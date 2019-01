NAMM 2019: Icon stellt Controller Platform Nano mit Motorfader vor

Kompakte Kontrolle mit Motorfader

Neben dem USB 3.0 Audiointerface Platform U22 VST bringt Icon eine weitere Neuheit mit zur NAMM Show 2019. Der brandneue Icon Platform Nano definiert völlig neu, was einen kompakten DAW-Controller ausmacht. Neben dem einzelnen Motorfader mit langem Regelweg, vier Endlosreglern mit zwei Funktionen, hintergrundbeleuchteten Tasten für Mute, Solo, Automation und die Transportsteuerung, können Sie in umschaltbaren Bänken mit 8 Kanälen oder über einen einzelnen Kanal auf Ihre Mischung zugreifen.

Über die Protokolle Mackie Control und HUI ist eine nahtlose Integration in die beliebtesten DAWs sichergestellt. Im Lieferumfang Ihres Controllers sind Silikonauflagen für Cubase, Nuendo, Ableton Live, Pro Tools, Logic, Reason, Studio One, Bitwig, FL Studio, Adobe Audition, Digital Performer, Sonar, Samplitude und Reaper enthalten.

Dank des optional erhältlichen PN-1 Moduls ist auch eine komplett drahtlose Kontrolle der DAW und ihrem Produktionssystems möglich. Mit eingebautem PN-1 Modul kann man den Platform Nano per Bluetooth verbinden und über die wiederaufladbarem Akku mit Strom versorgen. So kann man den kompakten Controller z. B. einfach mit in die Gesangskabine nehmen und von dort aus die DAW steuern.

Das Platfform Nano passt somit perfekt in jede Studioumgebung und erweitert die kreativen Möglichkeiten in jeder Studioumgebung enorm. Ab März wird es den Platform Nano zu kaufen geben, die UVP liegt bei 201,11 Euro.

Eigenschaften des Icon Platform Nano