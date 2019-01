NAMM 2019: Casio stellt mit PX-S1000 und PX-S3000 kompakte E-Pianos vor

E-Pianos für die Mittelklasse

Die NAMM Show 2019 hat so eben ihre Pforten geöffnet und der Hersteller Casio präsentiert dort zwei neue überaus kompakte E-Pianos: Casio PX-S1000 und PX-S3000. Diese stellen die jüngste Generation der erfolgreichen Privia Serie dar und sind gemäß der Maxime „slim. Stylish. Smart“ die weltweit kompaktesten portablen Digitalpianos mit Hammermechanik und 88 Tasten. Die geringe Tiefe von 232 Millimetern verdanken die beiden PX-S Modelle der neu entwickelten Hammermechanik der „Smart Scaled Hammer Action Keyboard“ Tastatur, die dem Spieler ein authentisches Spielgefühl ermöglicht.

Die Multi-dimensional Morphing AiR-Klangerzeugung sorgt für eine naturgetreue Reproduktion des Spiel- und Klangverhaltens von akustischen Instrumenten. Darüber hinaus bieten die Modelle PXS1000 und PX-S3000 auch die Funktion zur Audiowiedergabe via Bluetooth an. So hat der Nutzer die Möglichkeit, das Piano als Bluetooth-Lautsprecher zu verwenden und seine Lieblingssongs zu begleiten. Das neu entwickelte Lautsprechersystem besticht durch einen kraftvollen Sound und ein eindrucksvolles Klangvolumen.

Darüber hinaus sind die beiden PX-S Modelle mit der kostenlosen „Chordana Play for Piano“-App von CASIO betreibbar, die für die praktische Piano-Fernbedienung wie auch für den schnellen Lerneinstieg nützlich ist. Dank der Möglichkeit des Batteriebetriebs sind die neuen PX-S Modelle besonders flexibel einsetzbar, was die neuen Instrumente zu den perfekten Begleitern für die Klavierpraxis wie auch die Performance macht.

Die wichtigsten Punkte zum Casio PX-S1000 und PX-S3000 in der Übersicht

Casio PX-S1000:

einzigartig kompaktes Design

„Smart Scaled Hammer Action Keyboard“ Hammermechanik

Bluetooth Audio fähig

18 Klangfarben

„Chordana Play for Piano“-App Anbindung

MIDI-Recorder

USB TO HOST, LINE OUT & AUDIO IN Anschlüsse

Lautsprechersystem: 8 W + 8 W

Batteriebetrieb möglich

nur 11,2 kg

Optional: CS-68 Stand, 3-fach Pedal SP-34, Piano-Transporttasche SC-800P

Casio PX-S3000:

einzigartig kompaktes Design

„Smart Scaled Hammer Action Keyboard“ Hammermechanik

Bluetooth Audio fähig

neue Klangerzeugung inkl. 700 Klangfarben und 200 Rhythmen

„Chordana Play for Piano“-App Anbindung

Audio-Recorder, MIDI-Recorder

USB TO HOST, USB TO DEVICE, LINE OUT & AUDIO IN Anschlüsse

Lautsprechersystem: 8 W + 8 W

Batteriebetrieb möglich

nur 11,4 kg

Optional: CS-68 Stand, 3-fach Pedal SP-34, Piano-Transporttasche SC-800P

Für das PX-S1000 wird es zwei Farbvarianten Schwarz und Weiß geben, das PX-S3000 wird es lediglich in Wchwarz geben. Die unverbindlichen Preisempfehlungen belaufen sich auf 649,- Euro für das Casio PX-S1000 und 899,- Euro für das PX-S3000. Das S1000 kommt im April auf den Markt, das S3000 folgt einen Monat später im Mai.