, findet ihr noch den Button „Demoversion herunterladen“, der sichere freie Downloadlink befindet sich auf itch.io, ohne Anmeldung ohne sonstige Voraussetzungen.

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Klangerzeugung: 4 virtuelle Analog-Oszillatoren + 4 Sample-Layer; 15 FM-Quellen; 3 Unison-Algorithmen (Super, Hyper, Modern); Keyboard-Mapping für flexible Notenzuweisung

4 virtuelle Analog-Oszillatoren + 4 Sample-Layer; 15 FM-Quellen; 3 Unison-Algorithmen (Super, Hyper, Modern); Keyboard-Mapping für flexible Notenzuweisung Filter: 2 Filter mit je 15 Algorithmen (u. a. Transistor-Ladder, „Sour“-Resonanz); Routing seriell, parallel, gesplittet oder invertiert

2 Filter mit je 15 Algorithmen (u. a. Transistor-Ladder, „Sour“-Resonanz); Routing seriell, parallel, gesplittet oder invertiert Modulation: 5 Hüllkurven (1 ADSR + 4 DAHDSR), 4 LFOs, 4 Math-Modulatoren (Blend/S&H/Smooth/Remap), 2 Step-Modulatoren, Modulationsmatrix mit 21 Slots; 39 Quellen, 510 Ziele (davon 251 polyphon)

5 Hüllkurven (1 ADSR + 4 DAHDSR), 4 LFOs, 4 Math-Modulatoren (Blend/S&H/Smooth/Remap), 2 Step-Modulatoren, Modulationsmatrix mit 21 Slots; 39 Quellen, 510 Ziele (davon 251 polyphon) Sequenzer: 2 × 24-Step-Sequenzer mit eingebautem Arpeggiator; je 5 Tracks mit individuell einstellbarer Länge → polyrhythmische Kombinationen; Randomisierung pro Track möglich

2 × 24-Step-Sequenzer mit eingebautem Arpeggiator; je 5 Tracks mit individuell einstellbarer Länge → polyrhythmische Kombinationen; Randomisierung pro Track möglich Effekte: 17 Effekttypen (Phaser, Reverb, Bitcrusher, Two-Tap Delay u. a.); 8 Slots à max. 3 Einheiten pro Typ; 2 Chains à 4 Slots, seriell oder parallel