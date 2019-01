NAMM 2019: Charvel stellt die Angel Vivaldi Signature DK24-7 vor

Angel Vivaldis erste Signature

Charvel hat auf der NAMM die neue Angel Vivaldi Signature-Gitarre, die Angel Vivaldi Signature DK24-7 vorgestellt. Die Klampfe verfügt über einen modifizierten Dinky-Basswood-Korpus, der in „Satin Sage Green“ mit Goldbeschlägen und einem Reversed Headstock im Strat-Style ausgestattet ist. Der dreiteilige, nach Vivaldis Vorlieben designte und verschraubte Ahornhals hat eine Graphitverstärkung, ein griffiges „Hand rubbed Oil Finish“ auf seiner Rückseite, Luminlay-Dots an den Rändern des Griffbretts und eine Mutter zum Einstellen des Halswinkel am Halsfuß. Das Griffbrett aus Ahorn mit einem Compound-Radius von 12 bis 16 Zoll verfügt über abgerundete Kanten, 24 Jumbo-Bünde, Black-Dot-Inlays und einen Graph Tech TUSQ XL Sattel.

Eine HH-Pickup-Konfiguration, bestehend aus einem DiMarzio The Tone Zone Bridge-Pickup und einem DiMarzio Air Norton Neck-Pickup, beide mit Goldspulen, ist standardmäßig verbaut. Zu den weiteren Funktionen gehören ein Fünfwege Blade-Pickupschalter sowie Dome-Regler für die Lautstärke- und Tone , ein Gotoh Custom 7-string 510 Vibratosystem mit Klemmechaniken und noch einiges mehr.

Die Charvel Angel Vivaldi Signature DK24-7 wird ab März für 1179,- Euro erhältlich sein. Bei Thomann im Shop kann sie sogar schon vorbestellt werden.