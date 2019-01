NAMM 2019: DigiGrid mit XL-Versionen DGS-XL, IOS-XL und MGR

XL-Server für Studio und Bühne

Digigrid bringt zur NAMm Show wahre XL-Versionen ihrer Hardware mit. Drei neue Interfaces und SoundGrid Prozessoren werden in Anaheim, Kalifornien erstmals der Öffentlichkeit präsentiert. Hierzu zählen IOS-XL, DGS-SL und MGR. Diese drei liefern die perfekte Kombination und Flexibilität für alle User, die ihren Studio Sound „on the road“ nehmen möchten.

Angefangen mit dem DigiGrid IOS-XL bietet dieses eine All-in-one Lösung in Form eines Audiointerfaces und Prozecessing Plattform für Studio und Live User. Basierend auf dem DigGrid IOS bietet es einen Extreme i7 Server der mit doppelter DSP-Power daher kommt. Acht Mic/Line-Eingänge mit Premium Preamps, acht Line Ausgänge, zwei Kopfhörerausgänge sowie MIDI, S/PDIF und AES Ein- und Ausgänge bietet das IOS-XL. Hinzu kommt ein 4-fach Ethernet Switch für einfache Erweiterungen.

Das DigiGrid DGS-XL ist ein Stand-Alone Extreme SoundGrid i7 DSP-Server mit integriertem 4-Port PoE Netzwerk Switch. Dieser lässt sich auf einfachste Art und Weise in jedes SoundGrid System einbinden. Jedes DigiGrid Produkt ist dazu kompatibel und es können ganz einfach Audiointerfaces für weitere Ein- und Ausgangskanäle hinzugefügt werden.

Mit dem MGR stellt DigiGrid das erste Quad Madi Interface als Erweiterung für die populären MGB und MGO Interafces vor. Das 1 Höheneinheit messende MGR nimmt entweder BNC Copper oder LC optische MADI Karten auf so dass man hier ein äußerst flexibles MADI Setup erhält. Vier MADI Verbindungen sind möglich, dazu ist ein SoundGrid Switch integriert. User können so bis zu 256 Kanäle mit 48 kHz bzw. 128 Kanäle mit 96 kHz aufnehmen und wiedergeben. In Kombination mit dem DGS-XL entsteht auf Wunsch ein vollständiges System für MADI Aufnahmen und Plugin Berechnungen in Echtzeit.

Preise und Verfügbarkeit hat DigiGrid noch nicht bekannt gegeben.