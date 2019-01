NAMM 2019: Ernie Ball stellt das VPJR Tuner Pedal vor

Regeln und Stimmen in einem

Ernie Ball hat mit dem VPJR Tuner Pedal ein neues, platzsparendes Lautstärkepedal mit integriertem Touchscreen-Display und Stimmgerät vorgestellt.

Das VPJR Tuner Pedal verfügt über ein chromatisches Stimmgerät, das in der eingebetteten Anzeige auf der Oberseite des Expressionpedals angezeigt wird. Das Pedal wechselt automatisch von der Funktion der Lautstärkeregelung zum Tuner, sobald das eingehende Signal unter einen voreingestellten Pegel abfällt. Dieser kann über die Touchscreen-Bedienelemente in beiden Modi eingestellt und voreingestellt werden, genau so, wie auch die Kalibrierung des Stimmgeräts.

Das Display ist für Situationen mit wenig Licht und direktem Sonnenlicht konzipiert. Das Gehäuse besteht aus Flugzeugaluminium, die Führung der Pedalwippe übernimmt eine robuste Kevlar-Kordel. Das Ernie Ball VPJR Tuner Pedal ist in vier Ausführungen erhältlich: Gold, Schwarz, Rot und Weiß. Preis und Startdatum wurden noch nicht bestätigt.