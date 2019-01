NAMM 2019: Flame Mäander – Synthesizer + Sequencer + Filterbank

Multigefilterte Wavetables

Eine Überraschung aus Berlin: Mit dem Flame Mäander kommt der erste polyphone Desktop-Synthesizer des bislang auf Eurorack-Module spezialisierten Herstellers.

Die Informationen zu Mäander halten sich noch in Grenzen. Doch immerhin gibt es zu dem vierstimmigen Synthesizer folgendes zu erfahren. Obwohl die Oszillatorsektion auf dem Bild recht unspektakulär aussieht, steckt doch mehr dahinter, denn der Begleittext erwähnt, dass der Oszillator mit Wavetables arbeitet und kompatibel mit Wavetables für das Flame-Modul 4VOX ist.

Anstelle eines gewöhnlichen Filters kommt hier eine Filterbank mit 12 Kanälen zum Einsatz, die in ihrer Art mit dem Modul Curves, das auf der Superbooth 18 zu sehen war, identisch sein dürfte. Die 12 Bänder könnnen natürlich auch so eingestellt werden, dass sich damit klassische Filtertypen erzielen lassen, zwischen denen dann quasi gemorpht werden kann, da die Bänder dynamisch steuerbar sind.

Sowohl die 12 Bänder der Filterbank als auch die polyphone Klangerzeugung könnne mit einem internen Sequencer angesteuert werden. AMP und Filter besitzen eigene Hüllkurven-Steuerung, dazu sind zwei LFOs und ein Zufallsgenerator vorhanden. Über Shorts lassen sich gängige Funktionen im Direktzugriff bedienen.

Über zwei Eingänge (Instrument und Line) lassen sich externe Signale einspeisen. Ausgangsseitig sind eine Stereo- und ein Kopfhörerausgang vorhanden. MIDI läuft über klassische 5-Pin-Buchsen oder USB.

Wir hoffen, dass mehr Details und vor allem Preis und Verfügbarkeit des Flame Mäander in Kürze bekanntgegeben werden.