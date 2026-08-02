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nakst Altitude Software-Synthesizer jetzt als kostenloser Download erhältlich

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kostenpflichtiges Plug-In geschenkt!

2. August 2026
nakst Altitude - GUI

GUI von Altitude

nakst Altitude jetzt kostenlos

Nakst Altitude ist eine moderne Hybrid-Synthesizer-Workstation, die subtraktive Synthese, Sample-Playback und FM-Synthese unter einer Haube vereint. Da auch Sequenzer und Effekte geboten werden, kann sich das Plug-In mit Fug und Recht „Workstation“ nennen. Die Software war zuvor kostenpflichtig, nun ist das Plugin als kostenlose Demo sowie als Vollversion ohne Kopierschutz für Windows, macOS und Linux erhältlich und unterstützt das neue CLAP-Plugin-Format, VST wird nicht unterstützt, was den Einsatz unter einigen DAWs unmöglich macht.

nakst Altitude - Sequenzer

Sequenzer

Auf der Website des Herstellers, findet ihr noch den Button „Demoversion herunterladen“, der sichere freie Downloadlink befindet sich auf itch.io, ohne Anmeldung ohne sonstige Voraussetzungen.

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  • Klangerzeugung: 4 virtuelle Analog-Oszillatoren + 4 Sample-Layer; 15 FM-Quellen; 3 Unison-Algorithmen (Super, Hyper, Modern); Keyboard-Mapping für flexible Notenzuweisung
  • Filter: 2 Filter mit je 15 Algorithmen (u. a. Transistor-Ladder, „Sour“-Resonanz); Routing seriell, parallel, gesplittet oder invertiert
  • Modulation: 5 Hüllkurven (1 ADSR + 4 DAHDSR), 4 LFOs, 4 Math-Modulatoren (Blend/S&H/Smooth/Remap), 2 Step-Modulatoren, Modulationsmatrix mit 21 Slots; 39 Quellen, 510 Ziele (davon 251 polyphon)
  • Sequenzer: 2 × 24-Step-Sequenzer mit eingebautem Arpeggiator; je 5 Tracks mit individuell einstellbarer Länge → polyrhythmische Kombinationen; Randomisierung pro Track möglich
  • Effekte: 17 Effekttypen (Phaser, Reverb, Bitcrusher, Two-Tap Delay u. a.); 8 Slots à max. 3 Einheiten pro Typ; 2 Chains à 4 Slots, seriell oder parallel

Effekte

  • Factory-Content: 335 Patches, 265 MB Sampledaten; 4 Interface-Skins (skalierbar 100–300 %), anpassbare Custom-Skins; MTS-ESP-Tuning-Support
  • Performance: Automatische CPU-Erkennung (Intel/AMD/Apple Silicon); native Unterstützung ab Intel-Prozessoren der letzten zehn Jahre
  • Plugin-Format: Primär CLAP (mit Polyphoner Modulation, Preset-Discovery, Remote-Controls); zusätzlich Audio Unit (macOS) und FL Studio Native
  • Kopierschutz: Keiner – unbegrenzte Installationen, kein Internetzwang, keine Lizenzschlüssel
  • Systemanforderungen: 64-Bit Windows 7+, macOS 10.14–13, Linux (glibc 2.22+); 5 GB Speicher, 1 GB RAM

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Über den Autor
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t.goldschmitz RED

Aktuelle Album-Veröffentlichung auf Basswerk Records:
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https://orcd.co/28yarvg
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Der erste Track enstand im C64, danach zog es ihn zur Gitarre und bald zu Synths und elektronischer Musik. Es folgten Drum and Bass Veröffentlichungen als Basztart/Syncope auf Basswerk, Pathfinder, Wicked Wax und Case Invaders.
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Verfallen ist er auch der Improvisation mit der Band Jimi ...

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    • Profilbild
      Spectral Tune AHU

      @Viertelnote Die Weiterentwicklung wurde vor etwa einem Jahr beendet. Nun wurde die Software mit mehrmonatiger Ankündigung frei verfügbar gestellt. Es gibt daher keinen Haken außer dass es keine Updates mehr geben wird.

  2. Profilbild
    Leuchter

    Vielen Dank für Deinen hilfreichen Artikel. Habe es gerade geladen und probiere es aus,
    Ach ja, wenn ich in Deinem Profil auf Deinen Webseiten Link klicke bekomme ich zig Joomla Fehler
    Liebe Grüße

    3. Mehr anzeigen
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