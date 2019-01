NAMM 2019: Behringer C200 – neues PA-Säulensystem

Günstiges Säulensystem

Behringer hat mit dem C200 ein 200 Watt Säulensystem vorgestellt. Ausgestattet ist das Behringer C200 Paket mit einem 8 Zoll Subwoofer, Bluetooth Audio Streaming, LED-Lichtern und Fernbedienung.

Behringer C200 – neues PA-Säulensystem

Laut Behringer zeichnet sich das C200 System vor allem durch seinen sehr guten Sound und einen großen Abstrahlwinkel aus. Mit 13,3 kg ist es dazu leicht zu transportieren und schnell aufgebaut. Die Basis-Einheit des C200 Systems bietet einen kleinen 3-Kanal-Mixer mit einem XLR/TRS-Combo-Eingang sowie zwei Klinkeneingängen. Jeder Kanal ist separat in der Lautstärke regelbar. Zur Klanganpassung steht ein 2-Band-EQ bereit.

Über ein LC-Display lassen sich weitere Einstellungen vornehmen. So bietet das C200 System einen Reverb-Effekt und die Möglichkeit, via Bluetooth Audiodaten von Smartphones oder Tablets an das C200 zu senden. Alternativ lassen sich auch USB-Sticks anschließen oder eine SD-Karte mit MP3s einschieben. Für eine komfortable Steuerung wird das C200 mit einer Fernbedienung ausgeliefert.

Behringer C200 – neues PA-Säulensystem: Leistung

Die Leistung des Säulensystems beträgt 200 Watt (Class D Endstufe). Diese treibt den 8 Zoll Subwoofer und die vier 2,5 Zoll Speaker an.

Laut Behringer werden die ersten C200 Säulensysteme gerade auf den Weg gebracht, diese sollten also zeitnah in den Läden erhältlich sein. Der Preis wird bei ca. 299,- US-Dollar liegen.