NAMM 2019: Fender stellt die Jimmy Page Tele vor

A Stairway to Heaven?

Basierend auf seiner geliebten Telecaster aus dem Jahr 1959, haben der legendäre Led Zeppelin Gitarrist Jimmy Page und der Fender Customshop zwei neue Modelle auf den Markt gebracht, die nicht nur die Herzen von Zeppelin-Fans höher schlagen lassen.

Nachdem einige schon sehnsüchtig über Jahrzehnte auf eine Tele warteten, die Pages Namen trägt, kommen nun pünktlich zum fünfzigsten Jahrestag des ersten Albums von Led Zeppelin gleich zwei der heimlichen Lieblinge des Ausnahmegitarristen auf den Markt.

Beide Gitarren sind mit einem Vintage C-Oval Hals-Shaping und einem zweiteiligen Body aus Eschenholz ausgestattet, der mit Nitrolack vollendet wurde. Für die Klangumwandlung hat man handgewickelte ’58 Single-Coil Tele, ebenfalls aus dem Fender Customshop, verbaut, die nach den Wünschen und Vorstellungen Jimmy Pages entwickelt wurden. Insbesondere beim Styling des Finish hat Page selbst Hand angelegt und zusammen mit dem Customshop zwei Varianten für die Signature-Tele entwickelt:

Die Mirrored Telecaster wurde nach dem Relicking der Hardware und des Lacks mit runden Spiegeln beklebt, was eine Replik der von Page in den frühen Jahren der Band selbst vorgenommenen Modifikationen entspricht. Wer sich die eine oder andere Aufnahmen der Yardbirds oder von Led Zeppelin aus dieser Zeit ansieht, dem werden die kleinen Spiegel vielleicht ins Auge fallen. Der Lack selbst ist in Aged White gehalten und auch das Pickguard ist weiß.

Im Gegensatz verfügt die Dragon Telecaster über kein „Relic-ing“ und der Lack ist rund um den Body transparent gehalten. Darunter lässt sich ein Blick auf die ebenfalls von Jimmy erdachte Bemalung werfen, die einen Drachen im japanisch anmutenden Stil und knalligen Farben darstellen. Zur bessern Sichtbarkeit der Grafik ist auch das Pickguard zumindest Halbtransparent.

Beide Gitarren wurden exklusiv vom Fender Masterbuilder Paul Waller persönlich gebaut und entsprechen so den höchsten Anforderungen des Customshops. Wer sich nun eine der zweifellos schönen Gitarren und damit ein Stück Rockgeschichte an die Wand hängen möchte, muss für so viel Prestige allerdings auch sehr tief in die Tasche greifen: Fender möchte für eines der Modelle umgerechnet rund 26.722 Euro haben.

Wem das ein wenig zu teuer ist, der kann sich vielleicht mit einer Jimmy Page Telecaster oder aus der Standard Serie anfreunden, die sind schon ab 1500 Euro zu haben, was dann doch etwas realistischer klingt.