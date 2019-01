NAMM 2019: EvH präsentiert die Striped Shark

Eine Gitarre mit Biss

Eddie van Halens Original Striped Shark wurde 1978 während der ersten World Tour von van Halen uraufgeführt und erschien auf dem Backcover des Women and Children First-Albums. Die neue EvH Striped Shark in Burgund mit den charakteristischen Silberstriefen ist eine Hommage an diese Originalgitarre und verfügt über einen Korpus aus Esche mit einem aus massivem Ahorn eingeschraubten Hals, der ein modifiziertes C-Profil besitzt.

Die EvH Striped Shark ist mit angepassten EVH Wolfgang Alnico 2 Humbucker Bridge- und Hals-Pickups ausgestattet, um Kraft und Artikulation mit tonnenweise Sustain und einem ausgewogenen Frequenzband zu liefern. Wie das Original verfügt der Bridge-Pickup über Pergamentspulen mit Metallgeflechtdraht, während der Hals-Pickup schwarze Spulen mit Metallgeflechtdraht besitzt.

Das Volumepoti mit niedrigem Reibungswiderstand ist mit einer Treble-Bleed-Schaltung verbunden, die bei Absenken der Lautstärke für eine hohe Frequenzerhaltung sorgt und das Signal in seiner Dynamik nicht beschneidet. Eine verchromte Harmonika-Brücke aus massivem Messing für Attack, Präsenz und Ausdauer sorgt für die Aufnahme der sechs Drähte.

Weitere Merkmale der EvH Striped Shark sind ein Pau Ferro Griffbrett mit einem konturierten Radius von 12 bis 16 Zoll und 22 Jumbo-Bünden, weiße Dot-Inlays, schwarze Speed-Potis und ein Dreiwege-Kippschalter, der auf einer Messing-Montageplatte untergebracht ist.Komplettiert wird die Hardware durch Gotoh-Mechaniken mit EvH-Logo und verchromte Ösen mit Spannschlössern.

Dieses einzigartige Stück EVH Geschichte ist für 1299,- £ erhältlich. Der Europreis dürfte etwas darüber liegen.