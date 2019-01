NAMM 2019: Focal stellt Trio11 Studiomonitor vor

Monster-Sound und feine Optik

Der französische Hersteller Focal stellt auf der NAMM Show seine neuen Oberklasse Studiomonitore Trio11 vor. Offiziell lautet der Name Focal Trio11 Be Red Burr Ash.

Dieser Studiomonitor wurde speziell für anspruchsvolle Toningenieure entwickelt, die eine ideale

Lösung für den Einsatz im Nah- und Mittenfeld suchen. Dank seiner extremen Neutralität, der präzisen Stereoabbildung und der Reproduktion subtilster Klangeigenschaften ist er selbst für besonders kritische Toningenieure die perfekte Wahl. Darüber hinaus liefern die Class-G Verstärker

in den Mitten und für den Subwoofer einen extrem hohen Schalldruck, der auch den Ansprüchen in der modernen Musikproduktion gerecht wird.

Ziel bei der Entwicklung des Trio11 Be war es, mehr Leistung bei gleichzeitig geringerem Grundrauschen zur Verfügung zu stellen. Und Focal hat diese Aufgabe gemeistert! Neben neuen Lautsprechertreibern (ein 5″ in den Mitten und ein 10″ Subwoofer) profitiert der Lautsprecher von den neuesten Eigenentwicklungen in den Bereichen Akustik und Elektronik, die etwaige Verzerrungen nochmals reduzieren.

Die TMD-Technologie (um den Mittentreiber herum) sorgt für mehr Kontrolle bei geringeren Verzerrungen, während die NIC-Technologie den magnetischen Fluss stabilisiert. Optimierte Reflex-Öffnungen verbessern zudem die dynamische Kontrolle und die Definition in der Basswiedergabe.

Eine höhere Auslenkung stellt schließlich eine bessere Linearität der Lautsprechertreiber sicher: Dank dieser technischen Ansätze ist es Focal gelungen, leistungsstarke Verstärker mit hocheffizienten und extrem belastbaren Lautsprechertreibern zu kombinieren, störende Nebengeräusche zu minimieren und subtilste Details im Klang innerhalb eines extrem präzisen Stereobilds darzustellen.

Vielseitiger Lautsprecher Focal Trio11

Wie der Trio6 Be vereint der Trio11 Be einen 3-Wege- und 2-Wege-Monitor, mit dem sich die Klangqualität der Mischung im FOCUS-Modus – einer Innovation von Focal – präzise analysieren lässt. Diese Funktion ist fernsteuerbar und lässt sich bequem über einen Fußschalter aktivieren.

Dank der Class-G-Leistungsverstärker im Mitten- und Bassbereich erreicht der Trio11 Be mit 118 dB in 1 Meter Abstand einen hohen Schalldruck und ist dennoch vielseitig im Nahfeld und in Installationsanwendungen sowie im Mittenfeld einsetzbar. Mit seinem erweiterten Frequenzgang (30 Hz bis 40 kHz) ist dieser vielseitige und leistungsstarke Monitor perfekt auf die Bedürfnisse in der modernen Musikproduktion und auf die für ambitionierte Toningenieure zugeschnittene präzise Klangwiedergabe abgestimmt.

Fakten zum Focal Trio11 Be Red Burr Ash

aktives 3-Wege-System

Kombination aus 5“ Mitten und 10″ Subwoofer

Beryllium-Hochtöner mit invertierter Kalotte

FOCUS-Mode und 2-sowie 3-Wege Monitorfunktionalität

drehbare Schallwand für vertikale/horizontale Aufstellung

Ab März 2019 werden die Trio11 ausgeliefert. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 4.163,81 Euro