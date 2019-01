Namm 2019: Erstmals VA-Synth Waldorf Kyra gesichtet

Das nehme ich nicht persönlich, ich habe das Rendering ja nicht gemacht :)

Über Gestaltung kann man wunderbar unterschiedlicher Meinung sein.

Für mich sieht das Design unausgegoren aus. Da hat Jemand eine nette Idee gehabt, die sich toll skizziert, aber in der Realität schwächelt.

Schau Dir mal die Schattenfuge genau an. Dort wo nahe der Rückseite die Doppelung der Frontplatte endet, ergibt sich eine Halbierung der Materialstärke des Fugenrandes, dadurch wirkt die Fuge optisch nicht mehr einheitlich breit. Das Holzpanneel muss den viel zu feinen Knick materialuntypisch mitgehen, um das Spaltmass durchgehend zu halten. Die Fuge wirkt trotzdem ungleichmässig. Die Ränder der Metallteile sind sehr scharfkantig dargestellt. So scharfkantig kann man das nur eloxieren. Das geht aber nicht in Weiss. Also pulverbeschichten. Nur dann muss man die Kanten brechen, da sonst das Pulver nicht hält. Nicht so schick. Durch die Kantenradien heben sich die gedoppelten Paneele von einander ab, es sieht nicht mehr so aus wie im Rendering. Man hat im Gebrauch eine höhere Gefahr von Farbabplatzungen je geringer man die Kanten bricht. Soetwas muss man von Anfang an Berücksichtigen. Das sind konzeptionelle Anfängerfehler, die einem auf der Uni um die Ohren gehauen würden.